В Казани заявили о росте напряжения во дворах между автовладельцами и «безлошадными»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В казанских дворах растет напряжения между автовладельцами и жильцами, у которых машин нет. Об этом на «деловом понедельнике» заявил мэр города Ильсур Метшин.



Он обратил внимание, что в 2005 году в Казани насчитывалось 137 тысяч автомобилей, а в 2023-м — 451 тысяча. На некоторые семьи в городе приходится по два-три транспортных средства.

— Мы должны отдавать себе отчет, что это затрудняет транспортную ситуацию. «Паралич», безусловно, мы не допустим, нам он не грозит, но быстро ездить надежды тоже мало. Также растет напряжение во дворах между автовладельцами и теми, что называется, безлошадными жителями Казани, — заявил мэр столицы Татарстана.

Заместитель руководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров заявил, что уровень автомобилизации за пять лет вырос на 8%. Комплекс принимаемых за этот же период мер позволил сократить в городе число пострадавших в авариях на 31%, а погибших — на 36%.



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Татьяна Демина