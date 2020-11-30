Роспотребнадзор будет бороться с очередями на катках новыми ограничениями

Фото: Дмитрий Резнов

Ограничения будут действовать весь зимний период

В Татарстане на всех катках и лыжных базах, в зоне покупки билетов и раздевалках, введут ограничения по количеству посетителей. Так Управление Роспотребнадзора по Татарстану отреагировало на видеоролик с огромной очередью на казанском стадионе «Трудовые резервы», который появился в эти выходные.

«Наглядно о том, как соблюдается социальная дистанция на катке «Трудовые резервы» в Казани. А потом жалуемся, что до поликлиник не дозвониться», — подписал видео автор, по-видимому, имея в виду, что заболеваемость коронавирусом растет.

Ситуацию сегодня прокомментировала заместитель главы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на пресс-конференции:

— Есть факты, мы их видим, обращения граждан поступают о большом скоплении людей непосредственно в холле или в коридоре, или в зоне касс, где продаются билеты. На сегодня у нас по «Трудовым резервам» — вот та заметка, которая прошла в СМИ, она у нас тоже в работе. И мы решили, что выдадим все предписания этим учреждениям, у которых есть либо лыжные базы, либо катки, именно по ограничению (числа) лиц, которые пользуются этими услугами непосредственно в части приема, где можно переодеться, у зоны касс», — отметила Авдонина.

Помимо обязательных разметки и антисептика на входе, ограничения будут касаться одномоментного нахождения в помещении тех лиц, которые захотят покататься на коньках или лыжах.

— Данные организации сами посмотрят, исходя из площади, а мы говорим, что один человек — на четыре квадратных метра. То есть могут одномоментно зайти десять человек и купить билеты с учетом разметки, это одно. Если в этом помещении могут находиться только пять человек — не надо туда пускать 15 человек», — заметила Авдонина.

Она сообщила, что ведомство будет рекомендовать ввести предварительную электронную запись или приобретение электронных билетов. «Чтобы человек к определенному времени пришел, спокойно переоделся, получил коньки, покатался и ушел, и далее пришли следующие», — пояснила Авдонина принцип работы.

Говоря об ограничениях, Авдонина в очередной раз отметила — речь идет не об ограничениях на самом катке и в местах, где катаются на лыжах. Меры будут введены на весь зимний период. Контроль будут вести сотрудники Роспотребнадзора.

Помимо обязательных разметки и антисептика на входе, ограничения будут касаться одномоментного нахождения в помещении тех лиц, которые захотят покататься на коньках или лыжах. Фото Дмитрия Резнова

«Проходная система на наших стадионах не была готова к нынешней ситуации»

О катках сегодня говорили и на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Всего в городе будут работать 18 мест для катания — девять крытых и девять закрытых — с пунктами проката на более 3 тыс. пар коньков. К ним прибавятся 78 хоккейных коробок по всему городу, сейчас лед залит уже в 25 из них.

Первыми из катков начали работать стадионы с искусственным льдом «Ракета» и «Трудовые резервы». Последний, напомним, уже успел отметиться скандалом с очередями. В связи с этим мэр Казани Ильсур Метшин поручил руководителю исполкома города Рустему Гафарову и главе администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрею Лобову проконтролировать соблюдение предписаний Роспотребнадзора: «Проходная система на наших стадионах, которые проектировались еще в советские времена, не была готова к нынешней ситуации. Хотя вчера обстановка с проходной системой была уже лучше».

Что касается остальных катков, то сейчас заливают лед на Кремлевской набережной. Его, предположительно, откроют 1 декабря. Сейчас подготавливают катки в Центре хоккея на траве, на стадионе «Тасма», в парке «Черное озеро», на территории спортшколы «Мотор», на ул. Дубравной, в жилом массиве Залесный на базе отдыха «Солнечный».

Прокат лыж организуют на 12 лыжных базах, там будут доступны более 1 500 пар. Фото Рината Назметдинова

Для любителей лыж будут доступны восемь освещенных лыжных трасс. Прокат лыж организуют на 12 лыжных базах, там будут доступны более 1 500 пар. Откроется трасса с подъемником, будут функционировать три трамплина классификации более 50 метров в жилом массиве Нагорный.

Не обойдется и без мероприятий, всего их планируется 33 по 10 видам спорта, в том числе по хоккею с шайбой, хоккею с мячом, спортивному ориентированию на лыжах, конькобежному спорту, фигурному катанию. Охват составит свыше 30 тысяч человек.

Дарья Пинегина