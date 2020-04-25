«Ковиду» вопреки: какие общественные пространства появятся в Казани в этом году

На окраинных объектах строительные работы еще не начались

Фото: Максим Платонов

Форс-мажор в виде пандемии коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции не помешает планам (и даже срокам) открытия новых общественных пространств в Казани — в этом, во всяком случае, «Реальное время» заверили в городских и республиканских ведомствах, отвечающих за эти объекты. Уже ко Дню молодежи (27 июня) в столице Татарстана рядом с мостом «Миллениум» должен открыться молодежный экстрим-парк. Еще шесть общественных пространств в центре и на периферии города должны получить вторую жизнь. Подробности и эскизы — в нашем материале.

Каким будет экстрим-парк у «Миллениума»?



В Казани полным ходом ведется строительство открытого комплекса ГБУ «Молодежный экстрим-парк «Урам», расположенного рядом с мостом «Миллениум». Как сообщили «Реальному времени» в Минмолодежи РТ, в основу проекта открытого экстрим-парка легли предложения активистов уличного сообщества URAM, а также татарстанских спортсменов, которые входят и в состав рабочей группы. Например, лидера сборной России по ВМХ-фристайлу Ирека Ризаева.

По данным ведомства, площадь застройки открытого комплекса составляет 1,9 гектара. Совместно с активистами определены основные функциональные зоны открытого комплекса: скейт-парк, памп-трек, памп-трек для начинающих, парковый павильон, паркур, стритбольный парк, эйр-парк и тренинг зона. «Работы на объекте идут полным ходом, устанавливаются спортивные конструкции для эйр-парка и тренинг-зоны и др.», — сообщили в министерстве.

— Самоизоляция стала форс-мажором и наложила некоторый отпечаток на ход работы. Но все необходимые меры предосторожности приняты, работа продолжается. На сегодняшний день общий объем выполненных работ составляет порядка 70 процентов. Все работы ведутся согласно утвержденному графику производственных работ. Если санитарно-эпидемиологическая обстановка будет стабильной, то открытый экстрим-парк станет главным подарком ко Дню молодежи, который отмечается 27 июня, — заверил министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов.

1 / 32 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Как уточнили «Реальному времени» в Минстрое Татарстана, строительство молодежного экстрим-парка «Урам» ведется в составе благоустройства набережной Казанки. На объекте задействовано более ста человек, заказчиком выступает ГИСУ Татарстана, подрядчиком — ООО «Легато». По данным ведомства, уже выполнены работы по планировке, ливневой канализации, укладке гильз под наружное освещение, а также видеонаблюдению. Кроме того, произведена заливка плиты под скейт-парк, отсыпка грунта под памп-трек, проложены гильзы под электроснабжение и ряд других работ. В настоящее время завершаются работы по устройству щебеночного основания памп-трека для начинающих, модулей памп-трека, основания пешеходных зон, стритбольного парка, воркаут и паркур площадок, бетонированию основания стритбольного парка.

Шесть новых общественных пространств в Казани: четыре стройки пока не начаты

Как ранее рассказывал мэр Казани Ильсур Метшин, в 2020 году в столице Татарстана планируется благоустроить шесть общественных пространств. Работы по благоустройству будут вестись в парке «Черное озеро», сквере по ул. Авангардной, на территории ДК железнодорожников в Юдино, у ДК им. Саид-Галиева в Дербышках, на Юнусовской площади. Кроме того, на набережной озера Нижний Кабан в рамках второй очереди реконструкции благоустроят еще два участка: со стороны ул. Марджани — от театра Камала до памятника Шигабутдину Марджани, и со стороны ул. Салимжанова — от здания «Планеты Фитнес» до ул. Назарбаева.

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе помощника президента РТ Наталии Фишман-Бекмамбетовой, на четырех оставшихся объектах строительные работы еще не начались. При этом было подчеркнуто, что никаких задержек по срокам их ввода быть не должно — несмотря на коронавирусную пандемию, строительный блок продолжает работать.

В Минстрое Татарстана пояснили, что в настоящее время утверждены техзадания на проектирование объектов по ул. Авангардной, в Юдино и Дербышках, идет подготовка торгов по проектированию. Финансирование благоустройства (его обеспечит бюджет республики) составит 50,3 млн, 120,7 млн и 91 млн рублей соответственно. Эти проекты ведет творческая группа при мэрии Казани, которая периодически размещает эскизы проектов и результаты обсуждения с жителями микрорайонов в своем «Инстаграм».

По информации пресс-службы мэрии Казани, кроме самого здания ДК железнодорожников в поселке Юдино планируется также благоустроить прилегающую территорию. Перед зданием ДК планируется установить фонтан, а также построить детскую площадку и зону отдыха.

1 / 6 facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

— Площадь перед ДК железнодорожников — центральная часть жилого района Юдино. Здесь проводятся мероприятия и праздники, люди приходят погулять или пересекают ее каждый день. При этом здание дворца культуры в стиле сталинского ампира весьма примечательно, поэтому нам было важно сохранить ностальгический дух этого места. Работая над образом площади, мы связали воедино тему железной дороги — неотъемлемой части жизни поселка, и эстетику советского периода как воплощение оптимизма и устремленности в будущее молодежи и рабочей интеллигенции той поры, — сообщили нам в творческой группе при городской мэрии.

Еще один ожидаемый проект — парк у ДК им. Саид-Галиева. По данным творческой группы, этот объект в первую очередь служит местом общения для разных поколений, сохранения преемственности: «Здесь можно погрузиться в историю Дербышек, вспомнить важные даты, почтить память, прогуляться по парадной главной аллее или отдохнуть в лесной зоне, встретиться с друзьями, провести время с семьей, заняться спортом или потанцевать и вспомнить, как наши бабушки, дедушки и родители привели нас в этот парк». Одна из основных тем в концепции — тема Великой Отечественной войны. Проектом предусмотрено восстановление первоначального облика Монумента павшим в войне и сохранение символа-надолбы с добавлением элемента интерактивности.

1 / 14 facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

facebook.com/tgarchkzn

По задумке, на площади в центре сквера будут размещены навес с качелями и сцена. Зимой возможно размещение елки рядом со сценой. Освещение и видеонаблюдение обещано на всей территории сквера. Также будет организована детская игровая зона для ребят всех возрастов с безопасным памп-треком и спортивная зона с уличными тренажерами, оборудованием для воркаута, многофункциональной спортивной площадкой для игры в футбол, баскетбол. Предусмотрена и санация существующих деревьев, высаживание около 90 новых деревьев и 240 кустарников.

Сквер по улице Авангардной — очень интересная территория, утверждают в творческой группе. Основные задачи, по мнению авторов, заключаются здесь в уборке мусора и гаражей, сохранении существующего озеленения и пешеходных маршрутов, а также в привнесении в проект «эстетической привлекательности» — с тем, чтобы «сделать эту заброшенную территорию с огромным зеленым массивом точкой притяжения для местных жителей», — заверяют в творческой группе. Запланировано строительство футбольного поля, спортивной площадки с зоной воркаута и детской трассой памп-трек, а также детской площадки для всех возрастов.

1 / 5 instagram.com/tgarch_kazan

instagram.com/tgarch_kazan

instagram.com/tgarch_kazan

instagram.com/tgarch_kazan

instagram.com/tgarch_kazan

«Черное озеро»: воссоздание двух исторических павильонов

В казанском парке «Черное озеро» воссоздают два исторических павильона. Комплекс из двух сооружений существовал на территории сада с 70-х годов прошлого века и был утрачен в 2010 году. Объекты были построены по примеру дебаркадерной архитектуры, что характерно для волжских городов 1960—1980-х годов. Здания будут воссозданы в тех же габаритах на существующих фундаментах.

— Мы воссоздаем два исторических павильона на территории объекта культурного наследия регионального значения «Городской сад «Черное озеро», начало ХIX века». Комплекс из двух сооружений существовал на территории сада с 70-х годов и использовался для парковых нужд: здесь были прокат, склад инвентаря и технические помещения. Построены объекты по примеру дебаркадерной архитектуры на суше, однако в 2010 году они были утрачены. Здания будут воссозданы по фотоархивам, сохранены те же решения по фасадам и объемно-планировочным принципам, отражавшим кораблестроительные традиции — верхняя палуба с закрытым помещением, символизирующая капитанский мостик, и объемный первый этаж. Что касается наполнения, то в павильонах планируется разместить ресторанный комплекс, место для коворкинга, пункты проката и настольные теннисные столы. Вопрос по реализации этого проекта взят на контроль президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, — сообщила «Реальному времени» Наталия Фишман-Бекмамбетова.

Завершить работы по строительству зданий, по ее словам, планируется летом 2020 года. По информации Минстроя Татарстана, заказчиком строительства здания кафе и благоустройства прилегающей территории является АО «Черное озеро», подрядчиком — ООО «Нэимар-63». Финансирование определено в размере 75 млн рублей из республиканского бюджета. Сейчас ведутся работы по устройству железобетонного монолитного каркаса здания.

Здания будут воссозданы по фотоархивам, сохранены те же решения по фасадам и объемно-планировочным принципам

Набережную Кабана сдадут до конца лета

Достаточно активно ведется и благоустройство второй очереди набережной озера Нижний Кабан. Протяженность двух новых участков (см. выше) составляет почти 2 км. По информации пресс-службы мэрии Казани, после завершения работ на обеих сторонах озера появятся фито-очистные каскады, амфитеатр, гамаки, спортплощадка, озелененная территория, пикник-парк, велодорожки и велопарковки. На территории променада от существующей набережной в сторону ул. Назарбаева будут установлены трибуна и спортплощадка с резиновым покрытием и тренажерами. Кроме того, здесь появится пешеходный мост над водой к ул. Марджани. На участке набережной вдоль ул. Марджани, от которой будет организован выход к воде, установят скамейки, урны, клумбы и навигацию. Также на территории будут функционировать прокат лодок, кафе и туалет.

Комментируя ход работ на набережной озера, в пресс-службе Фишман-Бекмамбетовой сообщили, что срок завершения работ на участке по ул. Марджани остается прежним — 25 мая. «Сегодня ведутся работы по щебенению дороги, после чего будет произведена заливка бетонной плиты под дорогу. Выставляется бордюрный камень. Также выполняются работы по устройству гранита и бетонных стен кафе», — отметили в пресс-службе.

Что касается участка набережной со стороны ул. Хади Такташа, который планируется завершить до конца лета, то там сейчас ведутся работы по устройству декинга, фито-очистным сооружениям, вешаются габионы. В Минстрое РТ уточнили, что завершены работа по отсыпке насыпи, ремонту очистных сооружений, демонтажу футбольного поля, устройству металлокаркаса на сваях, наружных сетей электроснабжения, подпорной стены балкона, частично — по устройству фито-очистных сооружений и посадке деревьев. По данным Минстроя, заказчиком-застройщиком по этому проекту выступает также ГИСУ РТ, подрядчиком — МУП «Городское благоустройство». Лимит финансирования на 2020 год составляет 556,64 млн рублей из бюджета республики.

Напомним, первый этап благоустройства озера Нижний Кабан — на участке от театра им. Камала до «Планеты Фитнес» — завершился в 2018 году.

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