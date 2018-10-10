Рустам Минниханов о склоне у НКЦ «Казань»: «Это место будет достойным украшением нашего города»

Фото: Ринат Назмутдинов

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов осмотрел обновленный сквер и склон у НКЦ «Казань». В долгожданном открытии обновленной территории приняли участие также мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов, генеральный директор ОАО «Татнефтепроводстрой» Александр Пилишкин.

Чуть больше года понадобилось Группе компаний ТАИФ для воплощения в жизнь этого уникального проекта. Обновление проходило в несколько этапов. Общая площадь благоустройства составила 30,8 тыс. кв. м. С благоустраиваемой территории было вывезено более 200 КАМАЗов мусора, для укрепления склона потребовалось 6 тысяч КАМАЗов с грунтом, уложено 17,9 тыс. кв. м рулонного газона с использованием георешетки, которая при растяжении создает устойчивый армирующий каркас, тем самым укрепляя грунт. Сохранность газона обеспечивается автоматической системой полива, установленной по всему склону. Общая стоимость работ по благоустройству сквера и склона составила 123, 4 млн рублей.

После осмотра сквера и склона у НКЦ «Казань» Рустам Минниханов поделился впечатлениями от увиденного. «Думаю, что каждый, кто побывает здесь, даст свою оценку этому объекту, — заявил президент Татарстана. — Это современный прекрасный паркинг почти на 1 тысячу машину, где предусмотрена мойка и другие условия, в том числе и для электромобилей. Удобно, что выезд с паркинга возможен в обе стороны, и главное — все это соответствует требованиям в рамках «доступной среды». Благодарность компании ТАИФ за то, что построила не только этот комплекс, но и в целом осуществила благоустройство прилегающей территории. В том числе благоустройство берега — там у нас всегда были заросли. Уверен, это место будет достойным украшением нашего города».

«Мы искренне надеемся, что наш благотворительный проект по благоустройству сквера и склона у НКЦ «Казань» станет хорошим подарком городу и найдет живой отклик в сердцах казанцев и гостей нашей столицы. Для нас было очень важно создать не просто красивый пейзаж, но, прежде всего, и комфортную и уютную среду, чтобы люди с удовольствием сюда приезжали, наслаждались прогулками, любовались завораживающей панорамой нашего города. Хочется верить, что со временем эта обновленная территория станет не только излюбленным местом для прогулок, встреч и фотосессий, но и новой визитной карточкой столицы нашей республики», — выразил надежду генеральный директор ОАО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов.