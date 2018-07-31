Главы Казани и Уфы вошли в топ-3 Национального рейтинга мэров

Мэр Казани Ильсур Метшин вернулся на первое место Национального рейтинга мэров за июнь—июль 2018 года. На втором месте оказался мэр Москвы Сергей Собянин, а третью строчку занял руководитель администрации Уфы Ирек Ялалов.

В исследовании отмечается, что мэр Казани удачно использовал проведение в городе матчей ЧМ-2018. Также для столицы Татарстана стала плюсом полученная в Сингапуре премия имени Ли Куан Ю.

Ялалов же опустился на одну строчку в рейтинге. Однако положительными моментами в его работе стали ремонт дорог, благоустройство и снижение уровня безработицы. Главной проблемой мэра Уфы стал Бельский мост, ремонт которого закончился только на прошлой неделе.

В рейтинг также вошли глава Саранска Петр Тултаев (6 место) и челнинский градоначальник Наиль Магдеев (12 место). Мэр Оренбурга Евгений Арапов занял 14-ю строчку. Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков оказался на 25-й позиции.