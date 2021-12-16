10 тысяч парковочных мест, 80 лет жизни, зарплата — 74 тысячи: Казань корректирует Стратегию-2030

Фото: Максим Платонов

Сегодня Казгордума приняла поправки в казанскую социально-экономическую стратегию до 2030 года: продолжительность жизни казанцев «увеличили» до 80 лет, число парковочных мест — до 10 тысяч, среднюю зарплату — до 74 тысяч рублей. Это лишь несколько ключевых параметров, к которым будет тянуться столица Татарстана следующие 10 лет. Одновременно, несмотря на то, что, как уверяют чиновники, «по эффективности маршрутной сети Казань входит в тройку лидеров», эту сеть ждут изменения — работать над ней будет победитель аукциона, который пока еще только готовят.

Как Путин заставил казанских депутатов поменять стратегию Казани

Самым бурно обсуждаемым вопросом на 11-й сессии Казгордумы стали корректировки в Стратегию социально-экономического развития Казани до 2030 года, принятую еще пять лет назад. Как заявил замруководителя исполкома Ильдар Шакиров, она определяла ключевые направления на следующие 15 лет, но за последние пять лет произошло сразу несколько значимых событий, которые заставили внести в нее изменения: принят указ президента РФ Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах развития, утверждены стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей.

— Казань как динамичный город устойчивого экономического роста и широких возможностей, лидер полюса роста Волга — Кама, территория здоровья, удобный для жизни город активных ответственных и креативных горожан, открытой власти и безопасной городской среды. Город, куда хочется приехать и где интересно жить людям разных поколений, — такова цель, заложенная в стратегию, — напомнил Шакиров

Как заявил Ильдар Шакиров, за последние пять лет произошло сразу несколько значимых событий, которые заставили внести в стратегию изменения. Фото kzn.ru

Чиновник заверил, что, несмотря на напряженность общей экономической ситуации, положительных результатов удалось достичь по основным стратегическим направлениям. Целевые ориентиры на 2017—2021 годы в большинстве своем достигнуты. Правда, численность населения Казани за пять лет выросла всего на 25 тысяч человек — до 1,25 млн. Зато, если верить аналитикам исполкома, средняя продолжительность жизни среди казанцев уже сегодня составляет 76 лет — а эта планка была заложена аж на 2030 год.

С 2017 по 2021 год реализация стратегии позволила построить 33 детсада на 7,5 тысячи мест, 13 школ на 15 тысяч мест. Довести долю казанцев, занимающихся спортом, удалось до 50% — было построено 134 спортивных объекта. Казанские строители за пять лет построили 4,4 млн кв. м жилья. На одного казанца в среднем приходится сегодня 27 квадратных метров. Если опять же верить чиновникам, казанская транспортная сеть считается «многими экспертами» одной из самых современных и удобных среди крупных городов. А адаптивная система управления дорожным движением позволяет организовывать это движение в режиме «зеленой волны» и обеспечивать приоритетный проезд автобусам.

— По эффективности маршрутной сети Казань входит в тройку лидеров среди 76 крупнейших городов страны, — заявил Ильдар Шакиров. — Общее количество парковочных мест на начало 2021 года достигло 4,5 тысячи, а на начало 2022-го число парковочных мест будет доведено до 6,2 тысячи машино-мест.

Казанские строители за пять лет построили 4,4 млн кв. м жилья. Фото: Максим Платонов

Исполком Казани обязался увеличить среднюю зарплату к 2030 году до 74 тысяч рублей

Хуже обстоят дела с экономикой: развитие экономической сферы Казани проходило в большей степени «под воздействием ряда неблагоприятных факторов», объяснили в исполкоме столицы РТ. В сложных условиях, «которые невозможно было предвидеть заранее» (видимо, чиновники имеют в виду пандемию коронавируса), отдельные показатели все же удалось сохранить не ниже прогнозных параметров. Кроме, наверное, туристической сферы: если за пять лет Казань всего привлекла 14 млн туристов, то из-за ограничительных антиковидных мер экономика туризма столицы РТ оказалась «дестабилизирована». В этом году город посетило 2,5 млн туристов, что по-прежнему ниже показателей 2019 года.

Зато сам валовой территориальный продукт Казани по итогам тех же четырех лет увеличился до 859,3 млрд рублей. Объем инвестиций только в 2020 году составил 185 млрд рублей, в 2021-м планируется их рост до 200 млрд рублей. А доля МСБ достигла в ВТП 40%.

Корректировке подвергся в итоге такой индикатор стратегии, как валовой территориальный продукт на душу населения. Сегодня он составляет 683,4 тыс. рублей на одного казанца в год — в исполкоме постараются увеличить его до 1,13 млн рублей.

Доля казанцев, занимающихся спортом, должна вырасти до 75%. Фото: Роман Хасаев

К 2030 году собираются увеличить и среднюю продолжительность жизни — до амбициозных 80 лет. Вводятся и новые индикаторы, среди которых появилась, например, «доля многоквартирных домов с видеонаблюдением» (ее планируется увеличить с нынешних 53% до 84%), а также организация такого наблюдения в общественных пространствах, уровень бедности и так далее. Согласно проекту вносимых изменений, который принят депутатами на этой сессии, уровень безработицы должен упасть до 0,55% — притом что из-за пандемии в 2020 году он вырос с тех же 0,55% до 2,66%.

Доля казанцев, занимающихся спортом, должна вырасти до 75%, доля оказанных государственных и муниципальных услуг в электронном виде — до 95% с нынешних 75%. Уровень бедности обязали снизить с 4% до 1,7% населения за чертой бедности. Денежные доходы в среднем на душу населения исполком планирует увеличить с 48,6 тысячи рублей до 71,2 тысячи, а среднюю зарплату — с 45,2 тысячи до 74 тысяч рублей.

Число парковочных мест в Казани через 9 лет составит 10 тысяч

Именно таблица с измененными и впервые внесенными параметрами вызвала у депутатов сразу несколько вопросов. Так, народные избранники удивились, что доля общественного транспорта в пассажироперевозках к 2030 году ожидается в размере всего 53,1%, то есть за 10 лет вырастет лишь на 2% с нынешних 51,3%, а число парковочных мест вырастет аж до 10 тысяч. Хотя, отметила депутат Динара Халимдарова, уже сегодня существуют «проблемы с транспортной доступностью» (что бы там ни говорили чиновники о лидерстве по эффективности маршрутной сети, — прим. ред.), особенно у жителей пригородных поселков. Ильдар Шакиров в ответ, по сути, принял сторону автовладельцев, заявив, что общественный транспорт по качеству сам должен «шагнуть далеко вперед» и насильно пересаживать казанцев в автобусы и трамваи не будут:

— Число машин в Казани за 15 лет выросло в 3 раза и достигло 455 тысяч. Это конкуренция и соблазн [для казанцев] — передвигаться на личном авто или общественном транспорте. Чтобы казанец сделал выбор в пользу общественного транспорта, он должен быть доступным и удобным, его надо совершенствовать! А число парковочных мест — да, мы планируем больше, это часть развития муниципального парковочного пространства. Сегодня парковками мы центр охватили полностью, сейчас движемся в сторону Приволжского и Ново-Савиновского районов.

Делюс Сиразетдинов заявил в свою очередь, что в стратегию придется еще раз вносить коррективы — уже с учетом эпидемии коронавируса. Фото kzn.ru

Тот факт, что число планируемых маршрутов общественного транспорта на 2030 год не скорректировали — за 10 лет их количество должно вырасти с сегодняшних 75 до 82, замруководителя исполкома объяснил необходимостью проведения аукциона по выбору подрядчика на разработку уже новой маршрутной сети Казани. Она должна стать в том числе и «экономически обоснованной». Напомним, обычно в таких случаях «экономически невыгодные» маршруты просто убирают или не организуют.

Председатель постоянной комиссии по социально-экономическому развитию, предпринимательству и муниципальной собственности казанского исполкома Делюс Сиразетдинов заявил в свою очередь, что в стратегию придется еще раз вносить коррективы — уже с учетом эпидемии коронавируса, так как ситуация с ней «не упрощается». Почему эти коррективы не были внесены уже по итогам 2020 года с его локдаунами и ограничительными мерами, ударившими не только по общепиту и туризму, но и по тому же транспорту, непонятно.



Сергей Афанасьев