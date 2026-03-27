Входящая в ГК GloraX компания попалась на рекламе ипотеки под 2,99% годовых

В Татарстане возбудили антимонопольное дело против спецзастройщика «Экорайон»

Татарстанские антимонопольщики по «наводке» Красноярского УФАС России возбудили дело в отношении татарстанского спецзастройщика «Экорайон», входящего в девелоперскую группу компаний GloraX (Глоракс) московского предпринимателя Андрея Биржина. Сибиряки обнаружили в сети Интернет не соответствующую требованиям закона рекламу «семейной ипотеки 2,99% на весь срок» на квартиры от спецзастройщика и направили информацию о ней по «месту прописки». Недавно СЗ приступил к возведению в Казани первых двух домов будущего экорайона, проект планировки которого утверждался как «Серебряный бор». О «непривлекательном» эффекте от привлекательной рекламы, обязательных требованиях к информированию потребителей и о том, как за время пути к реализации успел подрасти «Glorax Экосити», рекламировавшийся как комфортабельный жилой комплекс небольшой высотности и с невысокой плотностью населения, читайте в материале «Реального времени».

Забыли предостеречь

Татарстанское УФАС возбудило антимонопольное дело против спецзастройщика «Экорайон» — казанской компании, которая входит в девелоперскую группу компаний GloraX (Глоракс). Ответчиками также выступают московское рекламное агентство ООО «Артокс Медиа» и ООО «ВК» — как площадка, на которой разместили спорную рекламу.

Как следует из документов, опубликованных на сайте Федеральной антимонопольной службы, в социальной сети «ВКонтакте» были размещены материалы, рекламировавшие финансовую услугу — ипотечный кредит — «семейную ипотеку 2,99% на весь срок».

Согласно действующему законодательству, такая реклама должна содержать предупреждения: «Изучите все условия кредита (займа)» и «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», а также указание на раздел официального сайта кредитора, который обеспечивает потребителю возможность ознакомиться с условиями кредита подробно, но в данном случае этого сделано не было, говорится в определении УФАС. «В соответствии с пунктом 4 статьи 3 закона «О рекламе» реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации, является ненадлежащей», — сделали вывод антимонопольщики.

Как указывается в определении УФАС, реклама распространялась в интересах ООО «СЗ «Экорайон» — застройщика ЖК «Glorax Экосити», который заключил агентский договор с ООО «Артокс Медиа» о размещении рекламных материалов. А последняя компания в свою очередь подписала договор с ООО «Мэйл.Ру» (ООО «BK»), согласно которому ей предоставляется возможность самостоятельно размещать рекламные материалы в информационном пространстве компании. Макет спорного рекламного материала был согласован ООО «СЗ «Экорайон». При этом на сайте ООО «ВК» имелась информация о том, что при размещении рекламных материалов, требующих указания предупреждений «Изучите все условия кредита (займа)», «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», такие предупреждения размещаются автоматически при модерации, и компания это обязательство подтвердила в переписке с представителем ООО «Артокс Медиа», но не осуществила размещение предупреждений.

«Ответственность за содержание рекламы несут все участники цепочки»

— В рекламе жилого комплекса «Glorax Экосити» (застройщик ООО «СЗ «Экорайон») гражданам обещали «Семейную ипотеку 2,99% на весь срок», — сообщили «Реальному времени» в Татарстанском УФАС России. — Красивая цифра, но, как показывает наша практика, за такими предложениями часто скрываются важные условия, о которых умалчивают. Низкий процент может действовать только для отдельных категорий семей или при выполнении ряда требований: например, при обязательной страховке жизни, подтверждении дохода или первоначальном взносе больше стандартного. Сама ставка — это лишь часть тех расходов, которые предстоит нести потенциальному покупателю. Реальная цена кредита для покупателя — это не 2,99%, на которые ссылается реклама, а так называемая «Полная стоимость кредита (ПСК)».

В полную стоимость, пояснили в УФАС, входят не только проценты, но и все сопутствующие платежи: страховки, комиссии за обслуживание счета, оценка недвижимости и другие обязательные траты. Именно ПСК показывает сумму реальной переплаты. Закон о рекламе требует, чтобы потенциальный покупатель сразу видел, где можно узнать все детали. В рекламе ипотеки (как и любого кредита) обязательно должны быть предупреждения о необходимости изучить все условия кредита (займа) и оценивать свои финансовые возможности и риски.

— В случае с ЖК «Glorax Экосити» эти обязательные предупреждения отсутствовали, — подчеркнули в антимонопольном ведомстве. — По закону ответственность за содержание рекламы несут все участники цепочки. В данном конкретном случае — это ООО «СЗ «Экорайон» (застройщик) — как рекламодатель, ООО «Артокс Медиа» (рекламное агентство) — как посредник, предоставивший рекламной площадке рекламу и социальная сеть «ВКонтакте» — как рекламораспространитель, который разместил этот рекламный баннер на своем ресурсе. Опровержение либо подтверждение обстоятельств, вызвавших возбуждение дела, будет исследовано в ходе его рассмотрения.

Молчание — золото?

Согласны ли с претензиями антимонопольного ведомства в ООО «ВК», ООО «Артокс Медиа» и ООО «СЗ «Экорайон» — неизвестно. На запросы «Реального времени» первые две компании не ответили, а директор ООО «СЗ «Экорайон» Эмиль Латыпов, выслушав по телефону вопросы издания о возбужденном антимонопольном деле и ходе строительства первых домов экорайона, повесил трубку.

Эмиль Латыпов, выслушав по телефону вопросы издания о возбужденном антимонопольном деле и ходе строительства первых домов экорайона, повесил трубку и более ее не снимал.

«Реальное время» направило запрос о позиции спецзастройщика в антимонопольном разбирательстве в «головной офис» GloraX, на адрес электронной почты, указанной на официальном сайте девелопера. Издание готово опубликовать ответы всех участников дела по получении.

Поправленная концепция

Между тем, как следует из опубликованных на портале наш.дом.рф документов, два первых дома ЖК «Glorax Экосити» должны быть сданы уже в I квартале 2027 года. Они активно строятся, на февраль 2026 года объекты находились в стадии остекления.

Это дома комфорт-класса высотой 11 и 12 этажей — на 361 и 453 квартиры соответственно, общей жилой площадью 35,57 тыс. кв. метра. Площадь квартир в них — от 21,36 кв. м в студиях до 92,16 кв. м в 4-комнатных квартирах. Более половины жилья — студии и 1-комнатные квартиры. Обеспеченность машиноместами в удаленном от социальной инфраструктуры районе — нулевая, при обоих домах предусмотрены только гостевые парковки — на 29 и на 36 мест.

Речь идет о проекте планировки «Серебряный бор», к которому задолго до начала строительства начали строить дорогу-дублер Горьковского шоссе. Его утвердили еще в 2018 году при участии Рустама Минниханова. В дальнейшем, в 2022 году был утвержден проект планировки территории «Экорайон», рассчитанной на 17,8 тыс. жителей. Одной из «фишек» проекта стало ограничение этажности — высота многоквартирных домов не должна была выходить за пределы 11 этажей, общая площадь многоэтажной застройки — 76 га, количество квартир — 5 469 из расчета на 15,53 тыс. человек.

Впоследствии в проект планировки вносились изменения, самые серьезные — в июле 2024 года, когда резко увеличились масштабы застройки 1-го квартала экорайона:

площадь застройки увеличили с 22,9 до 23,64 га;

вместо 28,18 тыс. кв. м жилья было решено возвести 112,72 тыс. кв. м;

вместо 1 518 квартир запланировали построить 3 062;

плотность жилищного фонда увеличили с 5,8 до 18,3%.

Молодой и знаменитый гендиректор

ООО «Специализированный застройщик «Экорайон» с уставным капиталом 1 млн рублей, входящий в группу компаний Glorax, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», было зарегистрировано в июне 2023 года. Главный бенефициар компании — ПАО «Глоракс». По итогам 2024 года выручка компании превысила 220,5 млн рублей, а чистая прибыль — 5,2 млн.

Генеральный директор Эмиль Латыпов — выходец из Зеленодольского района.

В декабре 2025 года Эмиль Латыпов получил из рук мэра Казани Ильсура Метшина диплом «За сохранение гармонии места» в номинации «Лучший жилой комплекс» за проект резиденций «Glorax Экосити».

В декабре 2025 года гендиректор ООО «СЗ «Экорайон» представлял компанию Glorax на награждении победителей ежегодного смотра-конкурса на лучшее архитектурное и градостроительное решение столицы РТ. В Казанской ратуше он получил из рук мэра Казани Ильсура Метшина диплом «За сохранение гармонии места» в номинации «Лучший жилой комплекс» за проект резиденций «Glorax Экосити».

А кто остальные?

Учредителем и основным бенефициаром участника антимонопольного дела московского ООО «Артокс медиа» является Денис Буко. Выручка этого рекламного агентства за год, по данным «СПАРК-Интерфакс», приблизилась к 1,76 млрд рублей, чистая прибыль — 0,7 млн. В адрес Дениса Буко и гендиректора компании Сергея Никонорова «Реальным временем был направлен запрос по поводу возбуждения антимонопольного дела, ответ будет опубликован по получении.

Не получен пока и ответ на запрос третьему «фигуранту» антимонопольного разбирательства — ООО «ВК», входящего в корпорацию VK, реализующую, в числе прочих проект «ВКонтакте». В 2024 году, по данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ООО «ВК» составила почти 90,02 млрд рублей, чистые активы компании превысили 81,43 млрд, однако год она закончила с чистым убытком 49,9 млрд. В ООО «ВК» сообщили «Реальному времени», что запрос издания «зарегистрирован», ответ на него не получен.