«У нас, мы посчитали, было 43 проверки прокуратуры, УБЭП, приезжали представители президента России»

Жильцы десятиэтажки на Парина и управляющая компания схлестнулись в борьбе за капитальный ремонт и содержание дома

В Казани участились споры о капитальном ремонте жилья. В редакцию «Реального времени» обратились жители одного из домов на ул. Парина, 16, которые уже много лет страдают от протечек кровли, инженерных сетей, плесени, холода и пожаров в старых электрощитках. Жильцы требуют полноценного капремонта, но в управляющей компании, по их словам, без согласия собственников квартир проводят лишь отдельные виды работ. Как на счету текущего ремонта дома образовался дефицит в 5 млн рублей, а по статье «капитальный ремонт» возник перерасход в 1,69 млн — в нашем материале.

«Мы были против такого ремонта»



Десятиэтажный панельный дом на Парина,16 в Казани построили в 1990 году. Конечно, относительно основной части жилого фонда, например, в Московском или Кировском районах, он кажется еще не таким старым. Однако за три с лишним десятка лет он уже пришел в плачевное состояние, говорят его жители.

— Семь лет назад у нас в подвале поменяли трубы горячего водоснабжения, и с тех пор по 10—11 раз в год в разных подъездах они текут. Систематически текут трубы канализации. Электрощиты нам не меняли, они стоят со дня постройки и в них постоянно бывают замыкания, у меня уже накопился килограмм распечаток заявок из «Открытой Казани». В феврале прошлого года в одной квартире сгорел электросчетчик, пожарные приезжали. Много лет течет кровля, швы между панелями текут из-за плохой герметизации, — рассказала «Реальному времени» собственница квартиры в доме №16 по улице Академика Парина Фания Гайнутдинова.

Протечки в доме, по ее словам, были от 10 до 7-го этажа, в квартирах верхних этажей по этой причине образовалась плесень. «В нашем доме — единственном из всех в округе и самом старом — к Универсиаде заменили рамы только на уличном фасаде! Рамы в подъездах со стороны двора в ужасающем состоянии, зимой там в лучшем случае, в теплые дни бывает плюс 12 градусов, хотя должно быть не ниже плюс 14, и на стеклах намерзает лед».

Словом, дому давно требуется капитальный ремонт, но в этом вопросе у жильцов нет согласия с управляющей компанией. У собственников жилья масса претензий к своей УК: в 2017 году в доме установили узел погодного регулирования, потратив на это без их согласия 3,7 млн рублей из средств, скопленных на капитальный ремонт, однако узел работает плохо, в морозы в квартирах холодно, зато в оттепель не продохнешь от жары.

Также, без согласия жильцов, по их словам, и проведения общего собрания в доме УК ЖКХ Приволжского района потратила 12,4 млн рублей на замену лифтов. Баснословная сумма ушла на эти цели, потому что в доме семь подъездов и, соответственно, семь лифтовых шахт.

— Мы были против, — говорит Гайнутдинова, — Какой смысл менять лифты, когда электрооборудование горит? Но нашего согласия никто не спросил.

Жильцы большую часть года пользуются ванными комнатами поистине в спартанских условиях — температура в отопительный период не поднимается выше плюс 17 и полы вечно ледяные из-за сквозняка, хотя по нормам допустимая температура — от плюс 18, а комфортной считается плюс 24—26 градусов. Винят в этом жители дома продухи, которые были также за их счет и без учета их мнения устроены в подвале в 2017 году — это обошлось в 0,57 млн рублей.

«Незначительные нарушения»

Глава Госжилинспекции Татарстана Сергей Крайнов оказался в курсе проблемы этого дома. Как пояснил он «Реальному времени», в доме №16 многократно проводились проверки. Тем не менее серьезных нарушений со стороны управляющей компании не обнаружили.

Действительно, у жильцов дома на руках пачка ответов на коллективные письма, в которых ответственные сотрудники Госжилинспекции, глава Администрации Вахитовского и Приволжского районов, мэр Казани Ильсур Метшин заверяют, что проверки выявили лишь «незначительные нарушения», коммуникации дома №16 исправны, а «ремонт кровельного покрытия в местах протекания производится по заявкам жителей в установленные сроки».

При этом претензии жильцов о том, что средства капитального и текущего ремонта расходуются без решения на то собрания собственников — по усмотрению управляющей компании, остались без ответа. Но на это нарушение, как и на другие проблемы в доме, обратили внимание уже в Прокуратуре Татарстана:

— В ходе проверки установлены нарушения Жилищного кодекса Российской Федерации. Постановления Госстроя РФ «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», а именно: в подвальном помещении дома имеются теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения, на крыше дома частично разрушены козырьки вентиляционных шахт и около лифтовых помещений провисают неизолированные провода, в первом подъезде имеются следы протечек вблизи люка на крышу на территории лестничной клетки и другие нарушения. Кроме того, выявлено, что установка продухов и восстановление отмостки со стороны двора осуществляли без положительного решения общего собрания собственников жилья многоквартирного дома, что является нарушением ч. 1 ст. 36 ЖК РФ, — отметили прокуроры.

На нарушения обратили внимание уже в Прокуратуре Татарстана. Фото: realnoevremya.ru

А протоколы где?

В ответе надзорного органа содержится и другая информация, которая заинтересовала жильцов: «В указанном многоквартирном доме в 2015 году выполнены работы по замене лифтового оборудования за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ». Как это соотносится с тем, что средства на замену лифтов были списаны не со счетов упомянутого фонда, а из средств, собранных с собственников дома на капитальный ремонт, для последних осталось загадкой.

Непонятно жителям и то, почему вместо того, чтобы провести общее собрание в доме и с учетом мнения собственников потратить их деньги на полноценный капитальный ремонт, причем капремонт самых «текущих» систем и конструкций, управляющая компания тратит средства на беспорядочное и бессмысленное латание дыр. Кроме того, жильцы задаются вопросом: почему все проверяющие ведомства в упор не видят главного нарушения — отсутствия протоколов собраний собственников о принятии таких решений.

На сайте ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» указано, что собственники дома в 2014 году выбрали на общем собрании способ управления домом (со ссылкой на протокол собрания). Однако в ГИС ЖКХ не внесен ни этот, ни какие-либо другие протоколы собраний собственников дома. И это уже серьезное нарушение действующего законодательства, отмечают граждане.

Картина в цифрах

В информационной справке от УК ЖКХ Приволжского района, которую жители с ул. Парина,16 показали «Реальному времени», указано, что за счет их платежей по капремонту, вносимых с 2006 года, в 2015 году были заменены лифты на 12,425 млн рублей и в 2017 году установлены узлы погодного регулирования, что обошлось в 3,725 млн.

На средства текущего ремонта за этот период (собрано было всего 9,883 млн руб.) был в 2016 году заменен разводящий трубопровод холодного водоснабжения в подвале (461 тыс. руб.), в 2016—2017 гг. — заменены стояки в кв. № 1-6, 148-180 и 182-214. Всего в доме 254 квартиры, и в оставшихся стояки, по заверению первого заместителя гендиректора УК ЖКХ Приволжского района Альберта Яковлева, уже заменены — это, сказал он, было сделано в течение 2021 года. В 2016 году был установлен повысительный насос (374 тыс. рублей), в 2009-м — общедомовой прибор учета холодной воды (18,6 тыс. рублей).

В 2010 и 2015 году в два приема меняли разводящий трубопровод горячего водоснабжения (920 тыс. руб.), а 2016—2018 — в три приема — заменили стояки горячей воды в квартирах 4—69, 148—180, 182—214 (792 тыс. рублей).

В 2015 году заменили канализационные трубы в подвале (205 тыс. рублей), в 2016-м в подъездах установили 310 светодиодных светильников (331 тыс.), в 2019-м поменяли общедомовой электросчетчик (32 тыс.).

С 2007 по 2014 год производился ремонт кровли — 1360 кв. м из более чем 2000 кв. м, заплаты обошлись жильцам в 2,47 млн.

С 2011 по 2015 год ремонтировали подъезды (1,978 млн в общей сложности), причем явно неравноценно: если в 2011 годы в ремонт двух подъездов вложили 1 млн рублей, то в 2014-м подъезды 3, 4 и 5 обновили за неполных 376 тыс.

В ремонт фасада дома с 2011 по 2016 год вложили 98 тыс. рублей, еще 62 тыс. потратили на устройство пандуса в подъезде №5. В 2011 году во дворе также установили малые архитектурные формы на 80,8 тыс. рублей

А в 2021 году почти 430 тысяч потратили на замену стояков холодного и горячего водоснабжения в 99 квартирах, герметизацию части межпанельных швов и обследование металлоконструкций лифтовой шахты.

В справке, представленной УК ЖКХ Приволжского района «Реальному времени», сообщается: «В 2012 году выполнены работы по ремонту фасада в рамках реализации программы ремонта фасадов и кровель жилых домов, расположенных в зоне гостеприимства XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года. Заказчиком выступало ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан». В 2015 году — при ремонте подъезда № 7 были выполнены работы по установке пластиковых окон. В оставшихся подъездах окна находятся в удовлетворительном состоянии. Замена окон на лестничных клетках производится при ремонте подъездов. Вопрос по ремонту подъездов в данном жилом доме будет рассмотрен на последующие годы. В период с 29.11.2021—30.11.2021г. в Управляющую компанию поступили обращения о затоплении квартир №141, 143,144, 250, 251, о чем составлены акты. В летний период при благоприятных погодных условиях будут выполнены работы по ремонту кровли над вышеперечисленными квартирами с последующим ремонтом в квартирах (устранение следов протечек)».

Замена окон на лестничных клетках производится при ремонте подъездов, сообщили в УК ЖКХ Приволжского района. Фото: kazanfirst.ru

Ясное дело, говорят жильцы, что отремонтированные в разное время элементы в негодность тоже будут приходить в разное время, так что латание дыр вместо полноценного ремонта имеет все шансы продолжиться и в будущем.

Сторонником комплексного подхода к ремонту дома выступает и глава Госжилинспекции Сергей Крайнов. Он сообщил «Реальному времени», что если поэтапная замена инженерных сетей в разных подъездах в течение нескольких лет представляется ему допустимой, то чинить таким образом кровлю точно не имеет смысла:

— Протечка может быть в одной квартире, а повреждение запросто будет совсем на другом участке кровли над другим подъездом, — пояснил он. — Вода просачивается сквозь конструктивные слои и находит выход иногда непредсказуемо. В лучшем случае кровлю дома можно разделить на две захватки и ремонтировать двумя большими участками.

Крайнов сообщил, что порекомендует руководству управляющей компании провести ремонт кровли в комплексе.

«Работ выполнено больше, чем собрано средств»

На просьбу «Реального времени» прокомментировать претензии жителей в управляющей компании сообщили следующее:

— На все вопросы собственников у нас есть ответ, — утверждает начальник ПТО УК ЖКХ Приволжского района Ляля Лобанова. — У нас, мы посчитали, было 43 проверки прокуратуры, УБЭП, приезжали представители президента России. У нас доказано, что течи в подвале нет, все сухо. И по кровле вся информация есть. А продухи мы сделали по предписанию прокуратуры о том, что в подвале нарушен температурно-влажностный режим, мы были обязаны его исполнить. Продухи являются конструктивным элементом дома. Влажность в подвале была из-за того, что их не было.

Лобанова уточнила, что холод и сквозняки в ванных комнатах образовались не из-за новых подвальных продухов, а по вине собственника первого этажа, который прорубил в несущих стенах отверстия для собственной вентиляции, которая и дает приток холодного воздуха. Сейчас, говорит она, УК выиграла суд с собственником, суд обязал его демонтировать вентсистему, однако собственник помещений поменялся, и судебная тяжба продолжается.

Дом на ул. Парина, 16 стоит в графике капремонта на 2043 год. Фото: Hysteric329 / domofoto.ru

Дом на ул. Парина, 16 стоит в графике капремонта на 2043 год. По словам жителей, частичный ремонт кусков коммуникаций и отдельных участков кровли — проблем дома не решает. Самостоятельно провести по всем правилам общее собрание с принятием решения о капремонте собственникам не под силу. Обычно по инициативе собственников такие собрания организуют управляющие компании.

— Почему же ваша УК не помогла собственникам в проведении собрания и принятии решения о том, чтобы капремонт не растягивать, а провести в полном объеме и в разумные сроки? — поинтересовалась корреспондент «Реального времени» у представителя УК.

Ответа на этот вопрос не последовало, собеседница издания сфокусировалась на том, что капремонт сейчас делать в доме не на что:

— В доме полностью выполнена замена коммуникаций в подвале. Стояки заменены. Поддерживающий ремонт выполняется. На доме — минус пять миллионов — это те деньги, которые собрали собственники по статье «текущий ремонт». Работ выполнено больше, чем собрано средств, — заключила Ляля Лобанова.

А вот первый замгендиректора УК ЖКХ Приволжского района Альберт Яковлев, связавшись с «Реальным временем» позднее, сообщил, что сам заинтересован в том, чтобы капитальный ремонт в доме №16 по улице Парина был проведен по всем правилам. И не в 2043 году, а в ближайшее время.

— Я встречусь с Фанией Гайнутдиновой и предложу ей взять на себя функции инициатора собрания, либо предложить на эту кандидатуру кого-то из собственников дома, — пообещал он. — Мы понимаем, что сами жильцы, как бы ни были заинтересованы в капремонте, собрание провести не смогут, так что мы им готовы помочь.

