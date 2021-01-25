Пандемия ополовинила турпоток в Казань, но Питер и Екатеринбург пострадали сильнее

Фото: Максим Платонов

Из статистики выбыли традиционно «высокие» месяцы

Более двух месяцев локдауна в прошлом году закономерно привели к резкому сокращению турпотока, констатировала сегодня на совещании в мэрии Казани директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. По ее словам, в этот сложный период предприятия сферы гостеприимства, у которых высвободились ресурсы, активно включились в мероприятия по борьбе с коронавирусом. 6 отелей предоставили номера врачам, работающим в «красных зонах», 11 заведений общепита, 4 продуктовые компании обеспечивали медиков питанием. В это время комитет консультировал предпринимателей по вопросам получения помощи.

Отмена ограничений 5 июня позволила начать туристический сезон в городе с соблюдением всех мер предосторожности. В итоге за 2020 год турпоток в Казань снизился на 52% — до 1,7 млн человек.

— Такой спад был прогнозируемый, поскольку из статистики выбыли месяцы изоляции, конец марта — май с традиционно высокими показателями, — подчеркнула Санникова.

Для сравнения докладчица привела примеры других городов. Так, в Москве снижение туристического потока составило 46%, в Санкт-Петербурге — 70%, в Екатеринбурге — 71%.

В Казани в прошлом году побывали порядка 117 тыс. иностранцев, что на 49% ниже, чем в предыдущем году (229 тыс.) Как правило, туристы приезжали из Китая, Казахстана, Египта, Турции, Украины и Белоруссии, а российские путешественники в основном были из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Свердловской области, Челябинска, городов ПФО, Алтайского, Краснодарского краев, из Крыма, Якутии, отметила спикер.

Главный туристический объект города, Казанский кремль, в 2020-м посетили 1,8 млн человека — на 42% меньше, чем в 2019 году.

У ресторанов трафик сократился на 30%

Любопытно, что вопреки сокращению турпотока и отсутствию какой-либо работы на протяжении месяцев количество занятых в сфере туризма даже выросло — на 7%.

«Этого удалось достичь благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки туристической отрасли как наиболее пострадавшей из-за пандемии. Льготные кредиты и безвозмездная помощь государства в размере МРОТ (12,13 тыс. рублей) позволили предприятиям сохранить сотрудников. Кроме того, многие работодатели перешли на удаленную работу, тем самым оптимизировав расходы в пользу сохранения сотрудников», — пояснила Дарья Санникова.

Средняя загрузка ключевых отелей составила 37%, годом ранее этот показатель был 60%. Загрузки были критически низкими 4—8% в период самоизоляции, заметила директор ведомства.

Казань недосчиталась восьми гостиниц — это 4% от общего числа объектов. Правда, в декабре, напротив, открылся новый отель Neo Kazan Palace by Tasigo 4* на 96 номеров. На сегодня в 245 гостиницах города в общей сложности 8 182 номера.

В ресторанном бизнесе, по данным Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана, наблюдается спад трафика на 30% по сравнению с прошлым годом. По данным портала 2gis.ru, в 2020-м в Казани насчитывалось 2 045 заведений общепита, а в 2019 году — 2 241. В то же время гастрономическая карта города пополнилась 11 новыми ресторанами и кафе.

В ресторанном бизнесе наблюдается спад трафика на 30% по сравнению с прошлым годом. Фото Максима Платонова

Пассажиропоток у речников снизился на половину

Заметно изменилась ситуация и в сегменте воздушных перевозок. Международное пассажирское авиасообщение было закрыто практически в течение пяти месяцев, напомнила руководитель комитета. Первый международный рейс из Казани в Анталию после отмены ограничений на международное пассажирское авиасообщение был выполнен 21 августа.

По итогам года пассажиропоток составил почти 2,2 млн, что на 38% меньше, чем годом ранее. Всего на сегодня из Международного аэропорта «Казань» отправляются самолеты более чем в 42 направлениях, включая зарубежные, но это на 30% меньше, чем в позапрошлом году.

Речная навигация тоже была сокращенной в минувшем сезоне — с июня по октябрь. По данным судоходной компании «Татфлот», в 2020 году по реке путешествовали около 55 тыс. человек — на 48% меньше, чем в 2019-м.

В 2020 году по реке путешествовали около 55 тыс. человек — на 48% меньше, чем в 2019-м. Фото Рината Назметдинова

Не настолько критично пострадали железнодорожные перевозки, обратила внимание Санникова. С апреля по октябрь в связи со снижением спроса сократили частоту рейсов поездов в Казань из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других городов. Общее же количество направлений, 31 направление внутри страны, осталось на уровне прошлого года.

Кремль потерял более 17 тысяч туристов в Новый год

На зимние каникулы Казань посетили 140 тыс. туристов, что на 30 тыс. меньше по сравнению с прошлым годом. Отметить Новый год в столицу Татарстана приехали туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новороссийска, Ростова-на-Дону, Липецка, Екатеринбурга, Кирова, Самары, где в период праздников ограничения были ужесточены, отметила Дарья Санникова. Ресторанам разрешили продлить работу в новогоднюю ночь до 3.00, поэтому на их новогодние программы приехали туристы из других городов, которых в прежние годы было меньше, по замечаниям самих рестораторов.

По их же сведениям, средняя загрузка ресторанов и кафе в период с 31 декабря по 10 января 2021 года составила 77,4%.

Загрузка отелей в новогодние каникулы была на уровне 77,1%, а в пиковые даты, с 3 по 5 января, достигала 96%. Это незначительно ниже показателей прошлого года. Так, в 2019 году средняя загрузка средств размещения составляла 79,6%, а в пиковые даты, с 3 по 5 января, — 97%, отметила директор комитета.

Казанский Кремль в новогодние праздники посетили 160,5 тыс. человек — на 17,5 тыс. человек меньше, чем в прошлом году.

Казанский Кремль в новогодние праздники посетили 160,5 тыс. человек — на 17,5 тыс. человек меньше, чем в прошлом году. Фото Ильи Репина

Казань отказалась от нескольких фестивалей

В минувшем году в Казани из-за пандемии коронавируса отказались от ежегодных мероприятий: ночного велофеста, «Вкусной Казани», фестиваля национального костюма, «КышДаКар-феста», пришлось перестроиться на развитие внутреннего туризма, сообщила Дарья Санникова. Однако Татарстан вошел в перечень регионов федеральной целевой программы по стимулированию внутреннего туризма. С 21 по 28 августа туристы могли получить компенсацию за приобретенные туры до 20% — от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, напомнила докладчица. В октябре акцию продлили по 5 декабря с условием для туристов — вернуться до 10 января 2021 года. В программе приняли участие 27 отелей и 9 туроператоров Казани, проинформировала спикер.

В программе «2+1» на дополнительную бесплатную ночь в гостинице и на скидку в 25% в кафе и ресторанах, которая действовала с июня по 28 декабря, приняли участие 23 отеля и 14 заведений общепита, а воспользовались ею 1,5 тыс. человек.



Важными мероприятиями с точки зрения продвижения Казани стали «Всемирной форум городов» в Абу-Даби, где Казань была представлена отдельным стендом, а также форум породненных городов и муниципальных образований стран БРИКС, который прошел в Казани в очно-заочном формате в октябре, отметила руководитель комитета. До пандемии, в январе, город успел принять участие в 40-й выставке Fitur 2020 в Мадриде, а позже, в июле, — в онлайн-выставке «Микрофабрики Казани», которую провела Казанская ярмарка.

Важным мероприятием с точки зрения продвижения Казани стал «Всемирной форум городов» в Абу-Даби. Фото Марата Мугинова/kzn.ru

Из-за ковидной пандемии Казань готовится к наплыву гостей

111 заявок поступило на конкурс новогоднего оформления объектов «Новогодняя Казань». Народное голосование продлится на портале kzn.ru до 5 февраля, а 28 февраля жюри выберет лучших, которым вручат дипломы мэра и ценные призы, рассказала Санникова. Она перечислила мероприятия, которые ожидают столицу Татарстана в 2021 году.

В этом году использование туристического бренда Казани на общественном транспорте бесплатное.

29 января стартует серия лекций по истории и архитектуре Казанского Кремля в рамках сотрудничества с фондом «Русский дом» в Барселоне.

В столице Татарстана планируется возродить традиционные событийные мероприятия, открыть новые туристические маршруты, наращивать онлайн-присутствие.

Медийные личности в рамках проекта в соцсетях «Покажи свою Казань» у себя в аккаунтах будут размещать видео и фото о столице Татарстана.

Еще один проект «Открой свою Казань» — это онлайн-трансляции с экскурсиями по улицам и туристическим объектам города. Предполагается, что аудитория проекта составит более 59 тыс. человек.

— На следующий год у нас большой потенциал для увеличения внутреннего туризма, поскольку нет сомнения, что все основные направления будут закрыты, поэтому нужно быть готовым к наплыву гостей, — заметил в завершении выступления Санниковой мэр Казани Ильсур Метшин.

Екатерина Аблаева