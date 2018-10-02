На сдачу 5-го дома ЖК МЧС приехал мэр Казани

Сегодня состоялась торжественная сдача 5-го дома жилого комплекса МЧС. Осмотреть объект и пообщаться с жителями приехал мэр Казани Ильсур Метшин. Он поблагодарил строителей и пожелал новоиспеченным жителям счастливой жизни в новых квартирах.

Напомним, что 5-ый дом МЧС вместо «ФОНа» в прошлом году взялась достраивать компания «Ак Таш» Газинура Ахметова. Взамен ему была предоставлен соседний земельный участок, на котором застройщик построил первую высотку ЖК «Триумф».



Что касается остальных домов ЖК МЧС, замначальника Управления жилищной политики Казани Айрат Ахметханов пояснил, что для достройки 2-го дома ищутся источники денежных средств, которые смогли бы покрыть расходы на завершение строительства дома целиком, а не только отдельных подъездов. Для 3-го дома получено разрешение для строительства, для 4-го — ведется проектирование.