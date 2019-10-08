Ключевую перемычку Большого казанского кольца выполнили на треть

С вводом новой дорожной артерии жители Приволжского района получат кратчайший путь в центр города

Фото: Максим Платонов

Строительство очередного и долгожданного участка Большого казанского кольца в самом разгаре. Работы по сооружению двухуровневой развязки на отрезке между улицами Булатова и Борисковской выполнены на 30%. Перенос 75 домов с этого участка оказался самой большой сложностью в подготовке к строительству. Большинство собственников получили деньги за снос строений. Судам предстоит решить вопрос оценки стоимости еще пяти домов. Однако и после работа с домовладельцами не завершится. На следующем этапе нужно будет договориться с владельцами 86 дач и коттеджей. Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин проверил строительство БКК. Подробнее — в материале «Реального времени».

Сначала 75 домов, потом еще 86

Техника заехала на участок между улицами Булатова и Борисковской в июле этого года. В две смены работают 139 специалистов и 28 машин. Экскаваторы разрабатывают грунт, вывезли более 160 тыс. кубов. Кроме того, из бывшего жилого массива, где раньше находились дома, необходимо убрать и коммуникации. Сейчас перенесли 177 м газопровода и большую часть водопровода (520 м из 901 м). Тяжелые машины забивают сваи, тут же бетономешалки готовят материал, и рабочие бетонируют сваи для возведения путепровода в 110 м над Фермским шоссе. На объекте построят ливневую канализацию, проведут освещение и трамвайную линию шириной 9,5 м, которая разделит четыре полосы движения, для горожан сделают подземный переход.

— Участок Большого казанского кольца заложен по генплану еще в 1969 году. Это наша долгожданная транспортная артерия. В Казани построили множество мостов, развязок, пешеходных подземных и наземных переходов. Но этот объект оказался для нас очень сложным. Мы столкнулись с целым клубком проблем. Однако наши проектанты выросли до такого уровня, что справляются с трудностями этой транспортной развязки, — отметил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин, приехав проверить ход строительства БКК.



«Мы столкнулись с целым клубком проблем. Однако наши проектанты выросли до такого уровня, что справляются с трудностями этой транспортной развязки», — отметил сегодня мэр Казани Ильсур Метшин

Одна из основных проблем, о которых упомянул глава города, — перенос 75 жилых строений. Среди них и небольшие дачи, и крупные коттеджи. Почти все их выкупили по рыночной стоимости за счет городского бюджета. Сегодня утром удалось договориться с владельцем еще одного дома. Сейчас муниципальная власть ожидает судебных решений по пяти частным строениям. А дальше, по словам Ильсура Метшина, предстоит строить вторую очередь дороги, от Борисковской до Технической улицы. И там нужно будет снести 86 домов. Но этим необходимо заняться в 2021 году.

— Большинству собственников перечислили на счета денежную компенсацию в зависимости от стоимости строений. Но пять собственников не согласны с оценкой стоимости их домов. Поэтому решаем этот вопрос через суд. В отношении предстоящих сносов мы уже сейчас начинаем работу. Через СМИ сообщим, что органы местного самоуправления приняли решение о выкупе частных объектов. Кроме того, разошлем письма с этой информацией собственникам домов, — пояснил заместитель начальника общего отдела администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани Руслан Валиев.

Чиновник не назвал сумму компенсаций гражданам за уже демонтированные дома на участке Булатова — Борисковская. Нужно еще завершить выкуп строений, прежде чем подводить итоги.

Проще решить вопросы с техникой, чем с людьми

Второй важный этап работ на нынешнем участке — технический — перенос водопровода, газопровода и канализации. Он требовал времени и усилий. Но поскольку этот вопрос не зависит от договоренностей с собственниками, генеральный директор предприятия «Мосты РТ» Ринат Мухьянов не видит в нем такой большой сложности:

— Работу на этом участке выполнили процентов на 30. Никаких перерывов зимой не планируем. Идем в соответствии с графиком, так что сложностей практически нет. Приближаемся к финишу Большого казанского кольца.

— Планируем, что подрядчик сдаст этот объект к 30 августа следующего года, и горожане получат возможность пользоваться этой артерией. А она очень важна. Сегодня у нас на проспекте Универсиады, на улице Павлюхина в часы пик пробки. Эту проблему как раз разрешит уже первая очередь перемычки. На следующий год горожане поедут по этой магистрали, которую давно ждем, — подчеркнул мэр Казани.

Строительство этого участка — первый этап в создании двухкилометровой перемычки между улицами Булатова и Тихорецкой, которая соединит проспект Победы и улицу Баки Урманче с улицей Магистральной через Тихорецкую

Ввод 800-метрового участка от ул. Булатова до ул. Борисковской планируется к 30 августа следующего года — к празднованию столетия ТАССР. В этом году на строительство первого этапа дороги выделили 700 млн рублей, пополам из регионального и федерального бюджетов. Общая стоимость работ превышает 2,3 млрд рублей, 1 млрд рублей из них — федеральные вложения, остальные — республиканские. Строительство дороги ведется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Заказчиком участка является «Главтатдортранс», проектно-сметную документацию разработал институт «Татдорпроект», а торги среди подрядчиков выиграло предприятие «Мосты РТ».

Строительство этого участка — первый этап в создании двухкилометровой перемычки между улицами Булатова и Тихорецкой, которая соединит проспект Победы и улицу Баки Урманче с улицей Магистральной через Тихорецкую. Такой кратчайший путь свяжет промышленную зону между Волгой и озерами Кабан с жилой частью города, расположенной к западу от озер. Дорога решит проблему пробок на улице Тульской и прилегающих к ней улиц. Жители Приволжского района будут доезжать по магистральной улице общегородского значения до центра города за 10—15 минут.

За участком в 800 метров последует второй этап — в 1,3 километра

«Реальное время» писало, что БКК строится с 2010 года как кольцевая городская магистраль для организации непрерывного движения с юга Казани. Особенность БКК в том, что почти на всем протяжении у дороги есть дублер в качестве обособленной полосы для движения трамвая маршрута №5. В перспективе этот трамвайный маршрут должен стать кольцевым. Для этого нужно проложить дополнительно 4 км новых путей от «Солнечного города» до улицы Авангардной. Для чего необходимо построить транспортную развязку воздушным путепроводом. Но эти проекты были отложены на 2019—2020 годы.

Весной 2018 года главное дорожное ведомство региона, «Главтатдортранс», наконец-то объявило первые тендеры для проведения проектно-изыскательских работ для продолжения Большого казанского кольца, которое так и не превратилось в кольцо со времен Универсиады-2013. Замкнуть его должны в соответствии с генпланом до 2035 года. Один из трех тендеров объявлен на проектно-изыскательские работы по участку БКК от улицы Мидхата Булатова до улицы Борисковской стоимостью 50 млн рублей. Участок этот совсем короткий, длиной около 800 метров, но сейчас для его проезда нужно сделать крюк длиной минимум 4 километра.

Участок этот совсем короткий, длиной около 800 метров, но сейчас для его проезда нужно сделать крюк

На новом отрезке трассы построят подземный пешеходный переход с выходом к трамвайным остановкам. В районе БКК предусмотрены также четыре автобусные остановки: по две на новой дороге и на Фермском шоссе. Кроме того, тендер предполагает создание очистных сооружений, которые будут собирать воду из стоков ливневой канализации при новой дороге. Сброс очищенной воды будет осуществляться в озеро Нижний Кабан.

Отметим, что второй этап строительства БКК в этом районе будет не столь сложным с конструктивной точки зрения, но все же включит в себя ряд важных элементов. В частности, из-за рельефа там придется построить мост. Также необходимо будет сделать отвод трамвайной линии на улицу Авангардную. Кроме того, на этом участке также запланировано создание очистных сооружений.

На проектно-изыскательские работы для строительства второго этапа Большого казанского кольца (БКК) длиной 1,3 км из бюджета Татарстана выделят 49,9 млн рублей. Речь идет об участке дороги от улицы Борисковской до Технической в Приволжском районе Казани. Заказчиком выступает ГКУ «Главтатдортранс». Аукцион состоится 10 октября. Согласно техзаданию, исполнитель должен провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию и смету для строительства шестиполосной дороги. Работы необходимо выполнить до 7 апреля 2020 года.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов