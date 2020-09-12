Татарстанский робот-избиратель, «уличное» голосование в Курске и громкие заявления ЦИК

Самые яркие эпизоды и заявления первого дня голосования-2020

Накануне в России стартовал первый день голосования-2020, которое продлится с 11 по 13 сентября. В 83 субъектах страны, включая Татарстан, проходят порядка 9 тысяч избирательных кампаний разного уровня. «Реальное время» собрало самые яркие эпизоды и заявления первого дня голосвания.

VIP’ы и роботы на избирательных участках

Напомним, в нашей республике идут выборы президента, муниципальных депутатов (в том числе Казгордумы), а также допвыборы депутатов Госсовета Татарстана в Нижнекамском и Елабужском избирательных округах.

В первый день свои голоса уже успели отдать некоторые татарстанские VIP’ы. В их числе депутат Госсовета РТ и глава комиссии по сохранению татарского языка Марат Ахметов, депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов и вице-премьер республики Лейла Фазлеева. Еще сегодня свой голос отдали мэр казани Ильсур Метшин и ректор КФУ Ильшат Гафуров.

Также принять участие в голосовании сегодня попытался робот. Да, казанский избирательный участок №165 действительно посетил робот «Ева», «работающий» в IT-лицее КФУ преподавателем. Она попробовала проголосовать, однако ей отказали из-за несоответствия возрастному цензу — ей всего 3 года. Помимо этого, у «Евы» нет паспорта, кроме технического.

Голосование под открытым небом и бесплатные прививки

Соцсети, еще не успевшие оправиться от июльского наплыва фотографий участковых избирательных комиссий, развернутых на пеньках и в багажниках авто, снова начали полниться примерами организации голосования на свежем воздухе.

Сегодня на всю страну прославился избирательный участок в Курске, который представляет из себя стол, табуретку и качающуюся на ветру кабинку. Весь этот «набор для голосования» расположился на обочине одной из городских дорог. Также в новости попала информация о голосовании в багажнике автомобиля в Иркутске — однако в Общественной палате России выяснили, что это фейк. Позже информацию опровергла и глава ЦИК России Элла Памфилова.

В Татарстане голосование на свежем воздухе организовано более цивилизованно: в республике задействованы «мобильные избирательные участки» на базе автобусов. Один из них припарковался сегодня в центре Казани, во дворе улицы Театральной, и с раннего утра начал активно принимать избирателей.

В Татарстане задействованы «мобильные избирательные участки» на базе автобусов. Фото Екатерины Аблаевой

Вместе с тем сегодня в Зеленодольском районе художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ, народный артист России и Татарстана Александр Сладковский проголосовал в салоне автомобиля. Однако здесь речь идет не о мобильном избирательном участке, а об услуге надомного голосования.



Более необычно отнеслись к надомному голосованию в Рязанской области — в официальной группе администрации выложили мем об участии в этом процессе не только людей, но и гусей.

Продолжая «вирусную» тему также стоит отметить, что в течение трех дней голосования жители Казани смогут сделать прививку от гриппа прямо на избирательных участках — такая услуга есть хоть и не на всех, но на большинстве участков города. Желающих привиться будут предварительно осматривать медицинские работники.

Блогеры-«контролеры» в Татарстане и обезвоживание наблюдателей в Иркутске

Впервые в Татарстане на выборах в качестве общественных наблюдателей выступают местные блогеры. В общей сложности к участию привлечены 100 блогеров из самых разных сфер.

В первый день голосования в аккаунтах местных «лидеров мнений» уже начали появляться первые посты с отчетами: к примеру, одна из самых популярных инстамам Казани многозначительно сообщила подписчикам, что «потоки распределены», а другая блогерша высоко оценила соблюдение мер безопасности на избирательных участках.

«Когда у тебя большое количество подписчиков, ты несешь ответственность за то, что ты в первую очередь выкладываешь. На данный момент блогеры — это что-то такое прямое, связанное с народом. Это новый проект, мне очень приятно в этом всем участвовать. Мне очень приятно быть проводником в какой-либо мир, например в мир фэшн-индустрии. И мне приятно было стать проводником в этот мир, показать, как все проходит. Ну и конечно, выразить свою активную позицию гражданскую», — заявила блогер Алина Гималтдинова (209 тыс. подписчиков).



Алина Гималтдинова: «Когда у тебя большое количество подписчиков, ты несешь ответственность за то, что ты в первую очередь выкладываешь». Фото Максима Платонова

Руслан Мазитов (11,1 тыс. подписчиков) рассказал, что его подписчики очень просят заснять вброс, если таковой будет — но пока он с нарушениями не сталкивался. Кроме того, он рассказал, что на избирательном участке не получится заснять «ТикТок» — хотя в остальном по освещению процесса проблем нет.

Отметим, что эксперты считают идею с привлечением блогеров к наблюдению за процедурой голосования хорошим ответом против фейков и вбросов. По крайней мере, такой позиции придерживается член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.



Ожидается, что всего на этих выборах в Татарстане будут работать около 20 тысяч наблюдателей. В первый же день голосования от кандидатов за выборами наблюдают 2 254 человека, от политических партий — 6 733, от Общественной палаты — 5 648.



Член Общественной палаты РФ Александр Малькевич считает идею с привлечением блогеров к наблюдению за процедурой голосования хорошим ответом против фейков и вбросов. Фото Рината Назметдинова

Неприятный инцидент с участием наблюдателей сегодня произошел в УИК на территории «Иркутской нефтяной компании» (ИНК) в Усть-Кутском районе. Сообщается, что на выборах мэра местным наблюдателям запретили пить воду. Для того, чтобы попить, им приходилось покидать территорию участка.

К слову, в ЦИК России сегодня предложили наблюдателям устраивать «ночные дежурства» для всестороннего наблюдения за ходом выборов. «Пожалуйста, устраивайте дежурство ночное... Работайте, только не языком, не тратьте энергию на фабрикование заведомо [ложной информации]. Идите потрудитесь, если хотите, чтобы выборы были честными», — заявила Памфилова.

В ЦИК РФ пожелали здоровья Навальному и призвали к честным выборам

Несколько громких заявлений в первый день голосования прозвучало из уст главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. В первую очередь чиновница призвала провести процедуру максимально чисто и честно. Она предупредила, что любые провокации на предстоящих выборах получат отпор.

Несколько громких заявлений в первый день голосования прозвучало из уст главы ЦИК РФ Эллы Памфиловой. Фото cikrf.ru

— Если кто-то готов идти на провокации, мы тоже готовы, мы дадим отпор. У нас почти тотальный контроль, постоянное видеонаблюдение за выборами, — заявила Памфилова.

Также, выступая сегодня в информцентре ЦИК, Элла Памфилова пожелала отравившемуся оппозиционеру Алексею Навальному скорейшего выздоровления.

— Кстати, дай бог ему здоровья и скорейшего выздоровления, — сказала глава ЦИК.

К слову, выборы в Татарстане Памфилова оценила высоко.

