«Это дворец образования, который станет новым ориентиром и флагманом»

Казанское образование за 5 лет планируют вывести на мировой уровень

Городские власти провели второй этап грантового конкурса для самозанятых, в рамках которого раздадут 3 млн рублей, к осени в столице Татарстана откроются три новые школы, включая президентскую полилингвальную по программе «Адымнар, а также завершится благоустройство 203 дворов на сумму на 2,7 млрд рублей. Как казанские выпускники сдали ЕГЭ в условиях пандемии и какую программу предложат начавшие работу парки и скверы — в репортаже «Реального времени» с «делового понедельника» в мэрии Казани.

7,7 млн рублей получат самозанятые

В мэрии Казани подвели итоги второго этапа грантового конкурса для самозанятых. 33 победителя получат финансовую помощь на сумму более 3 млн рублей. Максимальный размер гранта — 100 тыс. рублей.

Как рассказал председатель Комитета экономического развития Казни Артур Валиахетов на деловом понедельнике, всего на второй этап конкурса было подано 55 заявок. Почти половина из них приходится на сферу обслуживания. Основные требования к соискателям — прописка в Казани, срок работы не менее 3 месяцев, уплата налога на сумму не менее 5 тыс. рублей, отсутствие задолженности, статуса банкрота или ИП.

Первый этап конкурса стартовал 4 июня, второй — 11 июня. По итогам первого этапа было определено 46 победителей, которые уже получили 4,7 млн рублей. С победителями 2-го этапа ведется заключение соглашений. Все получатели гранта должны будут до 1 декабря текущего года представить отчеты об использовании средств с приложением подтверждающих документов и справки о доходах.

В числе получателей финансовой помощи — репетиторы, бухгалтеры, бизнес-тренеры, маркетологи, инженеры-экологи, геодезисты, архитекторы, специалисты по ремонту спецтехники и даже озонаторы. Полученные средства можно направить на улучшение материально-технической базы, саморазвитие и обучение.

Напомним, в настоящий момент в Казани самозанятыми зарегистрировались более 24,2 тыс. человек, из них с 1 января 2020 года — 6,4 тыс. человек. Как заявил Валиахметов, популяризации этого налогового режима способствовали ярмарки и фестивали для самозанятых, во время которых они смогли наладить и расширить рынки сбыта своей продукции.

98 стобалльников и 7 — дважды стобалльников

Начальник управления образования Казани Ирек Ризванов доложил об итогах ЕГЭ-2020. Из-за эпидемии пандемии график экзаменов был сдвинут — они проходили с 3 июля по 8 августа.

Всего из 6002 казанских выпускников школ в этом году ЕГЭ сдали 5650 человек. Выявлено три нарушения — использование шпаргалок, но попавшиеся с ними смогли пересдать экзамены в резервные дни. 25 человек не справились с экзаменом, это на 2,12% больше чем годом ранее.

В управлении этот прокол объясняют запретом на пересдачу неудовлетворительных результатов по русскому языку и математике. Кроме того, многие учащиеся увеличили количество выбранных предметов «на всякий случай». Поскольку результаты ЕГЭ в этом году не влияли на итоговый аттестат, в Казани стало больше выпускников-медалистов. Их 779 человек против 585 в прошлом году.

Одиннадцатиклассникам удалось улучшить средний балл по 6 предметам из 14, в том числе по русскому языку, физике, географии, обществознанию, истории, французскому языку.

Средний балл по русскому языку увеличился по сравнению с прошлым годом на 0,45. Лучшие результаты по этому предмету — у выпускников школы «Елена-Сервис», лицея при КФУ, гимназии №36. А вот по профильной математике средний балл по сравнению с прошлым годом снизился на 5,56 баллов. Самые высокие результаты показали ученики лицея №131, IT-лицея КФУ, школы «СОлНЦе».

Таким образом, показатели казанских выпускников по обязательным предметам выше среднероссийских — по русскому языку на 3,01 балла, а по математике — на 4,55 балла.

Топ наиболее популярных предметов по выбору в этом году не изменился: это обществознание (36,2%), физика (21,3%), биология (16,1%). Все большую популярность набирают английский язык (13,9%) и история (10%).

На 4 человека увеличилось количество 100-бальников, их 98, 7 выпускников получили максимальный балл сразу по двум предметам. Трое из них — воспитанники лицея №131, двое — IT-лицея К(П)ФУ, один — выпускник школы №18 и один — школы №89.

Увеличилось до 35 количество 100-балльных работ по русскому языку, максимальный балл набрали две работы по биологии и 16 — по литературе.

«Учебный год в связи с эпидемией пандемии был очень сложным, но результаты ЕГЭ оказались очень достойными», — резюмировал начальник горотдела образования.

А мэр Казани Ильсур Метшин добавил, что итоги госаттестации необходимо проанализировать до проведения традиционного августовского педсовета, который пройдет в этом году в Елабуге. Перед республикой на пятилетку стоит 4 основных задачи, одна из которых непосредственно касается столицы Татарстана — вывести образование на мировой уровень.

Мэр подчеркнул, что в этом году сдаются 3 новые школы. «Каждую школы сдаем — кажется, что лучше уже не будет. Особенно по программе «Адымнар» — это такой дворец образования, который станет новым ориентиром и флагманом образования Казани. Мы будем и дальше продолжать строить новые объекты, мы большое количество старых школ отремонтировали, сегодня уже нет неразрешимых задач ни по материально-техническому снабжению, ни по тому, в каких условиях наши учителя преподают. Важно содержание», — отметил градоначальник.

2,7 млрд рублей — на казанские дворы

Замруководителя исполкома — председатель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев отчитался о ходе реализации президентской программы «Наш двор». На сегодняшний день ее выполнение составляет 73%: завершено благоустройство 102 дворов, еще на 101 территории работы продолжаются и должны быть завершены к октябрю. Куляжев напомнил, что в этом году на приведение в порядок придомовой территории выделено 2,7 млрд рублей из общей суммы в 16,5 миллиардов.

Напомним, за 5 лет должны быть благоустроены 4 тысячи казанских дворов, площадь которых составляет 4 млн кв.м. Под благоустройством дворов предусматривается асфальтирование проездов, ремонт и устройство тротуаров, наружного освещения, установка скамеек и урн, устройство контейнерных и детских площадок, а также площадок с песчаным покрытием. В Казани первым сданным по программе объектом стал двор домов №13, 13а по ул. Шамиля Усманова.

Куляжев напомнил, что горожане могут вносить свои предложения в проекты благоустройства, которые размещены в общем доступе на официальном портале, а по различным вопросам можно обращаться по единому телефону горячей линии: +7(800)275-20-20.

Ильсур Метшин подчеркнул, что этот проект касается всех горожан. Только за один год улучшение почувствуют 160 тыс. жителей Казани, для которых невзрачные дворы, бывшие транзитными зонами, превратятся в новые общественные пространства, места для встреч и общения. «После создания достойных условий в наши дворы возвращается жизнь — люди выходят гулять, общаться. Гуляют дети, семьи, молодые родители. Это настоящее возрождение старых добрых традиций, когда во дворе всегда было много людей», — сказал он.

В парки вернулась жизнь

После пандемии начали работать парки и скверы. Руководитель МБУ «Дирекция парков и скверов» Марат Закиров рассказал, что еженедельно в парках им. Горького и Победы проходят бесплатные занятия для взрослых по изучению английского и испанского языков, а в парке им. Урицкого — для малышей, кроме того учат говорить на иностранных языках в творческой мастерской, которая проходит на бульваре «Белые цветы». На набережной озера Кабан функционирует открытый татарский разговорный клуб. К 100-летию ТАСССР с этой недели в парках начнутся лектории, посвященные истории создания республики.

Парки по-прежнему остаются зоной для активного спорта: более 30 тренировок в неделю проходит в рамках проекта «Зеленый фитнес», в пяти парках можно заняться йогой, беговые тренировки проходят в Горкинско-Ометьевском лесу и парке им. Урицкого.

В общественные пространства возвращается и культурная жизнь. Так, 12 августа в Лядском саду состоится вечер инструментальной музыки «Октава», на котором молодые исполнители будут играть на редких инструментах. Также на этой неделе в парках начнутся выступления оркестра Казанской городской филармонии с программой «Ретро-шлягер».

На набережной озера Кабан, парке «Крылья Советов» и сквере им. Аксенова проходят кинопоказы на отрытом воздухе. С 11 по 17 августа в парке им. Горького стартует Всероссийский фестиваль уличного кино. А у «Чаши» с 1 августа заработал новый для города формат — автокинотеатр. Планируется, что такие «киносеансы» продлятся до октября, ближайший запланирован на 22 августа.

В эти выходные в парке им. Горького открылась площадка маркетов российских брендов. Казань стала первым городом проекта, организованного Минпромторгом РФ. Выставка продлится до 26 августа. Кроме того, дирекцией парков и скверов запланированы различные активности образовательного, экологического, развлекательного характера, анонсы которых можно отслеживать в социальных сетях.

Закиров подчеркнул, что все мероприятия проходят в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.