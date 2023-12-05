Открытие трассы М-12 может привлечь в Казань дополнительный миллион туристов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

После открытия трассы М-12 «Восток» в Татарстане Казань может получить дополнительный миллион туристов. Такой прогноз на форуме «Казаныш» озвучил мэр города Ильсур Метшин.

— С полным вводом трассы в эксплуатацию Казань еще раз подтвердит свою роль моста между Востоком и Западом. Новая дорога не только окажет влияние на экономику, но и, как следствие, повлияет на жизнь расположенных рядом с ней городов, открывая для них новые возможности, — сказал он.

С января по октябрь 2023 года турпоток в Татарстан составил 3,7 миллиона человек.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей.

В конце ноября сообщалось, что в Татарстане на 95% готов участок трассы М-12 «Восток» до Казани. Его откроют до конца 2023 года. Дорогу строят по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», впоследствии ее рассчитывают продлить до Екатеринбурга и Тюмени.



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Айрат Назипов