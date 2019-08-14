В соцсети слили ролик к юбилею Игоря Крутого с участием мэра Казани

Сегодня в соцсетях появилось видеопоздравление к юбилею известного продюсера Игоря Крутого. Поздравление снято в стиле индийского фильма, а одним из героев видео стал мэр Казани Ильсур Метшин.

В ролике вместе с Метшиным снялась известная телерадиоведущая Лера Кудрявцева. Видео сопровождается песней «Ты меня любишь» Александра Серова, во время исполнения которой Метшин разъезжает в кадре на осле.

Игорь Крутой отметил 65-летний юбилей 29 июля.

Напомним, накануне в соцсетях также появился видеоролик с участием министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Ролик посвящен нацпроекту «Здоровье», в нем министр показывает двум рыбакам Центр экстренной медицины республики.