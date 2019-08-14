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В соцсети слили ролик к юбилею Игоря Крутого с участием мэра Казани

16:20, 14.08.2019 1
В соцсети слили ролик к юбилею Игоря Крутого с участием мэра Казани

Сегодня в соцсетях появилось видеопоздравление к юбилею известного продюсера Игоря Крутого. Поздравление снято в стиле индийского фильма, а одним из героев видео стал мэр Казани Ильсур Метшин.

В ролике вместе с Метшиным снялась известная телерадиоведущая Лера Кудрявцева. Видео сопровождается песней «Ты меня любишь» Александра Серова, во время исполнения которой Метшин разъезжает в кадре на осле.

Игорь Крутой отметил 65-летний юбилей 29 июля.

Напомним, накануне в соцсетях также появился видеоролик с участием министра здравоохранения Татарстана Марата Садыкова. Ролик посвящен нацпроекту «Здоровье», в нем министр показывает двум рыбакам Центр экстренной медицины республики.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:37
    Ну и что?!неужели Игорь Крутой не заслуживает поздравления?очень креативно!а вот вопрсом на чьи или какие деньги все это снималось пусть занимаются компетентные органы!
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