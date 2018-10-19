Дорожный каюк в Куюках: «Через пару лет мы рискуем получить транспортный коллапс»

Новосозданный совет Казанской агломерации призван решить проблему этого поселка и других территорий вблизи татарстанской столицы

Совещание глав районов в пределах Казанской агломерации сегодня закончилось созданием специального совета. Новая структура, объединив усилия близких к столице РТ территорий, займется развитием туризма, улучшением условий жизни населения и другими вопросами. Совет может начать работу с развития поселка Куюки, который так активно застраивается жилыми домами, что не хватает дорог и объектов социальной инфраструктуры — детсадов, школ, медучреждений. Подробнее — в материале «Реального времени».

Районам нужно больше «Камских морей»

Большую часть совещания посвятили развитию туризма, тему поднимают не первый год. По словам мэра Казани Ильсура Метшина, средняя продолжительность пребывания россиян и иностранцев в Татарстане — два дня, но хорошо бы сроки увеличить.

О преимуществах Высокогорского района рассказал замглавы исполкома по экономике Алексей Афанасьев. По его словам, сейчас муниципалитет ищет инвестора для создания летней базы отдыха на своих озерах. Пока же туризм в районе не развит и гости приезжают не по маршруту, а своим ходом, признал спикер. Его брат, глава Лаишевского района Михаил Афанасьев заявил, что и на его территории есть над чем поработать. Как известно, после благоустройства набережной в Лаишево все лето на «Камском море» наблюдался аншлаг. Афанасьев называет инфраструктуру на берегу Камы «практически Турцией», но констатирует, что парковочных мест там не хватает. По его словам, сейчас на берегу можно оставить около 1000 машин, но речь не о централизованной парковке. Данный вопрос глава района пообещал решить.

Совещание глав районов в пределах Казанской агломерации сегодня закончилось созданием специального совета. Фото Олега Тихонова



— Есть перехватывающая парковка на въезде в Лаишево. На парковке машины оставляем и «шаттлами» перевозим на берег — такую форму мы прорабатываем, — отметил Афанасьев.

Воспользовавшись возможностью, свои пять копеек вставил и глава Зеленодольского района Александр Тыгин, который по примеру Лаишево тоже захотел свое «Камское море».

— У нас есть точно такой же проект на М-7, где вопрос подъезда вообще не стоит. А от М-7 до Волги 7—8 километров, которые на сегодняшний день жители Казани используют как дикий пляж, оставляя только мусор. Мы не получаем ни малого бизнеса, ни возможности развиваться, — выступил глава.

Руководитель мэрии Казани обратился к министру экономики РТ Фариду Абдулганиеву с просьбой вместе работать по туристическому вопросу, чтобы выйти с предложением на уровне президента. Среди перспективных направлений называются кемпинг, этномаршрут по Лаишевскому району, рыбалка, полеты малой авиации и даже прогулка по местам съемок сериала «Зулейха открывает глаза».

— Пока мы обсуждаем, затем нужно подсчитать экономическую целесообразность и в виде проекта доложить президенту о создании туристических условий, — отметил руководитель мэрии города.

Афанасьев называет инфраструктуру на берегу Камы «практически Турцией», но констатирует, что парковочных мест там не хватает. Фото vk.com



Транспортный коллапс не за горами

Еще один вопрос в повестке никакого отношения к туризму не имел, но оказался наболевшим — речь пошла о нехватке объектов инфраструктуры в активно застраивающемся поселке Куюки. Глава Пестречинского района Ильхам Кашапов прогнозирует, что ситуация там со временем может только ухудшиться. Только за 9 месяцев 2018 года в районе ввели более 132 тысяч квадратных метров жилья, и отличился в этом плане как раз поселок Куюки, где возводятся ЖК «Светлый», ЖК «Новые Куюки», ЖК «Яшьлек» и активно ведется индивидуальное жилое строительство.

— В связи с этим увеличивается численность населения. На сегодня в поселке проживают уже более 12 тысяч человек, среди которых около 6 тысяч — в ЖК «Светлый», остальные — в индивидуальных домах. По прогнозам застройщиков многоквартирных домов, уже к 2025 году в жилом комплексе «Светлый» будут проживать около 28 тысяч человек, а в жилом комплексе «Новые Куюки» — более 5 тысяч человек.

Учитывая динамичный рост индивидуального жилого строительства, местные власти прогнозируют, что к 2025 году население Куюков вырастет до 50 тысяч человек.

— С активным заселением Куюков транспортная, социальная, культурная инфраструктуры поселка развиваются несимметрично, что в результате может привести к серьезным социальным последствиям. На сегодняшний день в поселок ведет единственная однополосная асфальтная дорога — шириной преимущественно до 8 метров — из Приволжского района Казани. Уже сейчас при населении 12 тысяч человек ежедневно образуются километровые пробки, а также затруднено движение общественного транспорта. Учитывая масштабы развития поселка, через пару лет мы рискуем получить транспортный коллапс от улицы Габишева до поселка Куюки, — предупредил Кашапов.

Дороги — расширить, детсады и школы — построить

Обозначил глава Пестречинского района и проблему с нехваткой детских садов, школ и больниц, из-за чего более половины жителей поселка не выписываются из Казани, чтобы обучать детей и лечиться в городе.

— Считаем целесообразным в рамках внемуниципальных коопераций проводить совместную работу по решению указанных проблем, — заявил глава района и сразу предложил пути этого самого решения.

По его мнению, автомобильную дорогу от Габишева до Куюков нужно включить в транспортную схему Казани с последующим расширением дороги и распространить такую практику на другие населенные пункты в пограничной с городом зоне.

Обозначил глава Пестречинского района и проблему с нехваткой детских садов, школ и больниц. Фото domofoto.ru

— Второе — ходатайствовать перед руководством республики о необходимости строительства объектов соцбыта на территории поселка Куюки, в том числе за счет непрограммных средств. И третье — ходатайствовать перед руководством республики о необходимости строительства дополнительной автомобильной дороги от поселка Куюки до трассы М-7 «Волга».

Проблемы развития поселка Куюки и туризма в районах войдут в список тем, которыми займется совет Казанской агломерации. В документе о его создании в конце совещания расписались главы районов и Казани. В совет вошли Лаишевский, Зеленодольский, Пестречинский, Верхнеуслонский, Атнинский и Высокогорский районы.