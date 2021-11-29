Заболеваемость коронавирусом в Казани снижается, а ОРВИ — растет

Горздрав Казани озабочен ревакцинацией пожилых

Фото: Ринат Назметдинов

Введение QR-кодов в общественном транспорте заставило последних сомневающихся сделать прививку против коронавируса, благодаря чему власти Казани отмечают стабилизацию ситуации. Сейчас вакцинированы хотя бы одним компонентом вакцины 71% взрослого населения города. Однако если в прошлом году COVID-19 «победил» сезонные ОРВИ, то сейчас эпидпорог по заболеваемости превысил средние многолетние показатели и составляет 13,6%. Подробности — в материале «Реального времени».

190 «ковидных» коек переходят в плановые

Не успела стабилизироваться ситуация с COVID-19, как вызывает озабоченность заболеваемость ОРВИ. Замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков отметил, что эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Казани превысил средние многолетние показатели. Так, на прошлой неделе зарегистрировано 8 959 случаев ОРВИ, эпидпорог превышен на 13,6% — преимущественно за счет взрослого населения. Темп прироста составил 0,32%.

А вот в борьбе с коронавирусом уже есть позитив. Жаворонков сообщил, что сегодня со 190 коек в казанских больницах снимают гриф «ковидных», они переходят на обычный плановый режим работы. По его словам, заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице Татарстан снижается. На данный момент привиты хотя бы одним компонентом вакцины 691 980 жителей (71% взрослого населения), двумя компонентами — 590 675 человек.

Владимир Жаворонков отметил, что эпидпорог заболеваемости ОРВИ в Казани превысил средние многолетние показатели. Фото kzn.ru

— Обращают на себя внимание два беспокоящих сегмента в процессе вакцинации. Первое — это недостаточное количество вакцинированных жителей в возрасте более 60 лет. В настоящий момент в городе зарегистрировано 259 690 жителей в возрасте 60+, из них вакцинировано первым компонентом 148 750 человек, что составляет 57,3%. Полную вакцинацию прошли 137 950 человек. Беспокоит количество жителей города старшего поколения, получивших полный курс вакцины более 6 месяцев назад. Эта категория граждан на сегодня, наряду с теми, кто вообще не вакцинирован, рискует собственной жизнью более всего. Повторную вакцинацию прошли всего лишь 2 720 человек из когорты «60+», — заявил начальник горздрава.

Он призвал их вовремя ревакцинироваться, так как эта категория населения находится в группе риска. Тем более что сейчас в каждой поликлинике создана бригада для вакцинации маломобильных групп населения старшего возраста на дому.

Также озабоченность медиков вызывают темпы ревакцинации. Ее прошли всего 2,8%, или 27 050 человек, тогда как количество жителей, вакцинировавшихся более полугода назад, составляет 110 280 человек. Жаворонков напомнил, что рекомендуемая ВОЗ частота вакцинации, позволяющая исключить тяжелую форму болезни и смерть, составляет раз в полгода.

Что касается вакцинации беременных, то на учете состоят 7 623 женщины, вакцинированы 955 человек. Жаворонков подчеркнул, что нет проблем с лекарственным обеспечением заболевших COVID-19, за счет федерального и республиканского бюджетов закуплены необходимые препараты, которые имеются в достаточном количестве.

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил надежду, что город достигнет коллективного иммунитета до Нового года. Фото kzn.ru

«Дискуссиями вирус не победим»

Начальник горздрава напомнил, что теперь поликлиники могут выдавать QR-коды тем, кто привился первым компонентом вакцины. Эта работа началась с прошлой пятницы. За прошедшее время также было выдано 5 230 медоотводов от прививок.

В субботу в Городской поликлинике №18 был вакцинирован двухмиллионный житель Татарстана. Им стала 78-летняя женщина.

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил надежду, что город достигнет коллективного иммунитета до Нового года, и прокомментировал введение QR-кодов в общественном транспорте, назвав прошлую неделю «очень напряженной».

— Тяжело было всем: и тем, кто не мог без соответствующих подтверждающих документов войти в автобус, метро, но не менее тяжело было и водителям, кондукторам. С обеих сторон — люди, с обеих сторон — эмоции. Можно сколько угодно обсуждать это решение руководства республики, но оно вызвано прежде всего заботой о безопасности людей, их здоровье, и пока мы не достигнем коллективного иммунитета, дискуссиями вирус мы не победим, — высказал свою точку зрения градоначальник.

«Основная задача форума — знакомство и обмен опытом между архитектурно-строительными командами, презентация самых значимых проектов и достижений», — рассказала Ильсияр Тухватуллина. Фото kzn.ru

«Новое качество архитектуры в городе»

На этой неделе в Казань съедутся известные архитекторы со всей России — с 1 по 3 декабря здесь пройдет Всероссийский архитектурно-строительный форум «Казаныш», что в переводе с татарского означает «Достижение».

— Основная задача форума — знакомство и обмен опытом между архитектурно-строительными командами, презентация самых значимых проектов и достижений. Такой формат мероприятия повысит качество архитектурных и градостроительных решений и станет толчком для наиболее активного развития отрасли, — рассказала главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

В форуме примут участие специалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Новосибирска, Кирова и других городов. Всего заявлено более 60 команд. В программе форума — выступления приглашенных спикеров, презентация казанских архитекторов и девелоперов, круглые столы, выставки, лекции производителей современных материалов и разработчиков новых технологий в строительстве.

Откроется «Казаныш» пленарной дискуссией «Архитектура с характером», в которой примут участие руководители известных архбюро: Сергей Скуратов, Николай Ляшенко, Александр Цимайло, Сергей Синкевич, Станислава Бошкович, Константин Ходнев, Наталья Сидорова. Будут обсуждаться роль архитектора в формировании архитектурного облика города, востребованность качественных архитектурно-градостроительных решений на рынке, а также участники попытаются вывести идеальную форму взаимоотношений архитектора и заказчика.

Метшин отметил, что его радует, что архитекторы не просто копируют какие-то решения, а добавляют в них национальную изюминку. Фото kzn.ru

Во второй день работы форума архитектурные компании презентуют себя и свои проекты. Тогда же пройдет финал ежегодного кирпичного форума для молодых архитекторов до 30 лет. В последний день будут объявлены итоги смотра-конкурса на лучший объект Казани, стартовавшего 18 октября этого года. Участие в нем приняла 41 компания, на рассмотрение представлено более 100 реализованных объектов и проектных решений.

— Форум «Казаныш» — это часть нашей большой работы, которую проводим вместе с активными застройщиками, девелоперами и с нашим архитектурным сообществом для того, чтобы получить новое качество архитектуры в городе. Такую задачу поставили перед новым главным архитектором, — отметил Ильсур Метшин.

Он рассказал, что ведущие девелоперские компании Казани побывали на лучших стройплощадках Москвы, которая сейчас, по его мнению, является примером для подражания. Метшин отметил, что его радует, что архитекторы не просто копируют какие-то решения, а добавляют в них национальную изюминку. Он подчеркнул, что в XXI веке новые жилые здания должны отличаться хорошей архитектурой.