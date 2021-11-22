В ряде школ Казани электрощитки не меняли по 70 лет, в прачечных детсадов завелась плесень

На решение инфраструктурных проблем школ и детсадов Казани нужен миллиард

Инженерные коммуникации более половины школ и детсадов Казани в неудовлетворительном состоянии, капремонт там никогда не проводился. В ряде учреждений электрощитки не меняли по 70 лет, в отдельных детсадах в прачечных завелась плесень. А у школ даже после майского ЧП в гимназии №175 порой нет заборов. Уже эти локальные проблемы требуют сотен миллионов рублей, а на приведение в норму всей инфраструктуры учреждений образования потребуется, по подсчетам «Реального времени», более миллиарда рублей. И это при сегодняшнем дефиците городского бюджета в два миллиарда. Еще два миллиарда рублей на капремонт третьего северного коллектора, из-за которого участились провалы на дорогах, Казань решила попросить у Москвы — у самого МУП «Водоканал» таких денег попросту нет. «Потребность в ремонте огромная. Другого не может быть в городе с 1000-летней историей», — прокомментировал удручающие цифры мэр Ильсур Метшин.

Инфраструктура 57% школ и детсадов Казани в неудовлетворительном состоянии

Как напомнил сегодня на «деловом понедельнике» мэр Казани Ильсур Метшин, Департамент по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы города был создан в 2020 году для системной работы, включая и капремонт, и срочные ремонтные работы. Всего, по словам директора департамента Петра Королева, он обслуживает 642 инфраструктурных объекта в 531 социальном учреждении. На балансе состоят 43% зданий, где был проведен капремонт, или же они были построены после 2005 года. Таким образом, оставшиеся 57% находятся до сих пор в неудовлетворительном техническом состоянии: в них не проводили капитальный ремонт ни разу со времени введения в эксплуатацию.

— За последние три года главной проблемой детсадов и школ стали сильно изношенные инженерные коммуникации, самой острой из них — системы водоснабжения и водоотведения, наружного освещения. Мы регулярно имеем проблемы с лопающимися батареями, возгораниями электрощитков из-за старой электропроводки, — признался Петр Королев.

Чтобы решить эти проблемы, только в 2021 году ремонт провели в 237 учреждениях образования на 265 млн рублей. Одновременно — в том числе по предписаниям надзорных органов — пришлось доводить до норм эвакуационные пути, расширяя их с 1 до 1,5 метра (лестниц — до 1,4 метра), настилая линолеум из негорючих материалов. По требованию нового ФЗ №123 работы провели в 24 учреждениях образования на 13 млн рублей. Но остаются еще 110 учреждений, где придется доводить до ума эвакуационные пути — на это понадобится еще 82 млн рублей.

«За последние три года главной проблемой детсадов и школ стали сильно изношенные инженерные коммуникации», — признался Петр Королев. Фото kzn.ru

Еще приходится выполнять предписания Росгвардии по безопасности, особенно после расстрела школьников 11 мая, в результате которого погибли девять человек. Для этого специально оборудуют пункты охраны для сотрудников ЧОП системами видеонаблюдения для полноценной просматриваемости всей территории учреждения. Всего пока их смонтируют в 80 учреждениях до конца года, потратив 12 млн рублей.

В то же время приводят в норму саму систему видеонаблюдения при помощи «Казэнерго» и готовят документацию для торгов по установке ограждений в 332 детсадах и школах: порой эти ограждения не просто сломаны, а отсутствуют. Новые заборы планируют установить пока в 64 учреждениях на 184 млн рублей городских средств. Еще в 68 школах необходимо установить 2 тыс. оконных стеклопакетов (пока заменили 684 старых деревянных окна на новые). Наконец, в 37 учреждениях на 57 млн рублей отремонтировали кровлю — также в этом нуждается еще 81 учреждение, для чего надо изыскать 300 млн рублей.

Чтобы не было плесени в прачечных детсадов, потратят 165 млн рублей на новые трубы

Как заявили в исполкоме, ежегодная программа текущего ремонта позволяет погасить только локальные, самые острые проблемы, приводя здания в нормативное состояние, чтобы учреждения хотя бы просто продолжали работать.

— По нормативам электрощитки должны меняться раз в 20 лет, а есть здания, где их 70 лет не меняли, — заявил Королев. — А нужно вести плановую работу по принципу: поменял предохранитель вовремя — сэкономил километр проводки. То есть в рамках текущего финансирования мы смогли отработать только самые болевые точки. Реальная же потребность зданий в ремонте в разы превышает выполненные нами объемы работ. А это предполагает, конечно же, совершенно другие масштабы финансирования….

Локально же требуют срочного ремонта 10 тыс. погонных метров труб, замены электропроводки — более 18 тыс. погонных метров, также необходимо установить 1000 новых электрощитков. На это потребуется еще 165 млн рублей, чтобы не было такой картины, как в прачечной детского сада №415 — на совещании показали очень характерный слайд: словно заброшенное когда-то давно помещение, с плесенью из-за сырости. Там износ инженерных коммуникаций составлял аж 80%. Ее удалось комплексно отремонтировать, но такой же ремонт необходимо прямо сейчас провести в десятках, а то и сотнях учреждений образования.

135 млн рублей требуется и на установку пандусов в 279 образовательных учреждениях. Фото kzn.ru

«Потребность в ремонте огромная. Другого не может быть в городе с 1000-летней историей»

Еще одна проблема, которую обычно не замечает «замыленный» глаз стороннего наблюдателя, но сразу же чувствуют на себе дети и их родители — нехватка теневых навесов на участках детсадов. Особенно остро эта проблема стояла в знойное лето 2021 года — укрыться на улице от солнца было негде. Конечно, отметил Королев, детсада без единого навеса в Казани нет, но есть учреждения, где лишь три навеса на 12 групп.

И тут тоже финансовая потребность немаленькая — в 2020 году смогли устроить 36 навесов в 27 детсадах за 16 млн рублей. А нужно установить 535 теневых навесов в 134 детсадах — и требуются уже 267 млн рублей. 135 млн рублей требуется и на установку пандусов в 279 образовательных учреждениях, а обустроили до сих пор, для сравнения, всего 26 пандусов за 10 млн рублей.

Многие работы «заставили» проводить судебные предписания и предписания надзорных органов. Из 50 предписаний судов в 2021 году удалось пока выполнить работы по 38. Из 2700 пунктов надзорных органов выполнено лишь 552 пункта. Хотя, по словам чиновников, предписания, срок исполнения которых датируется концом 2021 года, все же выполнены на 100%.

— Если раньше мы имели «хотелки» от каждого руководителя учреждения, кто громче кричит или «быстрее добежал», то сегодня мы собрали полную картину [проблем] по всем учреждениям города. И мы четко видим, где и какие работы необходимо сделать в первую очередь. Потребность в ремонте огромная. Другого не может быть в городе с 1000-летней историей, со зданиями, которые не видели ремонта по 50—70 лет! — объяснил непростую ситуацию Ильсур Метшин.

«Потребность в ремонте огромная», — объяснил непростую ситуацию Ильсур Метшин. Фото kzn.ru

Для решения всех инфраструктурных проблем детсадов и школ Казани нужно более 1 млрд рублей

Только благодаря республиканским программам городу удается серьезно продвигаться вперед — в частности, отремонтировали школы старше 30 лет постройки, более 57 детских садов также капитально отремонтировали, как и подростковые клубы. Бюджет РТ позволил решить проблему с капремонтами в учреждениях здравоохранения, на эти же деньги сейчас идет ремонт в загородных лагерях.

Однако текущий, а не капитальный ремонт приходится вести самому городу: на ремонт 230 учреждений соцсферы в 2021 году из бюджета Казани выделили 265 млн рублей — но объем несделанного все равно впечатляет, признался мэр Ильсур Метшин, отметив, что только на летние веранды понадобится сопоставимая сумма — в 267 млн. Объем финансирования Департамента по содержанию и обслуживанию учреждений социальной сферы Казани в итоге решили увеличить, запросив соответствующие суммы в финуправлении хотя бы на 100-процентное исполнение работ по всем предписаниям судов и надзорных органов за 2—3 года (в частности, по строительству новых веранд), а в идеале уже в 2022 году.

По самым скромным подсчетам, если сложить все упомянутые Королевым цифры необходимых для капремонта средств, Казани потребуется 1,1 миллиард рублей. И это при бюджете города, напомним, в 31—33 млрд рублей по доходам и расходам, с дефицитом уже в 2 млрд рублей за 2021 год.

Еще 2 млрд рублей потребует капремонт третьего северного коллектора — деньги попросят у Москвы

А еще 2 млрд рублей Казани придется где-то найти для решения другой «головной боли», и оно уже не требует отлагательств: все чаще случаются провалы из-за 100-процентного износа третьего северного коллектора, несущего стоки 315 тыс. жителей Ново-Савиновского и Советского районов (пос. Дербышки) на КНС по улице Несмелова. Он проходит от ул. Гаврилова по пр. Ямашева, Амирхана, ул. Чистопольской, пр. Вахитова: общая протяженность — 8 километров.

Первая авария случилась в 2011 году, с тех пор — до 2021 года — случилось еще 15 провалов, а уже в этом году пока насчитали 23 провала. С 1985 года постройки коллектор почти полностью износился. Прямо сейчас МУП «Водоканал» устраняет сразу 10 аварий на этом коллекторе. Для этого требуются сложные сооружения для защиты грунтов, временные перекачивающие станции — что еще более удорожает ремонт коллектора, заявил на совещании замруководителя исполкома, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты, Искандер Гиниятуллин. В целях ускорения ремонтных работ даже было решено направить запрос в городскую комиссию по чрезвычайным ситуациям. Сами ремонтные работы нуждаются в финансировании в сумме 67,5 млн рублей, таких денег у «Водоканала» опять же нет: искать их будет теперь все та же комиссия по ЧС, а деньги на сам капремонт будут просить у республики.

Требуются сложные сооружения для защиты грунтов, временные перекачивающие станции — что еще более удорожает ремонт коллектора, заявил Искандер Гиниятуллин. Фото kzn.ru

Отметим, что, по расчетам самого МУП «Водоканал» Казани, на первый этап капремонта третьего северного коллектора, чтобы заменить сети протяженностью 3,2 км, потребуется 2 млрд рублей, на второй (4,6 км) — еще 4,6 млрд рублей. Гиниятуллин пока назвал другие цифры:

— Мы подготовили обращение к руководству республики о выделении денег на противоаварийные мероприятия. Для капремонта [в свою очередь] наиболее ослабленной части коллектора по улице Чистопольской протяженностью 500 метров необходимо порядка 500 млн рублей. А для восстановления поврежденных участков коллектора от улицы Гаврилова до улицы Декабристов на 2,5 км требуется порядка 1,5 млрд рублей, — заявил чиновник.

Сами работы включены в инвестпрограмму «Водоканала» как наиболее приоритетные и должны быть профинансированы из тарифных источников. Исполком Казани уже направил в Минстрой РТ и Фонд содействия реформированию ЖКХ заявку на включение в федеральную программу кредитования инфраструктурных проектов. Но документы для нее пока еще не собраны. По словам Ильсура Метшина, он уже дал поручение по созданию дорожной карты капремонта коллектора гендиректору МУП «Водоканал» Андрею Егорову — в течение недели она уже должна быть подготовлена совместно с подчиненными самого мэра Казани. Отметим, что у «Водоканала» в 2020 году чистая прибыль составила 170 млн рублей при обороте в 3,3 млрд. Однако при этом на компании лежат долгосрочные долги почти в 1 млрд рублей (за два года они выросли в 5 раз, — прим. ред.) и еще 300 млн рублей краткосрочных заемных средств.

В Казани сейчас также продолжается капремонт в 11 домах. В большинстве домов работы завершили, в Советском и Московском районах идет приемка. Четыре дома вызвали у чиновников исполкома опасения — там в итоге сменили подрядчиков и обещают все работы сдать к декабрю 2021 года.