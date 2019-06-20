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Наследник «Лариса Сити» призвал изгнать из Казани держателей рекламных медиафасадов

16:00, 20.06.2019

В Казгордуме предложили обдумать ограничения для владельцев светодиодных дисплеев

Наследник «Лариса Сити» призвал изгнать из Казани держателей рекламных медиафасадов Фото: panno.ru

Сегодня на сессии Казгордумы мэр Ильсур Метшин устроил краткую прощальную овацию главному архитектору города Татьяне Прокофьевой. «Помню ее взгляд, будто предложил ей что-то несовместимое, но через 7 месяцев она согласилась и проработала вдвое больше, чем договорились — 10 лет», — не уставал он пересказывать подробности знакомства с Татьяной Прокофьевой. Градоначальник объявил, что нового главного зодчего столицы выберут в ходе открытого конкурса. После лирического пассажа перешли к суровой додекафонии: один из лидеров рынка наружной рекламы призвал фактически «изгнать» держателей медиафасадов, подталкивая городские власти к новому переделу рынка наружной рекламы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Прощание с Прокофьевой

Очередная сессия в Казанской ратуше открылась сегодня с церемонии награждения отличившихся перед городом руководителей татарстанских энергетических и строительных компаний, муниципальных служащих и просто врачей. Но самую важную награду мэр приберег на потом: как рассказчик оставляет на конец самое интересное в своей истории, так и Татьяну Прокофьеву пригласили в центр зала в заключительный момент. Впрочем, в ее выходе не было особой интриги. СМИ уже растиражировали новость об уходе Татьяны Прокофьевой с поста главного архитектора Казани, поэтому награждение больше походило на церемонию прощания с главным зодчим, который неожиданно уходит до принятия генерального плана Казани. Впрочем, об этом важном обстоятельстве предпочитали не говорить и больше вспоминали о «светлом прошлом», как и полагается по этому случаю.

Прежде чем наградить Татьяну Прокофьеву, мэр заговорил с налетом романтики и легкой иронии об истории их знакомства в 2009 году. Напомним, что тогда Казань выиграла право на проведение летней Универсиады — 2013, после чего пригласила зарубежные архитектурные бюро к разработке правобережья Казани. На открытый конкурс откликнулись международная корпорация NBBJ, команду архитекторов которых представляла Татьяна Прокофьева, американская компания Аtkins.«Лучшие архитектурные бюро Голландии, Англии презентовали свои проекты. Но я выделил, насколько профессионально работает Татьяна Георгиевна как руководитель американской компании NBBJ. Она говорила: вот здесь «сковородка», вот «кольцо», а вот тут — улица Подлужная. И я удивился, как глубоко человек погрузился в тему, профессионально работает — и сказал ей слова восхищения», — с нежностью вспоминал мэр. «В отличие от вас, я в Казани родилась, ответила мне Татьяна Георгиевна», — рассказал он, после чего по залу прошел легкий смех.

Договорились на 5 лет, а получилось на 10 лет

«Я тогда еле-еле уговорил Татьяну Георгиевну, — продолжал слушать зал. — Я помню этот взгляд, будто предложил ей что-то несовместимое. Но через 7 месяцев мы встретились на фестивале недвижимости MIPIM в Каннах. Вот так мы пригласили Татьяну Георгиевну, мы договорились на 5 лет, а получилось ровно вдвое больше поработать», — произнес он. Он сообщил, что Татьяна Прокофьева сама решила покинуть этот пост. Но и тут ему удалось уговорить ее остаться в составе градостроительного совета и профильных комиссий.

Тут стало известно, что нового архитектора Казани выберут в ходе открытого городского конкурса. «Мы объявляем открытый конкурс, условия которого будут чуть позже размещены на официальном портале kzn.ru. В августе подведем итоги. Надеюсь, вместе с новым архитектором мы продолжим движение, которое позволит Казани оставаться древним, красивым, но в то же время современным, уютным городом».

Илья Фомин, ITL: нужно ограничить число медиафасадов

После словесных реверансов перешли к делу. Тут наружу выплыли скрытые конфликты, назревавшие на рынке наружной рекламы Казани. Глава крупнейшего рекламно-маркетингового холдинга ITL Group Илья Фомин (сын основателя рекламной фирмы «Лариса» Ларисы Фоминой) пожаловался на неравные конкурентные условия с держателями светодиодных уличных фасадов (медиафасадов). Неравенство заключается в том, что размещающие рекламу на светодиодных щитах на торцах жилых домов компании получают только разрешение от собственников домов и не платят арендные платежи, как это делают остальные игроки рынка наружной рекламы.

«Есть одна большая и серьезная проблема в нашем понимании — это медиафасады, — обозначил он болевую точку. — Они, конечно, украшают облик города, но есть очевидный факт, что они ничего городу хорошего не приносят, потому что они не платят арендных платежей, а только получают разрешения и составляют конкуренцию игрокам рынка наружной рекламы, которые отчисляют значительную часть своего дохода в бюджет города», — констатировал он. По его оценкам, медиафасады забирают у рынка 25—30% рынка наружной рекламы. «Это очень много», — отметил Илья Фоминых и для убедительности своих доводов привел статистику. «В Москве с населением 12,5 млн человек, которая занимает половину рынка наружной рекламы России, 62 медиафасада, а у нас в Казани — 21. Для нас это странная ситуация. Это чересчур», — возмутился он. Конкретных участников-конкурентов он не называл.

Напомним, что по итогам торгов на размещение рекламных конструкций в Казани лидерами рынка наружной рекламы стали компании матери и сына Фоминых. За 10 лет городской бюджет получит от рекламной деятельности более 3 млрд рублей вместо ожидавшихся 1,2 млрд рублей. По всей видимости, они опасаются, что не смогут выполнить обязательства.

Илья Фомин уверен, что «размывание рынка медиафасадами приводит к снижению заполняемости рекламных конструкций. А вот 15—20 млн в бюджет от медиафасадов не попадает».

«Это одна из проблем, мы очень щепетильно относимся и стараемся создавать равные условия для всех участников рынка, — отметил мэр Казани. — И если вы как один из участников говорите, что есть какие-то бреши в законодательстве или со стороны города кому-то есть преференции, то мы это внимательно рассмотрим», — пообещал он.

По данным Фомина, по стоимости аренды рекламных конструкций Казань опережает многие города, за исключением Москвы. Сейчас средний город-миллионник собирает 5—7 млн рублей в месяц, а Казань получает 25,8 млн рублей. Стоимость аренды рекламных конструкций в городах-миллионниках составляет 7—12 тысяч рублей, в Казани — 40 тысяч.

Негодующий пыл молодого рекламщика остудил мэр Казани Ильсур Метшин.

— Но собственники домов наделены правом согласовать размещение щитов со всеми жителями. Они получают доход.

— Но город имеет право формировать правила внешнего благоустройства и не размещать большие форматы на центральных улицах, — попытался возразить он.

Луиза Игнатьева
ЭкономикаБюджетИнвестиции Татарстан
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