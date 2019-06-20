Наследник «Лариса Сити» призвал изгнать из Казани держателей рекламных медиафасадов

В Казгордуме предложили обдумать ограничения для владельцев светодиодных дисплеев

Сегодня на сессии Казгордумы мэр Ильсур Метшин устроил краткую прощальную овацию главному архитектору города Татьяне Прокофьевой. «Помню ее взгляд, будто предложил ей что-то несовместимое, но через 7 месяцев она согласилась и проработала вдвое больше, чем договорились — 10 лет», — не уставал он пересказывать подробности знакомства с Татьяной Прокофьевой. Градоначальник объявил, что нового главного зодчего столицы выберут в ходе открытого конкурса. После лирического пассажа перешли к суровой додекафонии: один из лидеров рынка наружной рекламы призвал фактически «изгнать» держателей медиафасадов, подталкивая городские власти к новому переделу рынка наружной рекламы. Подробнее — в материале «Реального времени».

Прощание с Прокофьевой

Очередная сессия в Казанской ратуше открылась сегодня с церемонии награждения отличившихся перед городом руководителей татарстанских энергетических и строительных компаний, муниципальных служащих и просто врачей. Но самую важную награду мэр приберег на потом: как рассказчик оставляет на конец самое интересное в своей истории, так и Татьяну Прокофьеву пригласили в центр зала в заключительный момент. Впрочем, в ее выходе не было особой интриги. СМИ уже растиражировали новость об уходе Татьяны Прокофьевой с поста главного архитектора Казани, поэтому награждение больше походило на церемонию прощания с главным зодчим, который неожиданно уходит до принятия генерального плана Казани. Впрочем, об этом важном обстоятельстве предпочитали не говорить и больше вспоминали о «светлом прошлом», как и полагается по этому случаю.

Прежде чем наградить Татьяну Прокофьеву, мэр заговорил с налетом романтики и легкой иронии об истории их знакомства в 2009 году. Напомним, что тогда Казань выиграла право на проведение летней Универсиады — 2013, после чего пригласила зарубежные архитектурные бюро к разработке правобережья Казани. На открытый конкурс откликнулись международная корпорация NBBJ, команду архитекторов которых представляла Татьяна Прокофьева, американская компания Аtkins.«Лучшие архитектурные бюро Голландии, Англии презентовали свои проекты. Но я выделил, насколько профессионально работает Татьяна Георгиевна как руководитель американской компании NBBJ. Она говорила: вот здесь «сковородка», вот «кольцо», а вот тут — улица Подлужная. И я удивился, как глубоко человек погрузился в тему, профессионально работает — и сказал ей слова восхищения», — с нежностью вспоминал мэр. «В отличие от вас, я в Казани родилась, ответила мне Татьяна Георгиевна», — рассказал он, после чего по залу прошел легкий смех.

Договорились на 5 лет, а получилось на 10 лет

«Я тогда еле-еле уговорил Татьяну Георгиевну, — продолжал слушать зал. — Я помню этот взгляд, будто предложил ей что-то несовместимое. Но через 7 месяцев мы встретились на фестивале недвижимости MIPIM в Каннах. Вот так мы пригласили Татьяну Георгиевну, мы договорились на 5 лет, а получилось ровно вдвое больше поработать», — произнес он. Он сообщил, что Татьяна Прокофьева сама решила покинуть этот пост. Но и тут ему удалось уговорить ее остаться в составе градостроительного совета и профильных комиссий.

Тут стало известно, что нового архитектора Казани выберут в ходе открытого городского конкурса. «Мы объявляем открытый конкурс, условия которого будут чуть позже размещены на официальном портале kzn.ru. В августе подведем итоги. Надеюсь, вместе с новым архитектором мы продолжим движение, которое позволит Казани оставаться древним, красивым, но в то же время современным, уютным городом».

Илья Фомин, ITL: нужно ограничить число медиафасадов





После словесных реверансов перешли к делу. Тут наружу выплыли скрытые конфликты, назревавшие на рынке наружной рекламы Казани. Глава крупнейшего рекламно-маркетингового холдинга ITL Group Илья Фомин (сын основателя рекламной фирмы «Лариса» Ларисы Фоминой) пожаловался на неравные конкурентные условия с держателями светодиодных уличных фасадов (медиафасадов). Неравенство заключается в том, что размещающие рекламу на светодиодных щитах на торцах жилых домов компании получают только разрешение от собственников домов и не платят арендные платежи, как это делают остальные игроки рынка наружной рекламы.

«Есть одна большая и серьезная проблема в нашем понимании — это медиафасады, — обозначил он болевую точку. — Они, конечно, украшают облик города, но есть очевидный факт, что они ничего городу хорошего не приносят, потому что они не платят арендных платежей, а только получают разрешения и составляют конкуренцию игрокам рынка наружной рекламы, которые отчисляют значительную часть своего дохода в бюджет города», — констатировал он. По его оценкам, медиафасады забирают у рынка 25—30% рынка наружной рекламы. «Это очень много», — отметил Илья Фоминых и для убедительности своих доводов привел статистику. «В Москве с населением 12,5 млн человек, которая занимает половину рынка наружной рекламы России, 62 медиафасада, а у нас в Казани — 21. Для нас это странная ситуация. Это чересчур», — возмутился он. Конкретных участников-конкурентов он не называл.

Напомним, что по итогам торгов на размещение рекламных конструкций в Казани лидерами рынка наружной рекламы стали компании матери и сына Фоминых. За 10 лет городской бюджет получит от рекламной деятельности более 3 млрд рублей вместо ожидавшихся 1,2 млрд рублей. По всей видимости, они опасаются, что не смогут выполнить обязательства.

Илья Фомин уверен, что «размывание рынка медиафасадами приводит к снижению заполняемости рекламных конструкций. А вот 15—20 млн в бюджет от медиафасадов не попадает».

«Это одна из проблем, мы очень щепетильно относимся и стараемся создавать равные условия для всех участников рынка, — отметил мэр Казани. — И если вы как один из участников говорите, что есть какие-то бреши в законодательстве или со стороны города кому-то есть преференции, то мы это внимательно рассмотрим», — пообещал он.

По данным Фомина, по стоимости аренды рекламных конструкций Казань опережает многие города, за исключением Москвы. Сейчас средний город-миллионник собирает 5—7 млн рублей в месяц, а Казань получает 25,8 млн рублей. Стоимость аренды рекламных конструкций в городах-миллионниках составляет 7—12 тысяч рублей, в Казани — 40 тысяч.

Негодующий пыл молодого рекламщика остудил мэр Казани Ильсур Метшин.

— Но собственники домов наделены правом согласовать размещение щитов со всеми жителями. Они получают доход.

— Но город имеет право формировать правила внешнего благоустройства и не размещать большие форматы на центральных улицах, — попытался возразить он.

