Как нижнекамские поисковики нашли под Псковом деда братьев Метшиных
19 бойцов «татарского батальона» вернутся домой через 78 лет после своего последнего боя
Останки 19 бойцов из «татарского» батальона, сформированного в Казани в декабре 1941 года, поисковый отряд нашел в Псковской области. Солдаты погибли в бою, который начался 31 января 1942 года. Похоронить их не успели — шло наступление. Поисковая экспедиция продолжалась 13 лет — с 2002 года. Много усилий ушло на идентификацию останков, на поиск родственников погибших. Среди родных павших воинов оказались и мэры двух татарстанских городов. Ильсур и Айдар Метшины знали, что их дедушка погиб в боях под Псковом, но информации о точных обстоятельствах его смерти не было.
«Татарский батальон»
31 января на центральной почетной аллее Нижнекамского городского кладбища состоится церемония захоронения в братской могиле останков девятнадцати бойцов 80-го отдельного лыжного батальона. Решение о том, что это будет именно братская могила, решалось коллегиально, и возражений не было ни от одного родственника погибших солдат. В день проведения захоронения на площади Победы Нижнекамска пройдет митинг памяти и реконструкция последнего боя, в котором погибли бойцы «татарского батальона».
Он был сформирован в Казани в декабре 1941 года. В его основной состав входили уроженцы Казани, Челнов, Шереметьевского, Нурлатского, Услонского, Алексеевского, Кукморского и других районов Татарии — поэтому его и называли «татарским». Небольшую долю его составляли жители Башкирии, Пензенской, Калининской и Ленинградской областей.
На 5 января 1942 года численность батальона составляла 560 человек. Задачей бойцов было перерезать противнику дорогу на Великие Луки. Бой, в котором погибли наши земляки, начался 31 января 1942 года. На следующее утро в строю осталось только 87 бойцов.
По воспоминаниям местных жителей, убитых они собирали и хоронили уже гораздо позже, когда в деревне снова были немцы, — поэтому предавать тела земле приходилось быстро, в лесу, практически без разбора.
Как искали и кого нашли
Обнаружением и сбором останков занимался отряд «Поиск». В Великолукском районе Псковской области около деревни Липенка были найдены и подняты останки 19 бойцов. Экспедиции шли с 2002 года в течение 13 лет, рассказала «Реальному времени» командир отряда Миля Котенкова. Им предшествовала огромная архивная работа.
— Мы восстановили по архивам полностью весь последний день батальона и всю его историю со дня формирования. По документам работали до победного — практически до сегодняшнего дня. И на месте, на земле, не так просто было найти на огромной территории яму, где они были захоронены.
18 из 19 бойцов нашли в 2015 году: они лежали все вместе. Политрука батальона нашли годом ранее, его останки находились поодаль. Его опознали практически сразу — по особым меткам на форме.
Гораздо сложнее было опознать остальных погибших: эта работа заняла немало времени. Как рассказала Котенкова, в этой работе участвовали судмедэксперты из Москвы и Казани, причем казанские специалисты, в отличие от московских коллег, денег за работу не брали.
Поисковики проделали работу не только по поднятию останков, но и по поиску родных и близких погибших солдат. Здесь основную роль сыграли соцсети и работа многочисленных волонтеров, добавила Котенкова. «Была задействована практически вся страна. Девчонки и мальчишки ходили по адресам, обзванивали сельсоветы, ЗАГСы», — рассказала командир отряда.
Дед Метшиных
Самыми знаменитыми родственниками павших бойцов оказались братья Ильсур и Айдар Метшины — мэр Казани и глава Нижнекамского района. Поисковики обнаружили под Псковом их деда Нуруллу Шарифуллина.
— Мы знали, что отец нашей мамы погиб где-то в Псковской области, но не знали точно, где и при каких обстоятельствах. Наш дедушка был минометчиком, и они отстаивали и защищали рубежи очень важной на тот момент стратегической дороги. Последний бой для них завершился, и их просто не успели похоронить, наши войска ушли в наступление, — рассказал Айдар Метшин.
Для многих, как, например, для дочери погибшего политрука Василия Новичкова Александры Лаишевой, это стало полной неожиданностью.
— Вечером мне позвонила подруга из Челнов и говорит: «Ты смотришь телевизор? Там твоего отца показывают! Нашли его останки», — передает слова Лаишевой ТНВ.
Племянницу уроженца Пензенской области Архипа Рябова Галину Рудинскую волонтеры разыскали в Набережных Челнах.
— Мы думали: ничего себе, столько лет прошло, мы ничего не знали. Даже не верится. Я ложусь спать и думаю: как же так произошло? Вот какие люди — поисковики! — рассказала она.
Большинство из родственников погибших 31 января приедут в Нижнекамск, чтобы проводить в последний путь своих отцов и дедов.
Справка
Администрация Нижнекамского района предоставила «Реальному времени» список бойцов, имена которых удалось установить по документам:
- Алаев Алексей Алексеевич (родственники найдены), 1915, ст. серж., ком. отд. стр-к, Горьковская обл., убит в бою 31.1.42 в районе д. Копытово
- Радионов Степан Дмитриевич, 1916, кр-ц, стр-к, Казань, убит 31.1.42 в районе д. Липенка
- Хисамеев Мухамудин Хисанович (родственники найдены), кр-ц, стр-к, ТатАССР, Кукморский р-н, д. Березняк, убит 31.1.42 в районе д. Липенка
- Мурашкин Алексей Федотович (предположительно, усыновлен), 1922, кр-ц, стр-к, Ленинградская обл., Крестецкий р-н, Сусловский с/с, убит 31.1.42 в районе д. Липенка
- Рябов Архип Ефимович (родственники найдены), 1916, кр-ц, стр-к, Пензенская обл., Бороновский р-н, с. Новоалексеевка, убит 31.1.42 в районе д. Липенка. Под д. Липенка
- Алексеев Иван Ипполитович, 1912, серж., ком. отд., Саратовская обл., Лысегорский р-н, д. Федоровка, убит 31.1.42 в бою в районе д. Липенка
- Парамонов Михаил Афанасьевич (родственники найдены), 1910, кр-ц, минометчик, Казань, убит в бою 31.1.42 в районе д. Копытово
- Сергеев Михаил Григорьевич (родственники найдены), 1922, кр-ц, минометчик, Калининская обл., Нелидовский р-н, пос. Нелидово, убит в бою 31.1.42 в районе д. Копытово
- Барабанов Василий Федорович (родственники найдены), 1906, серж., ком. отд. минометчиков, Московская обл., Болошенский р-н, Кучемейский п/с завод, убит в бою 31.1.42 в районе д. Липенка
- Алексеев Николай Алексеевич (родственники найдены), 1922, кр-ц, минометчик, Ленинградская обл., Окуловский р-н, д. Б.Боротка, убит в бою 31.1.42 в районе д. Копытово
- Тюмин Федор Петрович (родных не осталось), 1922, кр-ц, минометчик, Пензенская обл., Галицкий р-н, с. Долгоруково, убит в бою 31.1.42 в районе д. Копытово
- Меркулов Николай Степанович (родственники найдены), 1911, серж., ком. отд. стр-к, Казань, убит в бою 31.1.42 в районе д. Копытово
- Новичков Василий Иванович (родственники найдены), 1906, политрук роты, ТатАССР, г. Челны, убит в бою 31.1.42 у д. Липенка
- Железкин Александр Евдокимович, 1922, кр-ц, стр-к, Калининская обл., Оленинский р-н, д.Знаменка, убит 31.1.42 в районе д. Липенка
- Шишкин Александр Дмитриевич (родственники найдены), 1922, кр-ц, стр-к, Ивановская обл., Семеновский р-н, пропал без вести 31.1.42 в бою у д. Копытово
- Филатов Михаил Герасимович, 1922, кр-ц, стр-к, Калининская обл., Завидовский р-н, пропал без вести 31.1.42 в бою у д. Копытово
- Герасимов Сергей Николаевич, 1922, кр-ц, стр-к, Москва, пропал без вести 31.1.42 в бою у д. Копытово
- Юнусов Музин (родственники найдены), 1909, кр-ц, стр-к, ТатАССР, Шереметьевский р-н, д. Шенгелей, пропал без вести 31.1.42 в бою у д. Липенка
- Шарифуллин Ярулла (родственники найдены), 1909, кр-ц, минометчик, ТатАССР, Шереметьевский р-н, д. Шенгелей, пропал без вести 31.1.42 в бою у д. Липенка
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