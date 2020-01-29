Как нижнекамские поисковики нашли под Псковом деда братьев Метшиных

19 бойцов «татарского батальона» вернутся домой через 78 лет после своего последнего боя

Останки 19 бойцов из «татарского» батальона, сформированного в Казани в декабре 1941 года, поисковый отряд нашел в Псковской области. Солдаты погибли в бою, который начался 31 января 1942 года. Похоронить их не успели — шло наступление. Поисковая экспедиция продолжалась 13 лет — с 2002 года. Много усилий ушло на идентификацию останков, на поиск родственников погибших. Среди родных павших воинов оказались и мэры двух татарстанских городов. Ильсур и Айдар Метшины знали, что их дедушка погиб в боях под Псковом, но информации о точных обстоятельствах его смерти не было.

«Татарский батальон»

31 января на центральной почетной аллее Нижнекамского городского кладбища состоится церемония захоронения в братской могиле останков девятнадцати бойцов 80-го отдельного лыжного батальона. Решение о том, что это будет именно братская могила, решалось коллегиально, и возражений не было ни от одного родственника погибших солдат. В день проведения захоронения на площади Победы Нижнекамска пройдет митинг памяти и реконструкция последнего боя, в котором погибли бойцы «татарского батальона».



Он был сформирован в Казани в декабре 1941 года. В его основной состав входили уроженцы Казани, Челнов, Шереметьевского, Нурлатского, Услонского, Алексеевского, Кукморского и других районов Татарии — поэтому его и называли «татарским». Небольшую долю его составляли жители Башкирии, Пензенской, Калининской и Ленинградской областей.

На 5 января 1942 года численность батальона составляла 560 человек. Задачей бойцов было перерезать противнику дорогу на Великие Луки. Бой, в котором погибли наши земляки, начался 31 января 1942 года. На следующее утро в строю осталось только 87 бойцов.

По воспоминаниям местных жителей, убитых они собирали и хоронили уже гораздо позже, когда в деревне снова были немцы, — поэтому предавать тела земле приходилось быстро, в лесу, практически без разбора.



Самыми знаменитыми родственниками павших бойцов оказались братья Ильсур и Айдар Метшины — мэр Казани и глава Нижнекамского района. Поисковики обнаружили под Псковом их деда Нуруллу Шарифуллина. Фото ТНВ

Как искали и кого нашли

Обнаружением и сбором останков занимался отряд «Поиск». В Великолукском районе Псковской области около деревни Липенка были найдены и подняты останки 19 бойцов. Экспедиции шли с 2002 года в течение 13 лет, рассказала «Реальному времени» командир отряда Миля Котенкова. Им предшествовала огромная архивная работа.

— Мы восстановили по архивам полностью весь последний день батальона и всю его историю со дня формирования. По документам работали до победного — практически до сегодняшнего дня. И на месте, на земле, не так просто было найти на огромной территории яму, где они были захоронены.

18 из 19 бойцов нашли в 2015 году: они лежали все вместе. Политрука батальона нашли годом ранее, его останки находились поодаль. Его опознали практически сразу — по особым меткам на форме.

Гораздо сложнее было опознать остальных погибших: эта работа заняла немало времени. Как рассказала Котенкова, в этой работе участвовали судмедэксперты из Москвы и Казани, причем казанские специалисты, в отличие от московских коллег, денег за работу не брали.

Поисковики проделали работу не только по поднятию останков, но и по поиску родных и близких погибших солдат. Здесь основную роль сыграли соцсети и работа многочисленных волонтеров, добавила Котенкова. «Была задействована практически вся страна. Девчонки и мальчишки ходили по адресам, обзванивали сельсоветы, ЗАГСы», — рассказала командир отряда.

«Мы знали, что отец нашей мамы погиб где-то в Псковской области, но не знали точно, где и при каких обстоятельствах», — рассказал Айдар Метшин

Дед Метшиных

Самыми знаменитыми родственниками павших бойцов оказались братья Ильсур и Айдар Метшины — мэр Казани и глава Нижнекамского района. Поисковики обнаружили под Псковом их деда Нуруллу Шарифуллина.

— Мы знали, что отец нашей мамы погиб где-то в Псковской области, но не знали точно, где и при каких обстоятельствах. Наш дедушка был минометчиком, и они отстаивали и защищали рубежи очень важной на тот момент стратегической дороги. Последний бой для них завершился, и их просто не успели похоронить, наши войска ушли в наступление, — рассказал Айдар Метшин.

Для многих, как, например, для дочери погибшего политрука Василия Новичкова Александры Лаишевой, это стало полной неожиданностью.

— Вечером мне позвонила подруга из Челнов и говорит: «Ты смотришь телевизор? Там твоего отца показывают! Нашли его останки», — передает слова Лаишевой ТНВ.

Племянницу уроженца Пензенской области Архипа Рябова Галину Рудинскую волонтеры разыскали в Набережных Челнах.

— Мы думали: ничего себе, столько лет прошло, мы ничего не знали. Даже не верится. Я ложусь спать и думаю: как же так произошло? Вот какие люди — поисковики! — рассказала она.

Большинство из родственников погибших 31 января приедут в Нижнекамск, чтобы проводить в последний путь своих отцов и дедов.

Александр Артемьев, Лилия Егорова