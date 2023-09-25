На казанский «Аксенов-фест» планируют приглашать молодых писателей из стран БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казань на ежегодный литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест» хотят приглашать молодых писателей из стран БРИКС. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

— Есть желание в следующем году расширить границы. Мы хотим приглашать молодых писателей из стран БРИКС, — сказал он.

В этом году «Аксенов-фест» в Казани стартовал 20 сентября и завершился 22 сентября. Фестиваль проходил в 16-й раз.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Организация и проведение «Аксенов-феста» в 2023 году обошлись бюджету Казани в 5,789 млн рублей. Сумма контракта оказалась на 13,6%, или на 910,5 тысячи рублей, меньше начальной цены контракта.



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Татьяна Демина