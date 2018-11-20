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Минтимер Шаймиев предложил создать трехъязычную школу в Казани

12:50, 20.11.2018 2
Минтимер Шаймиев предложил создать трехъязычную школу в Казани
Фото: Юлия Косолапкина

Первый президент и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев сообщил о желании создать в республике трехъязычную школу: в ней будут изучать татарский, русский и английский языки. Предложение прозвучало на республиканском собрании общественности, посвященном 80-летию избрания Верховного Совета ТАССР первого созыва, во время обсуждения языкового вопроса.

— Думаю, нужна современная школа, которую можно создать с помощью фонда «Возрождение». Трехъязычная школа должна стать маяком. Фонд оправдал себя. Нужно сделать школу доступной. Есть такая мысль, чтобы начать работать, — отметил Минтимер Шаймиев.

По словам Шаймиева, вчера Рустам Минниханов по этому поводу говорил с мэром Казани, а уже сегодня Ильсур Метшин рассказал ему, как продвигаются поиски по месту, где будет школа.

Ранее «Реальное время» писало, как на той же встрече выступил президент Татарстана. В своем выступлении Рустам Минниханов подчеркнул, что все 12 созывов Верховного Совета ТАССР заложили основу для современной работы Госсовета РТ.

ОбществоКультураОбразование Татарстан
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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:42
    Хорошее предложение.
    Отдал бы туда внучек.
    Русский дед.
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  • Анонимно 14:06
    Браво, шеф!
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