Минтимер Шаймиев предложил создать трехъязычную школу в Казани

Фото: Юлия Косолапкина

Первый президент и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев сообщил о желании создать в республике трехъязычную школу: в ней будут изучать татарский, русский и английский языки. Предложение прозвучало на республиканском собрании общественности, посвященном 80-летию избрания Верховного Совета ТАССР первого созыва, во время обсуждения языкового вопроса.

— Думаю, нужна современная школа, которую можно создать с помощью фонда «Возрождение». Трехъязычная школа должна стать маяком. Фонд оправдал себя. Нужно сделать школу доступной. Есть такая мысль, чтобы начать работать, — отметил Минтимер Шаймиев.

По словам Шаймиева, вчера Рустам Минниханов по этому поводу говорил с мэром Казани, а уже сегодня Ильсур Метшин рассказал ему, как продвигаются поиски по месту, где будет школа.



Ранее «Реальное время» писало, как на той же встрече выступил президент Татарстана. В своем выступлении Рустам Минниханов подчеркнул, что все 12 созывов Верховного Совета ТАССР заложили основу для современной работы Госсовета РТ.