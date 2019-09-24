Чем займут школьников во время субботнего «обезвоживания» Казани?

В мэрии столицы Татарстана обсудили предстоящее отключение воды и состояние дополнительного образования

Фото: Олег Тихонов

Казань готовится к серьезному испытанию: в субботу ряд районов столицы Татарстана останется без воды. Молодежный симфонический оркестр Казани примет участие в крупнейшем фестивале оркестров мира Young Euro Classic в Берлине. Но материальная база художественных и музыкальных школ оставляет желать лучшего. Кроме того, с 26 сентября в городе стартует большая фестивальная программа. Эти вопросы обсудили в казанской мэрии. Подробности — в материале «Реального времени».

«К пятнице все должно быть в боевой готовности»

«Реальное время» уже писало, что с 22 часов 27 сентября до 4 утра 29 сентября в Казани отключат водоснабжение большей части домов Авиастроительного, Кировского, Московского и Ново-Савиновского районов. Воды не будет в 1 878 жилых многоквартирных домах, 10 тыс. частных домов и 800 объектах соцсферы. В 300 многоквартирных жилых домах и 70 объектах социальной сферы давление воды будет понижено.

Во время «делового понедельника» директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров рассказал, что отключение водоснабжения связано с заменой запорной арматуры 1969 года выпуска. На ней при плановом осмотре обнаружили трещину чугунного корпуса. Воды не будет в течение 30 часов. За это время сотрудники «Водоканала» проведут ремонтные работы на Волжском водозаборе. Егоров, обратившись к жителям города, попросил их отнестись с пониманием и по возможности заранее запастись водой.

— Плановый осмотр и своевременное выявление трещины позволили избежать аварийной ситуации, при которой отключение воды заняло бы намного больше времени. Капремонт был намечен на 2021 год, но металл не стал нас дожидаться. К сожалению, эта ситуация — прямое следствие хронического недофинансирования… Водоканалы за 5 лет имеют недоремонт, только по Казанскому водоканалу он исчисляется миллиардами рублей. Где тонко, там и рвется. У нас еще «Водоканал» надежный, мы регулярно выполняем капитальный и текущий ремонт, — прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.

Егоров, обратившись к жителям города, попросил их отнестись с пониманием и по возможности заранее запастись водой. Фото kzn.ru

Замначальника Управления здравоохранения Минздрава РТ по Казани Гульсина Хузиева рассказала о том, как справятся с ситуацией лечебные учреждения. Под отключение воды попадут 12 круглосуточных стационаров, в том числе шесть взрослых многопрофильных учреждений и два родильных дома в их составе, три детских круглосуточных стационара и госпиталь для ветеранов войн. Подключить насосы для постоянной подачи воды в систему водоснабжения могут два крупных стационара — городская больница №7 с родильным домом по улице Чуйкова и стационар городской больницы №16 с родильными домами по улице Гагарина.

На территории остальных больниц установят по два резервуара объемом пять кубометров для обеспечения технической и питьевой водой. В три стационара: городскую больницу №11, детскую больницу №1 и детскую больницу №7, где еду для пациентов готовят в своих пищеблоках, организуют бесперебойную доставку питьевой воды. По словам Хузиевой, на совместном совещании «Водоканала» и управления здравоохранения назначили координатора, ответственного за обеспечение водой лечебных учреждений. Ответственных сотрудников определили и в каждом медучреждении, контроль возложили на главврачей.

— Главным врачам круглосуточных стационаров поручили по возможности произвести выписку больных, которые смогут долечиваться в условиях поликлиники и отложить плановую госпитализацию. Что касается оказания экстренной и неотложной медпомощи, то в городской больнице №12 Авиастроительного района подготовили предложения об изменении маршрутизации на 28 сентября по трем профилям: хирургия, травматология, лор. Об этом заранее проинформируют принимающие стационары города и скорую медпомощь, — отметила представитель управления.

О готовности к запланированной, но чрезвычайной ситуации сообщила заместитель начальника Управления образования Казани Светлана Захарова. Водоснабжение отключат в 83 школах, 159 детсадах и в 16 учреждениях дополнительного образования. 27 сентября в школах Казани объявят днем здоровья и культуры. Школьники примут участие в выполнении норм ГТО, спортивных играх и выездных мероприятиях, посетят кино, музеи, театры, библиотеки в рамках проекта «Культурный дневник». Для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в усиленном режиме будет работать аварийная служба при управлении образования.

Как рассказала Светлана Захарова, 27 сентября в школах Казани объявят днем здоровья и культуры. Школьники примут участие в выполнении норм ГТО, спортивных играх и выездных мероприятиях, посетят кино, музеи, театры, библиотеки. Фото kzn.ru

Специальный штаб по подготовке к планируемому отключению возглавляет руководитель Исполкома Денис Калинкин. Ильсур Метшин поручил оповестить всех жителей об отключении воды и организовать ее своевременный подвоз к жилым дома и объектам соцсферы.

— Отключение воды на 30 часов почти в половине жилого фонда и социальных объектах — это настоящее испытание, мы к нему серьезно готовимся. Такие работы выполняются за трое суток, но мы сократили их до 30 часов без потери качества. Прошу еще раз внимательно проверить, чтобы к пятнице все было в полной боевой готовности, — обратился к присутствующим мэр Казани.



От классики до джаза и рока

Начальное предпрофессиональное образование в столице Татарстана дают 25 городских школ искусств. В 18 музыкальных и 7 художественных школах бесплатно обучаются более 8 тыс. юных казанцев по 29 различным направлениям искусства.

— В Казани сложилась традиционная трехступенчатая система образования в сфере культуры — «школа — училище — вуз». Это касается музыкального и художественного, но и отчасти театрального искусства. Ежегодно 12 процентов выпускников наших школ, учреждений дополнительного образования успешно поступают в профильные средние профессиональные и высшие учебные заведения, — рассказал накануне во время «делового понедельника» начальник Управления культуры Азат Абзалов.

Конкурс в музыкальные школы в среднем составляет два человека на место. Правда, в небольшой художественной школе №5 конкурс составляет девять человек на одно бюджетное место. Это связано с уникальным педагогическим коллективом и удобным месторасположением учреждения — в спальном районе, на улице Мавлютова. Начальник управления отметил, что в целом последние несколько лет сохраняется высокий спрос на получение образования в художественных школах (четыре человека на место). Это связано с популяризацией профессии архитектора и дизайнера.

«Ежегодно 12 процентов выпускников наших школ, учреждений дополнительного образования успешно поступают в профильные средние профессиональные и высшие учебные заведения», — рассказал Азат Абзалов. Фото kzn.ru

— Выпускники художественных школ становятся будущими архитекторами, дизайнерами интерьеров, фасадов зданий, улиц, площадей. В КГАСУ без художественной школы тяжело попасть на архитектурное направление, — утверждает Абзалов.

Город может гордиться выпускниками старейших музыкальных и художественных школ и юными дарованиями. Средний возраст Казанских школ — 70 лет.

Флагманом художественного образования, по словам чиновника, является детская художественная школа №1, которая сегодня функционирует в здании Детского центра «Экият». За почти 80-летнюю историю она выпустила много ярких выпускников. Среди них и казанские архитекторы Рустем Забиров и Жанна Белицкая, московский художник Ильяс Айдаров. Детская музыкальная школа №1 им. Чайковского открылась 87 лет назад. В ее стенах закладывались основы начального музыкального образования и педагогики Казани. Из ее стен вышли выдающиеся деятели культуры, корифеи отечественного и мирового музыкального искусства: автор гимна Татарстана Рустем Яхин, композиторы София Губайдулина и Рафаэль Белялов, дирижер и композитор Алмаз Монасыпов, скрипачка и профессор Московской государственной консерватории им. Чайковского Ирина Бочкова. В 2017 году школа стала победителем общероссийского конкурса «50 лучших школ искусств», так же как и художественная школа №6.

Не уступают в таланте и учащиеся современных школ и направлений. Уже 10 лет воспитанники первой профессиональной детской школы рок-музыки в России The Road перенимают опыт у легендарных Андрея Сапунова и Андрея Макаревича, изучают историю рока, аранжировку. Поклонники джаза обучаются в детской музыкальной школе №16, которая носит имя великого джазмена, композитора и дирижера Олега Лундстрема. В творческой студии «Оперение», открытой в Казани благодаря инициативе народного артиста России Константина Хабенского, дети развивают актерские способности. Среди преподавателей студии — народные артисты России Чулпан Хаматова и Вадим Кешнер, главный режиссер Молодежного театра на Булаке Рустам Фаткуллин.

Уже 10 лет воспитанники первой профессиональной детской школы рок-музыки в России The Road перенимают опыт у легендарных Андрея Сапунова и Андрея Макаревича, изучают историю рока, аранжировку. Фото kzn.ru

Успехи детей — заслуги педагогов и родителей

С каждым годом все больше детей принимают участие в конкурсах в области искусства и культуры. В прошлом учебном году их было почти 5,5 тыс. человек — 65% от общего числа учеников. В канун Нового года лучшим учащимся детских школ искусств вручают стипендии мэра Казани и Министерства культуры РТ. Пианист Денис Мацуев ежегодно награждает лучших воспитанников казанских школ искусств почетной премией фонда «Новые имена». В прошлом году лауреатами стали учащаяся детской музыкальной школы №3 им. Яхина Сафина Нигматова, воспитанник музыкальной школы №14 — звезда фестиваля «Синяя птица» Камиль Фатыхов и учащаяся художественной школы №6, первая в Казани художник-стипендиат Александра Рябова. Юный пианист-импровизатор, воспитанник музыкальной школы №1 Рушан Крылов совсем недавно в рамках «Аксенов-феста» стал обладателем премии «Звездный билет».

Шесть массовых сводных коллективов участвуют в главных городских праздниках. Российско-немецкая академия под руководством Валерия Гергиева пригласила молодежный симфонический оркестр Казани принять участие в 20-м крупнейшем фестивале молодежных оркестров мира Young Euro Classic в Берлине.

Успехи воспитанников детских школ — заслуга родителей и педагогов. В школах работают 845 преподавателей: 55 из них имеют знаки «За заслуги в культуре», у 83 педагогов почетные звания и ученые степени. Отличившиеся педагоги получают гранты президента РТ.

«Город в долгу перед дополнительным образованием»

В 2019 году для школы приобрели музыкальное оборудование и инвентарь, потратив почти 2 млн рублей. В течение года закупят инструменты еще на такую же сумму.

— В этом году приобрели рояль для музыкальной школы №1 и два рояля для школы №8, которая отметила свой 70-летний юбилей. Так же мы заявились на приобретение инструментов по национальному проекту «Культура» — по этой программе предполагается 18 пианино для каждой из школ. С учетом необходимости двух инструментов в каждом классе музыкальных школ по направлению специальности «Фортепиано» требуется около 200 млн рублей, — подчеркнул Абзалов.

«В этом году приобрели рояль для музыкальной школы №1 и два рояля для школы №8, которая отметила свой 70-летний юбилей. Так же мы заявились на приобретение инструментов по национальному проекту «Культура», — подчеркнул Абзалов. Фото prokazan.ru

По его словам, укрепление материально-технической базы школ происходит за счет внебюджетных средств, поступающих от образовательной деятельности на платной основе. На эти средства проводят текущий ремонт школ, приобретают технические средства обучения, мебель, костюмы для коллективов. Более 80% учреждений допобразования требуют ремонта. Сейчас начали разрабатывать проектно-сметную документацию на реконструкцию здания музыкальной школы №3 1836 года постройки и школы №1 1905 года постройки.

— У Казани очень давние, славные традиции в области дополнительного образования. Музыкальные и художественные школы — это пусковой комплекс для одаренных детей. А остальные становятся образованными зрителями и слушателями в концертных залах, театрах, выставках и формируют культурный слой нашего общества. Школы дополнительного образования всегда стоят на втором плане после общеобразовательных школ. Мы отлично осознаем, что в долгу перед ними. Сейчас, когда решена глобальная проблема ремонта общеобразовательных школ, надо со всей серьезностью подойти к укреплению базы школ дополнительного образования и начать планировать эту работу, — заявил руководитель Исполкома Казани Денис Калинкин.



Казань праздничная и фестивальная

С 26 по 29 сентября в Казани пройдет традиционный фестиваль моды, дизайна, уличного перфоманса «Окно». Его проведет комитет по развитию туризма Казани. Председатель комитета Дарья Санникова анонсировала масштабную программу. С 26 сентября в Доме дружбы народов Татарстана откроется выставка авторских кукол, привезенных со всей страны.

27 сентября в 16:00 в Казанском государственном институте культуры и искусств в рамках Fashion film day покажут популярные фильмы о высокой моде. Дизайнер Екатерина Борисова расскажет об оборотной стороне модной индустрии.

В этот же вечер в кинотеатре «Мир» во время Fashion film Night с 22:00 до 2:00 зрители посмотрят фильмы об известных дизайнерах, стилистах, редакторах глянцевых журналов и культовых личностях в сфере моды. В КФУ состоится творческий конкурс дизайнеров, учащихся и педагогов профильных вузов.

Сразу после вручения гран-при конкурса с 14:00 до 15:00 желающие послушают лекцию «Татарстан: искусство жить вместе. История взаимосвязи влияния русского и татарского костюма».

Дарья Санникова рассказала, что в рамках фестиваля запланирован спецпроект, посвященный живущим в Казани представителям разных национальностей. Фото kzn.ru

27 сентября во всем мире отмечают День туризма. К нему приурочили праздник «Вокруг земного шара», который пройдет на площади у театра им. Г. Камала. Кульминацией шоу-показа станет большой хоровод в национальных костюмах. А завершится день грандиозным чаепитием с большим самоваром и гастрономическим символом города — тортом «Казань».

28 сентября в 11:00 на площади у театра им. Г. Камала состоится красочный шоу-показ национальных нарядов «Ай да костюм». В зоне фудкорта можно будет попробовать национальные блюда, на лингвистических мастер-классах выучить новые слова, а также узнать о традициях и обрядах народов мира.

Чтобы принять участие в конкурсе фотографий в национальных костюмах, который проведет комитет по развитию туризма, необходимо выложить снимки в социальной сети Instagram, отметить официальный аккаунт комитета и поставить хэштег #айдакостюм. Победителем станет участник, набравший наибольшее количество лайков.

Дарья Санникова рассказала, что в рамках фестиваля запланирован спецпроект, посвященный живущим в Казани представителям разных национальностей. К нему привлекут медийных лиц города, которые примут участие в фотосессии в национальных костюмах. В социальных сетях известные персоны расскажут о своих культурных традициях и обычаях.

Кроме того, на этой неделе рестораны, развлекательные и культурные заведения подготовили бонусы и акции по кодовому слову «День туризма». 27 сентября муниципальные музеи города можно посетить бесплатно.

— Туристическая отрасль в Казани прирастает новыми событиями и мероприятиями. Это всегда хороший магнит для жителей города, а также для наших гостей, число которых с каждым годом увеличивается, — резюмировал Метшин.