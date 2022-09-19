«Наши сети изношены хуже ржавого дуршлага»: власти Казани просят «вернуть» налоговые миллиарды

Фото: мэрия Казани

«Нужна федеральная программа по замене сетей!»

Мэр Казани Ильсур Метшин попросил вернуть городу налоги, которые здесь собираются. Причина — изношенные сети местного МУП «Водоканал», которые регулярно становятся причиной аварий, и нехватка средств на их ремонт.

— На прошлой неделе, к сожалению, еще одна авария произошла на третьем коллекторе на ул. Чистопольской. Инвестпрограмма «Водоканала» при этом исчерпана, больше взять неоткуда. Хорошо, что проходят аварии без жертв. Но наши сети изношены хуже ржавого дуршлага. Нужна федеральная программа по замене сетей! Мы очень сильно отстаем. Казалось бы, знаем проблему. Но одного нашего знания и желания мало! Только на северный коллектор нужны 6 млрд рублей. Где взять эти деньги? Хотя Казань собирает по 175 млрд рублей налогов. Просим вернуть нам эти средств на программы по ремонту сетей, — пожаловался на «деловом понедельнике» казанский мэр.

Провал на третьем северном коллекторе. Фото: мэрия Казани

Авария, о которой упомянул Ильсур Метшин, произошла из-за ветхости сетей. Из-за нее на «Кварталах» случился настоящий потоп. К устранению чрезвычайного происшествия привлекли собственные силы «Водоканала», а также подрядные специализированные организации — 20 специалистов и более 10 единиц спецтехники.

Одновременно с этим в Ново-Савиновском районе Казани затопило канализационными водами перекресток проспекта Ямашева и Адоратского. В аварийно-диспетчерской службе «Водоканала» заявили, что авария серьезная, а сроки ее устранения назвать не смогли.

Ново-Савиновский район довольно часто превращается в водоем. Так, 10 сентября напротив магазина «Леруа Мерлен» на перекрестке улиц Амирхана и Чистопольской прямо из-под крышки канализационного люка образовался «фонтан». Он затопил не только дорогу, но и подвалы сразу нескольких домов на Чистопольской и Четаева.



Ильсур Метшин и Андрей Егоров. Фото: kzn.ru

Третьему северному коллектору почти 40 лет

Что касается третьего северного коллектора, который и становится причиной многих аварий, он построен в 1985 году для сбора и отведения стоков Ново-Савиновского и Советского районов, в том числе поселка Дербышки. Его протяженность — 8 км: от проспекта Ямашева до улицы Несмелова, а диаметр — 1 499 мм.

Третий северный коллектор обеспечивает функционирование 1 050 многоквартирных домов, 50 детских садов, 25 школ, 154 административных зданий и четырех больниц, сообщали власти Казани.



За последнее десятилетние на третьем северном коллекторе зафиксировали 43 провала грунта, 25 из них — в прошлом году, три — в текущем. Самый серьезный провал, который вынудил начать масштабную реконструкцию, случился почти год назад — в октябре прошлого года, из-за высокой изношенности сетей.

Реконструкция стартовала в феврале 2022 года. Отремонтировать планируют 2,3 км — успеть хотят до Нового года. По инвестиционной программе «Водоканала» на ремонт выделили 1,6 миллиарда рублей, из которых 400 миллионов — на первый этап реконструкции: по ул. Чистопольской на участке от ул. Меридианной до ул. Бондаренко.

Фото: kzn.ru

В начале августа директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров заявил, что работы на первом участке по ул. Чистопольской идут по графику. Проект по второму участку коллектора по проспекту Ямашева — от ул. Адоратского до ул. Фатыха Амирхана — на тот момент находился на экспертизе, велась подготовка к работам на третьем участке на ул. Фатыха Амирхана — от ул. Четаева до ул. Чистопольской.

В конце июня сообщалось, что «в июле в Казани начнется второй этап реконструкции третьего северного коллектора на проспекте Ямашева — от ул. Адоратского до ул. Амирхана». Однако, как выяснило «Реальное время», в этом месяце «Водоканал» отменил тендер на реконструкцию третьего северного коллектора по проспекту Ямашева на участке от дома №93 до дома №71а.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Комиссия по закупкам решила отменить закупку <...> для внесения изменений в техническую часть документации с целью исключения рисков невозможности или несвоевременности поставки и гарантийного обслуживания материалов, в том числе профиля из непластифицированного поливинилхлорида, применяемого при производстве работ по реконструкции канализационного коллектора по пр. Ямашева, с учетом сложившейся политико-экономической обстановки и ограничением/прекращением импорта из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, — говорится в извещении.

С подрядчиком изначально планировалось определиться 19 сентября. Теперь же процедура откладывается на неопределенный срок, а значит, затягивается и реконструкция третьего северного коллектора.

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Сергей Афанасьев, Татьяна Демина