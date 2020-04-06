Ильсур Метшин: «Столько людей у нас в домах не бывает даже в Новый год»

Повышенная нагрузка на коммунальное хозяйство, начало учебной четверти и новые виды правонарушений: как живет город в самоизоляции

В Казани каждый день проходят заседания «противовирусного» штаба, по понедельникам они расширенные, с участием мэра. Сегодня во время заседания обсудили, как школьников-льготников обеспечили продуктовыми наборами, как школы в принципе справляются с дистанционным обучением, как работают коммунальные службы. Пришлось затронуть и правонарушения. Обсудили и работу медиков и волонтеров. Как обстоит дело в Казани с профилактикой COVID-19 и как город научился жить в режиме тотальной самоизоляции — в материале «Реального времени».

Минус 2 миллиарда из бюджета города

В связи с тем, что люди вынуждены приостановить работу, из бюджета города выпало 2 миллиарда рублей доходов, констатировал Ильсур Метшин. Но все равно призвал бизнес становиться социально ориентированным.



— Все больше предприятий вступают в работу социально ответственного бизнеса. Такие примеры нужно тиражировать, чтобы противостоять COVID-19, — сказал глава Казани.

Всего в резерве городских штабов более 500 волонтеров, за неделю их стало больше на 180 человек. Мэр привел примеры социально ответственных горожан. Семья Филипповых в день помогает десятку пожилых людей. Марина Щеголева ежедневно выезжает по 12 адресам. Ильяс Зайнетдинов пешком обходит за день до 11 квартир.

За неделю волонтеры помогли 1700 казанцам. Добровольцы получают компенсацию на израсходованное топливо. Казанцы ходят за продуктами не только для себя, но и соседей по подъезду. Бизнес-сообщества подключаются к благотворительности. Например, развозит продуктовые наборы компания «Бахетле».

Всего в резерве городских штабов более 500 волонтеров, за неделю их стало больше на 180 человек. Фото kzn.ru

Из-под наблюдения отпустили более 4 тысяч казанцев



Призывая горожан оставаться дома и напоминая о гигиене, заместитель начальника Управления здравоохранения по Казани Гульнара Гайфуллина рассказала, что для лечения развернуто 389 коек. В случае необходимости будет открыто еще почти 1,4 тысячи мест. Под медицинским наблюдением по COVID-19 находятся более 2,5 тысячи казанцев. Прекратили наблюдать за 4,2 тысячи горожан.

Плановый прием в поликлиниках города временно прекращен. Врачи чаще начали приходить на дом. Медики обязательно выезжают к тем, кто вернулся из-за рубежа, чтобы сделать тесты. Власти города выделили медикам и волонтерам около 6 тысяч бесплатных проездных. А еще они пользуются бесплатным такси. Всю справочную информацию можно найти на сайтах Роспотребнадзора и Минздрава. Гайфуллина напомнила телефон горячей линии по коронавирусу: 8800 222-59-00.

Макароны, сахар, масло, сгущенка: что выдают школьникам в проднаборах

— С сегодняшнего дня бесплатными продуктовыми наборами обеспечивают школьников из семей льготных категорий — более 24 тысяч детей. Все школы уже получили инструкцию. Связующее звено — классные руководители, — пояснил первый замруководителя исполкома Рустем Гафаров. — К сожалению, в помощи нуждаются не только льготники. Бывают случаи, когда, например, оба родителя оказались без работы. Мы получаем обращения от казанцев с просьбой помочь с питанием детей. Сейчас прорабатываем этот вопрос с благотворительными организациями.

С сегодняшнего дня бесплатными продуктовыми наборами обеспечивают школьников из семей льготных категорий — более 24 тысяч детей. Фото Максима Платонова

Такое решение о наборах для детей принял мэр Казани Ильсур Метшин. В конце прошлой недели он посетил Департамент продовольствия и социального питания и проконтролировал формирование продуктовых «пайков». Метшин объяснил, что раньше льготная категория школьников обедала в учебных организациях за счет городского бюджета, поэтому решили, что в период каникул и дистанционного обучения эту практику нужно продолжить.

По информации директора департамента Риммы Мухаметшиной, в общей сложности на складах заготовлено 123 тонны продуктов для льготников. В продуктовый набор входят макароны, говяжьи котлеты, рис, сахар, сливочное масло, подсолнечное масло, сок, сгущенное молоко.«Сухпаек» на 12 дней стоит 564 рубля. Со склада продукты уже отправили в 163 школы города.

Набор продуктов питания для льготной категории учащихся при дистанционном обучении на период с 6 по 19 апреля 2020 года (12 учебных дней)

Номенклатура Ед.изд. Кол-во Крупа (рис. гречневая) кг 0,5 Макароны кг 1 Сок в ассортименте, 1 л уп. 1 П/ф мясные (котлеты) шт. 6 Масло сливочное пач. 1 Масло растительное бут. 1 Сахар-песок кг 0,5 Молоко сгущеное бан. 1

— Нас оповестили о наборах уже на прошлой неделе. Сегодня в масках и перчатках я пойду за продуктами, — подтвердила мама троих детей, двое из которых учатся в школе №146, Ирина Шитова.

— В нашем классе три ученика льготной категории. Сегодня их родители придут в разное время со своими ручками, чтобы расписаться в ведомости. Директор и завуч также настоятельно просят, чтобы родители не отказывались, забирали продукты, — сообщила педагог этой же школы Линара Сафина.

Школьные платформы и дежурные детсады

— В конце прошлой недели в школах Казани прошли тестовые занятия, которые говорят о том, что все готово к работе с интернет-платформами. С сегодняшнего дня стартовало дистанционное обучение. Уроки будут длиться не более 30 минут. Школам рекомендовано проводить 15-минутные физкультразминки, — проинформировал Рустем Гафаров.

Для тех, кто не располагает возможностями, чтобы работать на адаптированных платформах (около 7 тыс. школьников), предлагают использовать электронную почту, мессенджеры, телефонную связь. Учащиеся которые не смогли присутствовать на онлайн-уроках по каким-то причинам, найдут весь материал на сайте школы, во вкладках платформ.

— Масштабное дистанционное обучение реализуется впервые, поэтому родителей просим давать обратную связь, вносить свои пожелания и предложения. При возникновении сложностей нужно обращаться по телефонам горячих линий, которые опубликованы на сайте мэрии, — посоветовал спикер.

С сегодняшнего дня стартовало дистанционное обучение. Фото kzn.ru

Ильсур Метшин констатировал очевидное: в период дистанционного обучения школьников необходимо внимательно следить за нагрузкой на интернет.

— Все дети — а это более 100 тыс. школьников — одновременно будут онлайн. Старшему поколению, родителям, братьям и сестрам необходимо отнестись к этому с пониманием, чтобы дети могли обучаться. Надеюсь, наши провайдеры с нагрузкой справятся, — оптимистично заявил мэр и напомнил про физкультминутки. — Еще в нашем советском детстве каждый учебный день начинался с 15-минутной зарядки. Для детей и преподавателей это может быть непривычно, но нужно прививать школьникам и правила здорового образа жизни.

В дежурных группах детских садов Казани в начале прошлой недели ожидалось до 6 тысяч детей, но пришла только 1 тысяча дошколят. Поэтому часть садов закрылась. К концу недели в городе работала 41 дежурная группа в 26 детсадах. Ее посетили 368 детей. «Найти ближайшее работающее заведение можно, обратившись к заведующему своего детсада или по телефону на сайте мэрии,» — подчеркнул Гафаров. А тем родителям, которые сейчас пытаются зачислить детей в садики на будущий сезон, нужно будет обращаться туда после того, как обстановка улучшится.

О штрафах и поддельных справках

Казань вошла в пятерку городов России, где наилучшим образом соблюдаются правила самоизоляции. Горожане дисциплинированно сидели дома всю неделю. Но были и «гулены». А гулять нынче дорого.

— Управление МВД проверяет более 2 тысяч человек, прибывших из-за рубежа. В отношении 39 из них составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции. За первые дни самоизоляции в отношении родителей 27 детей, которые находились на улице без сопровождения взрослых, составлены протоколы об административном нарушении, — сообщил замначальника УВД по Казани Валерий Саматошенков.

Центр города патрулируют полицейские с 9 до 16 часов, потом их сменяет Росгвардия. Фото Рината Назметдинова

Центр города патрулируют полицейские с 9 до 16 часов, потом их сменяет Росгвардия. На улицах Казани дополнительно выставлены 34 поста. Рядом с метро тоже дежурят полицейские, а в отделах полиции круглосуточно работают 10 экипажей ППС.

— С 1 апреля организована работа 14 временных постов по прекращению межмуниципальных перевозок пассажиров и соблюдению ограничительного режима легкового транспорта. Проезд запретили 17 тысячам автомобилей из 32,5 тысячи проверенных. К административной ответственности привлекли 151 гражданина, сумма штрафов варьируется от 7,5 до 15 тысяч рублей, — рассказал Саматошенков.

За распространение недостоверной информации оштрафовали двух казанцев — одного на 15 тысяч, второго — на 30 тысяч. Полицейские изъяли около 2 тысяч сомнительных справок с места работы, сейчас полицейские проверяют их подлинность. Возбуждено три уголовных дела по факту продажи поддельных справок, позволяющих выходить из дома в период самоизоляции.

— Что касается умников, которые хотят заработать и погреть руки на этих справках, нужно принять все законные меры, чтобы оградить горожан от этого вида бизнеса и внимательно контролировать выдачу справок, — высказался градоначальник.

Почта и сотовые операторы поддерживают пожилых

Во время заседания штаба рассказали, что отрасль интернет-услуг готова к пиковым нагрузкам. Изменилась модель потребления трафика. Он вырос в утренние часы. Нагрузка у операторов увеличилась на 3—5%. Операторы мобильной связи бесплатно доставляют сим-карты. Абоненты старше 60 останутся на связи даже при отсутствии оплаты, заметил начальник управления информационных технологий и связи Рифат Ханнанов.

Ильсур Метшин поручил продолжить взаимодействие с операторами сотовой связи, чтобы они не отключали пожилых абонентов при нулевом балансе. Такие обращения есть от пенсионеров, у которых нет возможности выйти на улицу, чтобы пополнить счет.

Большинство почтовых отделений работают в штатном режиме. Фото Олега Тихонова

Большинство почтовых отделений работают в штатном режиме. 8% пожилых людей до сих пор лично приходили на почту за пенсией. Теперь выходить им не нужно, почтальоны принесут пенсию на дом. Выплаты пенсий на карты продолжаются. Режим работы отделений банков вывешен на сайте мэрии.



Такой нагрузки на коммунальные сети не бывает даже в новогодние каникулы

— Столько людей у нас в домах не бывает даже в Новый год, потому что казанцы разъезжаются. Поэтому с большой нагрузкой работают водоканал, электросети и другие городские службы, — сообщил Ильсур Метшин.

— В период самоизоляции казанцы стали на 5—10% больше расходовать воду и электроэнергию. Количество вывозимых отходов выросло по сравнению с обычными днями ориентировочно на 20%, при этом прирост наблюдается в жилых массивах, куда в этот период переместились многие горожане, — констатировал неизбежное замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

А вот загрузка лифтов снизилась более чем на 50%, в чем тоже нет ничего неожиданного.

Гиниятуллин напомнил: еще до выхода постановления правительства РФ управляющие организации города приняли решение отказаться от начисления пеней и приостановили практику отключения должников и судебных взысканий долгов за жилищно-коммунальные услуги.