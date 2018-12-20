В Казани сдали очередной дом в жилом комплексе «Симфония»

В казанском жилом комплексе «Симфония» сдали очередной дом на 180 квартир по ул. Роторной, 27д.

Объект начали строить в 2014 году и планировали его сдать через два года. Однако застройщик, ООО «Фон-Ривьера», объявил себя банкротом, и стройка была заморожена. В ноябре 2017 года дольщики создали жилищно-строительный кооператив «Возрождение-3» и передали ему дом. Подрядчиком выступило ООО «СК «Бриз».

Изначально дом должны были сдать в ноябре. В конце августа Арбитражный суд РТ удовлетворил ходатайство конкурсного управляющего ООО «Фон-Ривьера» о передаче объекта незавершенного строительства в ЖСК «Возрождение-3». Это решение в связи с несогласием с принятой схемой обжаловала одна из дольщиц дома. Из-за этого заявление на получение разрешения на ввод в эксплуатацию было подано «Бризом» лишь после решения апелляционного суда в Самаре, который оставил в силе постановление АС РТ, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Мэр города Ильсур Метшин напомнил, что в так называемую первую волну обманутых дольщиков в городе было 74 проблемных объекта и по всем этим домам до 2012 года были найдены решения.

«Я уже думал, что никогда не будет обманутых дольщиков. Но из-за «ФОНа», «Свея» и всех этих схем мы получили еще 30 проблемных объектов. Этим домом мы прошли экватор», — сказал он, отметив, что сейчас работы идут еще на пяти объектах.

Напомним, в конце ноября в Казани сдали четырехсекционный дом в ЖК «Возрождение», три дома которого прежде входили в состав ЖК «Симфония».

