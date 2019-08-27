Ильсур Метшин обсудил с мэром Шанхая сотрудничество в рамках WorldSkills

Мэр Казани Ильсур Метшин провел встречу с мэром Шанхая Ин Юн. На ней градоначальники обсудили сотрудничество в рамках чемпионата рабочих профессий и передачу флага WorldSkills, которая пройдет сегодня на стадионе «Казань Арена» во время церемонии закрытия.

«Наши страны связывают десятилетия совместной дружбы и многочисленные проекты. Символично, что мы будем передавать флаг WorldSkills такому динамично развивающемуся городу, как Шанхай», — отметил Метшин.

Мэр Шанхая отметил, что готов перенять опыт столицы Татарстана в проведении чемпионата рабочих профессий, передает пресс-служба исполкома Казани.

Эстафету проведения 46-го по счету чемпионата рабочих профессий принимает Шанхай, где состязание пройдет в 2021 году.

Напомним, сегодня в Казани состоится церемония закрытия чемпионата WoldSkills. Она начнется в 19.00 на стадионе «Казань Арена». Ранее сообщалось, что в связи с проведением этого мероприятия будет усилена работа ряда маршрутов общественного транспорта.

