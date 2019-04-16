«У вас талантливый мэр, найдет решение!»: как в кабмине встретили татарстанских «аварийщиков»

Разговором с премьером вынужденные переселенцы остались недовольны, а коммунисты предложили законопроект в их поддержку

Фото: youtube.com ("аварийщки" возле здания Кабмина РТ)

Сегодня премьер-министр РТ Алексей Песошин в очередной раз встретился с зеленодольскими «аварийщиками», недовольными условиями, на которых расселяют их дома. А неделю назад депутат от КПРФ Артем Прокофьев внес в Госсовет РТ законопроект о равноценном возмещении в денежной и натуральной форме за изымаемые у «аварийщиков» квартиры. Если закон будет принят, то компенсация в натуре должна предоставляться по принципу «метр за метр», а в денежном выражении — исходя из расчета, основанного на средней рыночной стоимости неаварийного жилья. Подробнее о том, как встреча с премьером вылилась в штурм Дома правительства, а также о том, что представляет собой проект коммунистов, — в материале «Реального времени».

«Хоть вы помогите!»

На прием к главе правительства Татарстана, назначенный на 13.00, записались 16 представителей жителей аварийных домов из Зеленодольска, Чистополя, Болгара, Заинска, Альметьевска и Высокой Горы. А поддержать их к зданию правительства республики пришло около полусотни человек. Внутрь в назначенное время полицейские пропустили пятерых, включая юриста Сергея Сычева, представляющего интересы «аварийщиков» Татарстана.

На ступеньках правительственного здания осталась ждать «группа поддержки», и все полтора часа, пока шла встреча, активисты вели оттуда в интернете прямую трансляцию. За это время из кабмина вышли несколько известных чиновников, включая бывшего и действующего мэров Казани.

— Я не знаю вашей ситуации, где Зеленодольск и где Казань, — отмахнулся от активистов Ильсур Метшин. — У вас талантливый мэр, он найдет решение!

— Я не могу помочь вам, — улыбался Камиль Исхаков, но в итоге внял просьбе «помочь хотя бы одному человеку — женщине с ребенком, которые остаются на улице», и взял контакты одной из зеленодольских «аварийщиц».

— Лучше бы мы не ходили, все это было устроено для галочки, — вышли, наконец, первые «делегаты». — Нам рассказали, что программа завершена, что размер компенсации остается в силе.

Другая активистка из Зеленодольска, Марина Родина, была в этот день на приеме в Следственном комитете по РТ.

— Я ходила туда в связи с уголовным делом, которое возбуждено в связи с тем, как принималось решение о признании наших домов аварийными, — пояснила Родина «Реальному времени». — Следком разбирается в обстоятельствах, при которых в 2011 году постановлением Зеленодольского исполкома загадочным образом множеству вполне крепких домов был разом подписан «смертный приговор».

На прием к главе правительства Татарстана записались 16 представителей жителей аварийных домов из Зеленодольска, Чистополя, Болгара, Заинска, Альметьевска и Высокой Горы. Фото prav.tatarstan.r



«Все компенсировать!»



Законопроектом «О внесении изменений в Закон Республики Татарстан «О государственной поддержке развития жилищного строительства в Республике Татарстан» предлагается дополнить действующую версию закона главой 3.1 — «Меры государственной поддержки граждан и правовые гарантии при переселении граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Татарстан».

В новой главе Прокофьев предлагает закрепить следующие положения. Во-первых, собственникам подлежащих изъятию в силу аварийного состояния жилых помещений предоставить выбор — получить равноценное возмещение в денежной либо натуральной форме. Во-вторых, установить, что размер денежного возмещения за один квадратный метр жилого помещения не может быть меньше средней рыночной стоимости одного квадратного метра, ежеквартально утверждаемой приказом Минстроя РФ «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации». А в-третьих, если собственник предпочитает получить возмещение натурой, то есть квадратными метрами в другом, неаварийном доме — заключить с ним без доплаты договор перехода права собственности на другое жилое помещение, равнозначное изымаемому по площади и количеству комнат.

При этом автор законопроекта предлагает включить в размер возмещения за изымаемое жилое помещение и земельный участок под ним не установленные кабмином РТ в декабре 2013 года для всех муниципалитетов Татарстана 11022 рубля за квадратный метр, а рыночную стоимость жилого помещения, общего имущества в многоквартирном доме с учетом доли собственника в праве общей собственности, убытки, которые несет собственник в связи с изменением места проживания, расходы собственника на временное пользование иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения, расходы на переезд, расходы на поиск нового жилья, которое он приобретет в собственность, и на оформление права собственности, а также убытки от досрочного прекращения собственником обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду (например, если он сдает квартиру внаем).

Артем Прокофьев внес в Госсовет РТ законопроект о равноценном возмещении в денежной и натуральной форме за изымаемые у «аварийщиков» квартиры. Фото gossov.tatarstan.ru

В «человейник» с доплатой

Республиканская адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013—2017 годы реализовывалась на условиях софинансирования из расчета: 41% — из средств местных бюджетов, остальное — за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. При этом размер выкупной цены был установлен таким образом, что без дополнительных вложений со своей стороны в новое жилье «аварийщики» рисковали оказаться на улице.

На совещании по вопросам реализации программы переселения из аварийного жилья 25 декабря 2013 года был утвержден размер компенсации его собственникам — 11022 руб. за квадратный метр. Понимая, что на эти деньги купить новое жилье невозможно, правительство предусмотрело выход — переселять людей на условиях социальной ипотеки. Жителям аварийных домов, которые в основном располагались на самой перспективной с точки зрения застройщиков земле — обеспеченных всеми коммуникациями участках в центре населенных пунктов, этот порядок не мог показаться справедливым. В частности, и потому, что на оценку стоимости признанной аварийной собственности рыночная стоимость освобождаемой от нее земли сегодня не влияет.

Так, например, в Зеленодольске много протестов вызвала попытка подвести под аварийность дома тесно окруженного многоэтажными «человейниками» исторического микрорайона «Полукамушки», состояние многих домов в котором, по мнению их собственников, от аварийного очень далеко. То же самое произошло в Чистополе, когда чиновники начали объявлять аварийными старые, но вполне крепкие дома в историческом центре города.

«Почему в Москве могут?»

Несправедливость расчетов с собственниками за сносимое аварийное жилье и рассчитывает устранить своим законопроектом Артем Прокофьев.

— Другие регионы используют схожую с предлагаемой мной схему, не везде она зафиксирована документально, но она работает, — пояснил он «Реальному времени». — В Москве, например, такой порядок компенсации зафиксирован и успешно действует. И мы ничего сверх того, что уже делается в других регионах, не предлагаем. Мы всего лишь ориентируемся на те нормы, которые задает федеральное правительство.

— Но откуда возьмутся деньги на компенсации в большем размере?

— Деньги есть, финансирование Фондом содействия реформированию ЖКХ предусмотрено.

— Тогда почему компенсации в большем размере не выплачивают? Куда деваются деньги?

— А вот куда деваются деньги, которые дает Фонд ЖКХ, — это вопрос к правительству Татарстана. Мы пытались, но не смогли получить у Минстроя РТ ответа на этот вопрос. При этом в республике есть «аварийщики», на компенсации которым средства находят. В Казани, к примеру, сейчас выплачивается компенсация втрое выше, чем по республике, а в натуральном выражении изымаемое аварийное жилье компенсируют по принципу «метр за метр».

В Зеленодольске много протестов вызвала попытка подвести под аварийность дома тесно окруженного многоэтажными «человейниками» исторического микрорайона «Полукамушки»



«Выкупили по рыночной стоимости»

На запрос «Реального времени» о том, почему передовой Татарстан идет не в ногу с Москвой и другими передовыми субъектами России, по сути, вынуждая «аварийщиков» вступать в ипотечную кабалу, из республиканского Минстроя пришел ответ, в котором, в частности, говорится:

«Реализация Программы осуществлялась в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществлялось:

1. По собственникам — путем изъятия аварийных помещений и с выплатой денежной компенсации в размере рыночной стоимости жилого помещения (в соответствии со ст. 32 Жилищного кодекса РФ);

2. По нанимателям — путем предоставления жилых помещений равнозначного жилого помещения по договору социального найма (в соответствии со ст. 89 Жилищного кодекса РФ).

В случае если соглашение о цене с собственником не было достигнуто, переселение осуществлялось в судебном порядке с назначением судом строительно-технической экспертизы для определения рыночной стоимости жилого помещения. До начала реализации Программы, в целях планирования ее показателей проведены работы по оценке рыночной стоимости аварийного жилья с учетом всех затрат в соответствии с пунктом 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. Оценка показала, что реальная стоимость аварийного жилья не превышает 10—12 тысяч рублей за 1 кв. м. Это подтверждается многочисленными судебными решениями в рамках споров о выкупной стоимости. Так, на сегодняшний день имеются 200 оценочных экспертиз и отчетов по определению рыночной стоимости аварийных помещений, проведенных экспертами по поручениям судов, которые также показывают, что реальная выкупная стоимость аварийного жилья составляет менее 10 тысяч рублей за 1 кв. м с учетом всех затрат, установленных Жилищным кодексом Российской Федерации. Размер выкупной стоимости неоднократно оспаривался гражданами в Верховном суде Российской Федерации, по всем жалобам принято решение об отсутствии нарушений при установлении выкупной стоимости (пример: определение Верховного суда Российской Федерации от 16.10.2017 № 11-КГ17-22)».

В Минстрое подчеркивают: программа 2013—2017 гг. завершена, «собственникам выплачена денежная компенсация в размере рыночной стоимости аварийных квартир», а «в целях поддержки граждан в Республике Татарстан, помимо рыночной стоимости аварийных квартир, собственникам аварийного жилья предоставлена возможность приобретения благоустроенных жилых квартир по льготной социальной ипотеке (с государственной поддержкой по льготной цене за квадратный метр, с индивидуальным подходом по рассрочке платежа и сниженным кредитным процентом). Данное приобретение осуществляется вне рамок Программы и является добровольным. Гражданам, которые не могут позволить себе ипотеку, предлагается специализированный наем квартир в домах, построенных Государственным жилищным фондом РТ при президенте РТ в рамках программы соципотеки, с зачетом денежной компенсации, полученной в рамках Программы, в счет уплаты платежей за наем, что позволяет гражданам бесплатно жить в благоустроенных квартирах на протяжении 15—20 лет. В случае если у граждан улучшается финансовое состояние, они могут выкупить эту квартиру в собственность, также по льготной социальной ипотеке».

В Минстрое подчеркивают: программа 2013—2017 гг. завершена, «собственникам выплачена денежная компенсация в размере рыночной стоимости аварийных квартир»



«Расчет по недействующей цене — верный»

Но в многочисленных судебных решениях, на которые ссылается Минстрой РТ, кроме подтверждения скромного размера выкупной цены, есть и другая интересная информация. В частности, 1 марта 2017 года Верховный суд РТ, рассмотрев административное дело по иску семьи Гавриловых к кабмину, просивших признать недействующим решение республиканского правительства об установлении предельной цены за 1 квадратный метр при выкупе аварийного жилья у собственников в 11022 руб. за квадратный метр, прекратил производство по делу. На том основании, что «распоряжением кабинета министров Республики Татарстан от 22 февраля 2017 года № 328-р протокол от 25 декабря 2013 года № ИХ-12-378 совещания кабинета министров Республики Татарстан по вопросам реализации Республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда на 2013—2017 годы признан недействующим».

Многие татарстанские «аварийщики» сочли, что признание недействующим протокола о выкупной цене отменяет и саму смехотворную сумму. Однако, как пояснила «Реальному времени» официальный представитель казанского Кремля, замруководителя пресс-службы президента РТ Лилия Галимова, протокол о цене «аварийного» квадратного метра был признан недействующим всего лишь потому, что реализация программы по переселению из аварийных домов официально завершилась.

Галимова подчеркнула, что компенсация собственникам расселенных квартир была выплачена из расчета 11022 руб. за метр, однако добровольно на таких условиях переселились не все:

— Те, кто обратился в суд, и суд установил более высокую цену, получили компенсацию из расчета стоимости метра, установленной судом. Те же, жилье которых суд на основе экспертизы оценил ниже, все равно получили компенсацию, установленную правительством в 2013 году.

Чтобы дожили

Тем временем уже объявлено, что предстоит новая волна переселения из жилья, признанного аварийным в 2012—2017 гг., и она коснется татарстанцев. В ней, как ранее сообщали в исполкоме Казани и Минстрое РТ, возможно, будет предусмотрен вариант с вполне адекватной выкупной ценой в 38 тысяч рублей за квадратный метр аварийного жилья и /или вариант переселения в новые дома по принципу «метр за метр». Однако скоро пройдет два года с момента, когда об этом было объявлено, а в утвержденном виде документы об этом никто не видел.

— Я об этом ничего не слышал, — возразил на вопрос о новой программе зампредседателя комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству, член комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией госпрограммы России «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ Марат Галеев. — Однако допускаю, что проблемы аварийного жилья будут и дальше решаться в рамках реализации других федеральных программ. Время идет, и жилье, которое не было раньше аварийным, приходит в аварийное состояние.

Однако законопроект, внесенный в Госсовет Артемом Прокофьевым, по мнению Галеева, не имеет под собой экономического обоснования:

— Он пишет в пояснительной записке, что дополнительных затрат на его реализацию не потребуется. При этом предлагает поднять размер компенсации за метр более чем вчетверо — с 11 тысяч рублей до 46 тысяч. Это можно сделать, но тогда без дополнительных денежных вливаний процесс переселения вчетверо замедлится, и многие из тех, кто живет в аварийных домах, просто не доживут до переселения. Выкупная цена в 11 тысяч как раз и была установлена, чтобы не затягивать этот процесс на годы.

Законопроект, внесенный в Госсовет Артемом Прокофьевым, по мнению Марата Галеева, не имеет под собой экономического обоснования. Фото gossov.tatarstan.ru



Арифметика ускорения

Цифры, приведенные Маратом Галеевым, доступны и убедительны. Но если низкая выкупная цена — необходимое условие быстрого расселения аварийных домов, то непонятна другая история.

В прошлом году Татарстан обязали вернуть Фонду содействия реформированию ЖКХ полученные в рамках софинансирования «аварийной» программы 322,7 млн рублей. Они были выданы на переселение «аварийщиков» и… не израсходованы.

Выбрав навскидку на сайте «Реформа ЖКХ» (официальный сайт вышеупомянутого фонда) первый попавшийся муниципальный контракт на покупку помещений у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию, например, в Казани, мы видим: в декабре 2016 года для аварийщиков в доме №25 по проспекту Заречье было приобретено 1623 кв. метра по цене 31 тыс. за квадратный метр. При этом из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ было потрачено 45,6 млн рублей, из средств местного бюджета — навскидку 16,7 млн. То есть софинансирование со стороны фонда в данном случае составило 73,2%.

На тех же условиях на 322,7 млн, которые республика так и не израсходовала, можно было приобрести свыше 14,2 тыс. кв. метров жилья для переселения из аварийных домов. На 14 апреля, как сообщается на сайте «Реформа ЖКХ», в Татарстане с 2013 года по 2017-й завершено исполнение 5307 контрактов на переселение в общей сложности на 233, 22 тыс. кв. м, в том числе в Казани — на 16,75 тыс. кв. м. То есть в среднем в год для «аварийщиков» по программе, рассчитанной на 2013—2017 гг., приобреталось около 46 тыс. кв. м, а в Казани, где цены выше, — 3,35 тыс. кв. м.

И если бы чиновники, поскребя в бюджете, нашли на «аварийщиков» еще 118 млн рублей, они бы не профукали эти 322 млн. А процесс переселения можно было в среднем по республике ускорить примерно на полгода, а если все эти деньги отдать Казани — сразу на 4 года. А на сколько можно было ускориться при выкупной цене в 11 тысяч?..