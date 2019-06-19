Елки вместо пальм и слоновий электропастух — что ждет казанцев в «Реке Замбези»?

Новый зоопарк сдадут к августу, но для посетителей он откроется позже — животных будут завозить до октября

Фото: Максим Платонов

Новую часть казанского зоопарка «Река Замбези» достроят к августу, но свои двери он откроет позже — животных могут завозить сюда до октября. Известна и цена билетов — для взрослых она составит 250 рублей. Об этом рассказали в ходе сегодняшнего пресс-тура по зоопарку, где журналистам показали будущие вольеры для африканских животных и объяснили, что такое электропастух. Между тем уже в следующем году должны начаться работы в старой части зоопарка, для расширения которой придется потеснить «Горводзеленхоз». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Электропастух для слонов и обезьян

О том, что в новой части Казанского зоопарка, получившего название «Река Замбези», полным ходом идут работы, можно догадаться еще до входа на территорию — у ворот рабочие активно укладывают брусчатку, состоящую из брусков фисташкового, бежевого и темно-фиолетового цвета. Первое, что привлекает внимание уже после попадания в зоопарк, — большая площадка, покрытая песком, на середине которой стоит искусственный баобаб. Как пояснил директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов, это летний слоновник. Сюда планируется привезти трех слонят в возрасте четырех-пяти лет — одного самца и двух самок. Правда, пока на песке можно увидеть только загорелых рабочих.

В будущем кроме слонов в слоновнике будут жить еще и гамадрилы. От посетителей их будут отделять не решетки, а ров: сейчас он пуст, но в будущем его заполнят водой. Чтобы животные не перепрыгивали через ров, его окружат так называемым электропастухом, который будет слегка бить током. Правда, Фанис Нурмухаметов заверил, что для животных это безболезненно — мол, они будут ощущать лишь легкое покалывание.

— Это нормальная практика, которая применяется во многих зоопарках. Не думайте, что это убивает — [напряжение] всего 12 вольт. Для животных этого достаточно, чтобы не подходить к забору, — пояснил директор Казанского зооботсада.

Как пояснил Фанис Нурмухаметов, в летний слоновник планируется привезти трех слонят в возрасте четырех-пяти лет — одного самца и двух самок

Поскольку решеток не будет, посетителям разрешат кормить животных, находящихся в слоновнике. Для этого нужно будет купить корм и под присмотром киперов бросать его с определенных точек. За тем, чтобы посетители не кормили африканских животных едой, принесенной из дома, следить будут строго — в частности, для этого на территории установлено более ста камер.

Елки вместо пальм

Кроме искусственного баобаба растительности в «Реке Замбези» пока немного. Внимание привлекают разве что елки, посаженные в том же слоновнике. К слову, выбор в пользу этих деревьев очень удивил журналистов — все-таки ель с Африкой никак не ассоциируется.

— Африканские деревья зимой сразу погибнут, — объяснил Фанис Нурмухаметов. Оказалось, ели тоже защищены от животных электропастухом.

Рядом с летней резиденцией для слонов находится вольер для мартышек Браза. Он похож на лабиринт с множеством проходов и тайников, где будет спрятана пища для этих приматов — как и в природе, обезьяны должны будут найти их сами.

Чуть поодаль есть еще два крытых помещения с табличками «Приматы», где будут жить гориллы и шимпанзе. К слову, на всех табличках названия животных, которые живут в вольерах, написаны на трех языках — русском, татарском и английском. Большинство крытых вольеров предназначено для зимовки животных — например, слонов, львов. Предполагается, что для посетителей выглядеть все это будет зрелищно — в зимовнике на слонов вода будет литься сверху водопадом, а за бегемотом можно будет наблюдать и во время его подводных ныряний, поскольку его вольер будет отчасти походить на аквариум. Всех неагрессивных животных можно будет кормить и гладить под присмотром киперов.

На территории «Реки Замбези» предусмотрена игровая площадка для детей, комната матери и ребенка, небольшая амбулатория. Будут работать рестораны, сувенирные магазины.

Если казанцы или туристы захотят посетить сразу обе части зоопарка, придется купить два отдельных билета. В будущем старый и новый зоопарки соединят туннелем, и билет будет единым

Вход в новую часть зоопарка для взрослых будет стоить 250 рублей, для детей — 150 рублей, для льготных категорий — 100 рублей. Для сравнения: вход для взрослого человека в старый зоопарк стоит 200 рублей, для ребенка — 100, для льготников — 60 рублей. Правда, если казанцы или туристы захотят посетить сразу обе части зоопарка, придется купить два отдельных билета. В будущем старый и новый зоопарки соединят туннелем, и билет будет единым. Правда, и стоить он будет уже дороже.

«Мы берем «Мерседесы» африканских кровей»

На обходе «Реки Замбези» присутствовал и мэр Казани Ильсур Метшин. Он признал, что сроки сдачи новой части Казанского зооботсада затянулись — «по объективным и субъективным» причинам. По словам градоначальника, 114 млн рублей на приобретение африканских животных пожертвовали меценаты, бизнес-структуры и просто неравнодушные жители.

— Мы сюда берем породистых животных. Есть «Жигули» старой модели, есть «Мерседесы». Мы берем «Мерседесы» настоящих африканских кровей, которые будут размножаться и представлять ценность как для нашего зоопарка, так и для мировых зоопарков, — сказал Метшин.

Что касается сроков открытия «Реки Замбези», точной даты названо не было. К началу августа планируется завершить строительные работы. Далее в зоопарк поэтапно будут привозить животных. Но делаться это будет под строгим надзором кураторов, которые будут следить за тем, чтобы созданные в «Реке Замбези» условия подходили для жизни африканских животных.

— Мы уже привезли 40% животных, еще 26% должны приехать к августу — сентябрю. 100%-ное заполнение ожидается к 2020—2021 году. Где-то в начале августа планируется приезд кураторов по гориллам и шимпанзе. При проектировании мы учли все их замечания, — пояснил директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

По его словам, в первую очередь заедут животные, которые сейчас содержатся на территории старого зоопарка: львы, страусы, антилопы-гну, бегемоты, сурикаты, дикдики и другие. Объем финансов, затраченных на создание «Реки Замбези», он не назвал, сославшись на то, что могут возникнуть дополнительные издержки.

В первую очередь заедут животные, которые сейчас содержатся на территории старого зоопарка: львы, страусы, антилопы-гну, бегемоты, сурикаты, дикдики

Зоопрак потеснит «Горводзеленхоз»

Отвечая на вопрос «Реального времени», Нурмухаметов пояснил, что техзадание на реконструкцию старой части зооботсада с указанием списка животных и необходимых вольеров уже направлено в минстрой Татарстана.

— Возможно, в следующем году начнется реконструкция хозчасти. Есть необходимость в том, чтобы сначала отстроить хозяйственно-коммунальную зону, переехать туда. Потом начнется реконструкция старой территории, — рассказал он.

По словам директора Казанского зооботсада, хоззона предполагает строительство административного здания с конференц-залами на 250—300 человек, где можно будет проводить в том числе и научные конференции, складские помещения, ангары, где хранится пища, сено, холодильные камеры, кормокухни, гаражи.

— Сейчас все на старой территории. Но если посмотреть по тем объектам, которые необходимо в хозяйственно-коммунальной зоне разместить, мы ползоопарка должны отдать под это. У нас был разговор, что напротив зоопарка есть территория «Горводзеленхоза» — 2,5 га. Мы как раз там размещаемся, а база Горводзеленхоза планирует переехать в Мирный. Понятно, что их теплица останется. Все саженцы там же у них практически, — рассказал Нурмухаметов.

Вторая очередь работ предполагает не только реконструкцию, но и реставрацию двух объектов — оранжереи 1834 года и Дома Фукса — здания бывшей администрации города.

По проекту старая часть зоопарка будет посвящена животным России. Ее фишкой должен стать «Остров Врангеля».

— Мы большой акцент делаем на том, что это будет не просто вольер для белых медведей. А это будет целый комплекс, где белые медведи, нерпы, моржи будут совмещены в одном здании. Можно будет увидеть, как белые медведи плавают над водой, под водой. Также появится амфитеатр, где будет проходить шоу с моржами, — пояснил Фанис Нурмухаметов.

И новая территория зоопарка под названием «Река Замбези», и ее старая часть занимают по 7 га. Еще 7 га отдадут под третью очередь — «Река Амазонка», где разместят бразильских животных.

1 / 46 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов