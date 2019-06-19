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Елки вместо пальм и слоновий электропастух — что ждет казанцев в «Реке Замбези»?

16:00, 19.06.2019

Новый зоопарк сдадут к августу, но для посетителей он откроется позже — животных будут завозить до октября

Елки вместо пальм и слоновий электропастух — что ждет казанцев в «Реке Замбези»? Фото: Максим Платонов

Новую часть казанского зоопарка «Река Замбези» достроят к августу, но свои двери он откроет позже — животных могут завозить сюда до октября. Известна и цена билетов — для взрослых она составит 250 рублей. Об этом рассказали в ходе сегодняшнего пресс-тура по зоопарку, где журналистам показали будущие вольеры для африканских животных и объяснили, что такое электропастух. Между тем уже в следующем году должны начаться работы в старой части зоопарка, для расширения которой придется потеснить «Горводзеленхоз». Подробности — в репортаже «Реального времени».

Электропастух для слонов и обезьян

О том, что в новой части Казанского зоопарка, получившего название «Река Замбези», полным ходом идут работы, можно догадаться еще до входа на территорию — у ворот рабочие активно укладывают брусчатку, состоящую из брусков фисташкового, бежевого и темно-фиолетового цвета. Первое, что привлекает внимание уже после попадания в зоопарк, — большая площадка, покрытая песком, на середине которой стоит искусственный баобаб. Как пояснил директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов, это летний слоновник. Сюда планируется привезти трех слонят в возрасте четырех-пяти лет — одного самца и двух самок. Правда, пока на песке можно увидеть только загорелых рабочих.

В будущем кроме слонов в слоновнике будут жить еще и гамадрилы. От посетителей их будут отделять не решетки, а ров: сейчас он пуст, но в будущем его заполнят водой. Чтобы животные не перепрыгивали через ров, его окружат так называемым электропастухом, который будет слегка бить током. Правда, Фанис Нурмухаметов заверил, что для животных это безболезненно — мол, они будут ощущать лишь легкое покалывание.

— Это нормальная практика, которая применяется во многих зоопарках. Не думайте, что это убивает — [напряжение] всего 12 вольт. Для животных этого достаточно, чтобы не подходить к забору, — пояснил директор Казанского зооботсада.

Как пояснил Фанис Нурмухаметов, в летний слоновник планируется привезти трех слонят в возрасте четырех-пяти лет — одного самца и двух самок

Поскольку решеток не будет, посетителям разрешат кормить животных, находящихся в слоновнике. Для этого нужно будет купить корм и под присмотром киперов бросать его с определенных точек. За тем, чтобы посетители не кормили африканских животных едой, принесенной из дома, следить будут строго — в частности, для этого на территории установлено более ста камер.

Елки вместо пальм

Кроме искусственного баобаба растительности в «Реке Замбези» пока немного. Внимание привлекают разве что елки, посаженные в том же слоновнике. К слову, выбор в пользу этих деревьев очень удивил журналистов — все-таки ель с Африкой никак не ассоциируется.

— Африканские деревья зимой сразу погибнут, — объяснил Фанис Нурмухаметов. Оказалось, ели тоже защищены от животных электропастухом.

Рядом с летней резиденцией для слонов находится вольер для мартышек Браза. Он похож на лабиринт с множеством проходов и тайников, где будет спрятана пища для этих приматов — как и в природе, обезьяны должны будут найти их сами.

Чуть поодаль есть еще два крытых помещения с табличками «Приматы», где будут жить гориллы и шимпанзе. К слову, на всех табличках названия животных, которые живут в вольерах, написаны на трех языках — русском, татарском и английском. Большинство крытых вольеров предназначено для зимовки животных — например, слонов, львов. Предполагается, что для посетителей выглядеть все это будет зрелищно — в зимовнике на слонов вода будет литься сверху водопадом, а за бегемотом можно будет наблюдать и во время его подводных ныряний, поскольку его вольер будет отчасти походить на аквариум. Всех неагрессивных животных можно будет кормить и гладить под присмотром киперов.

На территории «Реки Замбези» предусмотрена игровая площадка для детей, комната матери и ребенка, небольшая амбулатория. Будут работать рестораны, сувенирные магазины.

Если казанцы или туристы захотят посетить сразу обе части зоопарка, придется купить два отдельных билета. В будущем старый и новый зоопарки соединят туннелем, и билет будет единым

Вход в новую часть зоопарка для взрослых будет стоить 250 рублей, для детей — 150 рублей, для льготных категорий — 100 рублей. Для сравнения: вход для взрослого человека в старый зоопарк стоит 200 рублей, для ребенка — 100, для льготников — 60 рублей. Правда, если казанцы или туристы захотят посетить сразу обе части зоопарка, придется купить два отдельных билета. В будущем старый и новый зоопарки соединят туннелем, и билет будет единым. Правда, и стоить он будет уже дороже.

«Мы берем «Мерседесы» африканских кровей»

На обходе «Реки Замбези» присутствовал и мэр Казани Ильсур Метшин. Он признал, что сроки сдачи новой части Казанского зооботсада затянулись — «по объективным и субъективным» причинам. По словам градоначальника, 114 млн рублей на приобретение африканских животных пожертвовали меценаты, бизнес-структуры и просто неравнодушные жители.

— Мы сюда берем породистых животных. Есть «Жигули» старой модели, есть «Мерседесы». Мы берем «Мерседесы» настоящих африканских кровей, которые будут размножаться и представлять ценность как для нашего зоопарка, так и для мировых зоопарков, — сказал Метшин.

Что касается сроков открытия «Реки Замбези», точной даты названо не было. К началу августа планируется завершить строительные работы. Далее в зоопарк поэтапно будут привозить животных. Но делаться это будет под строгим надзором кураторов, которые будут следить за тем, чтобы созданные в «Реке Замбези» условия подходили для жизни африканских животных.

— Мы уже привезли 40% животных, еще 26% должны приехать к августу — сентябрю. 100%-ное заполнение ожидается к 2020—2021 году. Где-то в начале августа планируется приезд кураторов по гориллам и шимпанзе. При проектировании мы учли все их замечания, — пояснил директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

По его словам, в первую очередь заедут животные, которые сейчас содержатся на территории старого зоопарка: львы, страусы, антилопы-гну, бегемоты, сурикаты, дикдики и другие. Объем финансов, затраченных на создание «Реки Замбези», он не назвал, сославшись на то, что могут возникнуть дополнительные издержки.

В первую очередь заедут животные, которые сейчас содержатся на территории старого зоопарка: львы, страусы, антилопы-гну, бегемоты, сурикаты, дикдики

Зоопрак потеснит «Горводзеленхоз»

Отвечая на вопрос «Реального времени», Нурмухаметов пояснил, что техзадание на реконструкцию старой части зооботсада с указанием списка животных и необходимых вольеров уже направлено в минстрой Татарстана.

— Возможно, в следующем году начнется реконструкция хозчасти. Есть необходимость в том, чтобы сначала отстроить хозяйственно-коммунальную зону, переехать туда. Потом начнется реконструкция старой территории, — рассказал он.

По словам директора Казанского зооботсада, хоззона предполагает строительство административного здания с конференц-залами на 250—300 человек, где можно будет проводить в том числе и научные конференции, складские помещения, ангары, где хранится пища, сено, холодильные камеры, кормокухни, гаражи.

— Сейчас все на старой территории. Но если посмотреть по тем объектам, которые необходимо в хозяйственно-коммунальной зоне разместить, мы ползоопарка должны отдать под это. У нас был разговор, что напротив зоопарка есть территория «Горводзеленхоза» — 2,5 га. Мы как раз там размещаемся, а база Горводзеленхоза планирует переехать в Мирный. Понятно, что их теплица останется. Все саженцы там же у них практически, — рассказал Нурмухаметов.

Вторая очередь работ предполагает не только реконструкцию, но и реставрацию двух объектов — оранжереи 1834 года и Дома Фукса — здания бывшей администрации города.

По проекту старая часть зоопарка будет посвящена животным России. Ее фишкой должен стать «Остров Врангеля».

— Мы большой акцент делаем на том, что это будет не просто вольер для белых медведей. А это будет целый комплекс, где белые медведи, нерпы, моржи будут совмещены в одном здании. Можно будет увидеть, как белые медведи плавают над водой, под водой. Также появится амфитеатр, где будет проходить шоу с моржами, — пояснил Фанис Нурмухаметов.

И новая территория зоопарка под названием «Река Замбези», и ее старая часть занимают по 7 га. Еще 7 га отдадут под третью очередь — «Река Амазонка», где разместят бразильских животных.

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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
Гуландам Фатхуллина, фото Максима Платонова
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