Ильсур Метшин: «Посмотрите, какую поддержку оказывают Казани — грех жаловаться»

О бездефицитном бюджете, неучтенных расходах и новых полномочиях исполкома говорили на сессии Казгордумы

На XXXVII сессии Казгордумы депутаты утвердили бездефицитный бюджет города на ближайшие 3 года. Почти 20 млрд рублей, или 77% всех средств казны, заложили на социальную сферу. В то же время на дополнительные нужды столицы Татарстана, в том числе в сфере дошкольного образования, потребуется еще 2,3 млрд рублей, которые город будет изыскивать в течение следующего года. Где депутаты собираются искать недостающие деньги и в чем нуждаются маленькие казанцы — в репортаже «Реального времени».

Как Жолудь научил английскому Метшина

Сессию мэр Казани Ильсур Метшин открыл обращением по-английски:« Ladies and gentlemen!» — и дальше довольно бегло продолжил о том, что за последние 10 лет неоднократно произносил речи на этом языке — столица Татарстана принимает множество международных событий, и знание иностранных языков становится все более актуальным.

— И первые мои выступления были слабоваты, — деликатно переводил его переводчик.

— Я сказал: «Ужасны», — по-русски одернул его Метшин и снова перешел на английский. — После этого принял решение заниматься английским языком. Студент я был прилежный. Как говорил мой преподаватель: «Можно было бы и получше». Десять лет назад я совсем не говорил по-английски… Международные мероприятия, которые проходят в Казани, меняли наш город, меняли людей. И я тоже менялся. Сейчас без каких-либо сложностей представляю наш город на английском языке.

Глава города отметил, что, возможно, для него это одно из самых больших личных достижений за последние годы и поблагодарил своего наставника, синхронного переводчика Игоря Жолудя, вручив ему медаль «За доблестный труд».

Глава города поблагодарил своего наставника, синхронного переводчика Игоря Жолудя, вручив ему медаль «За доблестный труд»

Ильсур Метшин вручил удостоверения новым депутатам Казгордумы Амиру Садыкову и Мансуру Самигуллину, а также республиканские и городские награды казанцам за их вклад в развитие города и Татарстана. Награды и звания заслужили зампред Верховного суда РТ Максим Беляев, заместитель генерального директора «Казэнерго» Ринат Хусаинов, тренер ДЮСШ плавания «Касатка» Эдуард Гизатуллин, заведующая отделением для детей раннего возраста с психоневрологическими отклонениями 18-й горбольницы Резеда Галимова, руководитель исполкома города Денис Калинкин. За значительный вклад в развитие и сохранение татарского языка благодарственное письмо градоначальник вручил синхронному переводчику, лауреату премии Всемирной интернет-энциклопедии «Википедия» в 2019 году Фархаду Фаткуллину.

На заседании в Казанской ратуше из 43 депутатов гордумы присутствовал 41 человек, а также представители Госсовета, республиканских ведомств, студенты педагогического колледжа.

Почти полмиллиарда заложили на парки, питание школьников, льготы за детсад

Как сообщил председатель комитета экономического развития Казани Артур Валиахметов, за девять месяцев по четырем основным отраслям, которые обеспечивают две трети городского объема производства, допущено некоторое снижение показателей, что «связано с завершением некоторых проектов (футбольного мундиаля и мирового чемпионата профессий), а также снижением инвестиционной активности инфраструктурного сектора». И все же городской комитет прогнозирует улучшение показателей. Рост индекса промышленного производства сохранится на уровне 2 процентов. Спикер отметил, что Казань лидирует по инвестициям в основной капитал на душу населения среди городов-миллионников и городов ПФО. По итогам года объем инвестиционных вложений ожидается в сумме 206 млрд рублей (103% к уровню прошлого года). Ожидается, что в 2019 году инфляция составит 5%, в среднесрочной перспективе прогнозируется на уровне 4%. По прогнозу, к концу текущего года размер средней зарплаты составит свыше 40,7 тыс. рублей и превысит уровень прошлого года. Глава комитета предполагает, что к 2022 году средняя зарплата вырастет по отношению к базовому показателю на 34% и достигнет 50,8 тыс. рублей. По его словам, сохранится социальная направленность работы городских властей, поддержка малого и среднего бизнеса.

Начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин представил проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов. Прогнозируется общий объем доходов около 25 млрд рублей (2021 год — 25,06 млрд рублей, на 2022 год — 25,3 млрд рублей), что превышает бюджет текущего года почти на 2 млрд рублей. Расходы, заложенные на 2020—2022 годы, равнозначны доходам. Размер резервного фонда исполкома Казани сохранен в размере 112,5 млн рублей. Расходы на социально-культурную сферу составят 19,2 млрд рублей, или 77% от общего объема бюджета Казани. Депутаты обещают повышение зарплаты отдельным категориям бюджетников с 1 октября 2020 года на 3,8%, в 2021 и 2022 годах — на 4%, а также повышение зарплаты бюджетникам до МРОТ с 1 января.

Ирек Мухаметшин представил проект бюджета на 2020 год и плановый период 2021—2022 годов

В процессе обсуждения проекта бюджета на публичных слушаниях и комиссиях Казгордумы внесли более 50 предложений и замечаний.

— Большинство этих вопросов учтены, они нашли отражение в проекте бюджета. Остальные приняты в работу. За 2 предыдущих года пришлось изыскивать дополнительно 477 млн рублей на городские мероприятия: на содержание парков и скверов, ливневые канализации, питание школьников, содержание объектов освещения, компенсацию родительской платы малообеспеченным сотрудникам дошкольных учреждений. Поэтому на 2020 год в бюджете учли около полумиллиарда рублей дополнительных расходов, — сообщил Ирек Мухаметшин.

На реплику из зала о сумме налоговых сборов и о том, сколько от них остается в бюджете, начальник управления ответил:

— По этому году — 175 млрд рублей налоговых доходов с территории Казани, а порядка 25 млрд рублей, это 8%, остается в бюджете города, остальное уходит на республиканский и федеральный уровень.

— Некорректно сравнивать эти цифры. Если брать совокупные вложения в инфраструктуру Казани, федеральные и республиканские вложения по нацпроектам образования, здравоохранения, безопасных дорог — значительно выше. Да, Татарстан — один из крупнейших доноров. Но посмотрите, какую поддержку оказывают Казани. Грех жаловаться. Не успели порадоваться за ДК им. Ленина, Менжинского, Урицкого, а завтра открываем ДК «Сайдаш» — это сотни миллионов. В ДК Юдино совокупные вложения — под миллиард. А программа капремонта дворов сейчас на 54 миллиарда?! Треть из них приходится на Казань. Раньше мы еле сводили концы с концами. А сейчас у нас другие вызовы. Давайте не подменять понятия, — призвал Ильсур Метшин.

Депутаты будут искать больше 2 миллиардов

Председатель постоянной комиссии по бюджетным финансовым вопросам Булат Кутдусов отметил, что объем расходов в 2020 году вырастет на 8,4% по отношению к нынешнему году. По его словам, принцип социально ориентированного планирования не изменен:

— Бюджет учел, что в текущем году денег на питание школьников хватило лишь на девять месяцев. Финансирование парков и скверов увеличено более чем в три раза. Однако вопрос выделения дополнительных средств остается актуальным. Наличие огромного количества предписаний пожарных и надзорных органов в учреждениях социально-культурной сферы — в прошлом году цифра была 1 млрд, сейчас — это уже 1,8 млрд рублей.

Булат Кутдусов отметил, что объем расходов в 2020 году вырастет на 8,4% по отношению к нынешнему году

В финансовом документе также, по его словам, не заложили деньги на охрану учреждений в дневное время, на доплаты педагогам, в том числе работающим с детьми-аутистами. Булат Кутдусов обратил внимание на то, что две из 15 муниципальных программ (программы развития сферы наружной рекламы и укрепления гражданского согласия на территории города) не обеспечены ресурсами в полном объеме, не финансируется программа антикоррупционной политики Казани. В общей сложности, на них не хватает 12,8 млн рублей. Перечень первоочередных мероприятий достаточно большой: нужны деньги на спортшколы, ремонт спортзалов и кровли школ, оснащение учреждений образования после капремонта, повышение зарплаты поварам, на общегородские мероприятия, решение отдельных вопросов благоустройства в районах города. По замечанию Кутдусова, на все это в течение года необходимо найти 2,3 млрд рублей.

— В целом бюджет запланировал все социально значимые расходы. Но есть и ряд направлений городского хозяйства, которые не обеспечены финансированием в полном объеме. Необходимо обеспечить полный сбор налогов и определить с депутатами, на какие направления будут использоваться дополнительные доходы. Главам администраций районов предстоит решить вопросы, требующие точечного вмешательства по конкретным адресам: капремонт дворов, домов, дорожной сети, — подытожил обсуждение бюджета бездефицитного, но со множеством неизвестных, Ильсур Метшин.

Не хватает воспитателей: нужны льготы для их детей

Дошкольные учреждения Казани посещают 75 тыс. детей — это 85% от нуждающихся. Первый заместитель руководителя исполкома Казани Рустем Гафаров, курирующий соцсферу, рассказал, что в столице Татарстана в этом году построили 11 детских садов. За 12 лет в городе появилось 118 новых дестадов на 16,8 тыс. мест. За это время капитально отремонтировали 69 зданий. После обращения президента РТ правительство республики решило расширить перечень работ в детсадах: обновили пищеблоки, навесы, системы безопасности, ограждения, внутренние проемы, мебель. В 2020 году ожидается капремонт еще в десяти дошкольных учреждениях, а всего нужно отремонтировать 142 детсада. С увеличением рождаемости в ближайшие 2 года необходимо построить еще 20 детсадов для 4,5 тыс. детей. Запланировано возведение дополнительных корпусов на территориях пяти действующих детсадов. Гафаров отметил, что городу не хватает не хватает 90 воспитателей и 159 человек младшего обслуживающего персонала.

Детская тема вызвала массовое оживление среди присутствующих на сессии женщин. Задавали вопросы про компенсацию за родительскую плату и даже прививки.

— Родители жалуются, что не могут попасть в райотдел образования, чтобы подать документы на постановку в очередь в детский сад, — сообщила депутат гордумы Лилия Бакулина.

Рустем Гафаров, курирующий соцсферу, рассказал, что в столице Татарстана в этом году построили 11 детских садов

— Проблема существует. Мы занимались ею последние полгода. С 1 декабря в тестовом режиме десять многофункциональных центров смогут принимать родителей с документами на постановку в очередь в детсад. Надеюсь, что с Нового года максимум по времени родители будут ждать 15 минут, — ответил Гафаров.

Спикер также заявил, что с 1 января вводится новшество для многодетных семей с низким доходом: им будут компенсировать 100 процентов оплаты посещения детского сада. Для привлечения кадров в дошкольные учреждения Казгордума установила 100-процентную компенсацию родительской платы младшему обслуживающему персоналу за детей, посещающих детсад.

Депутат Ляйля Гарифуллина задала вопрос от родителей, которые хотели бы приводить детей в детсады не на полный день.

— Такие группы есть, работаем с застройщиками, чтобы на первых этажах создавать новые группы — кратковременного пребывания. «Плюс» в том, что родители при этом не теряют очереди в детские сады полного дня, — пояснил Гафаров.

Заведующая детсадом №152 Авиастроительного района Татьяна Павлова сетовала на нехватку кадров, на проблемы материально-технического состояния детсадов, особенно тех, что старше 30 лет. Внебюджетных средств самих детсадов не хватает на все расходы: оплату коммунальных услуг, исполнение многочисленных предписаний органов надзора, дневную охрану. Руководитель попросила рассмотреть возможность льготного зачисления сотрудников детей в детсады, а также включить в республиканские нормативы финансирования лимиты на лабораторные исследования качества воды в бассейнах и обслуживание вентиляционной системы.

Под занавес года депутаты пересчитали городскую казну

Власти демонтируют незаконные ларьки во дворах, продадут «Тасму» и «АВА-Казань»

Под занавес года депутаты пересчитали городскую казну. За счет дополнительной финансовой помощи республиканского правительства доходы и расходы городского бюджета увеличились на 968 млн рублей, в том числе за счет увеличения объема субсидий и межбюджетных трансфертов. Налоговые и неналоговые доходы выросли почти на 179 млн рублей. Депутаты решили направить эту сумму на оборудование учреждений образования, в которых провели капремонт; зарплату муниципальных служащих, уплату налога на имущество муниципальных учреждений города. Народные избранники планируют погасить коммерческий кредит на 10 млн рублей.

Доходная часть бюджета увеличилась еще на 9,7 млн рублей за счет безвозмездных поступлений городских предприятий. Эти деньги направят на мероприятия в районах города. С учетом изменений объем бюджета Казани составил по доходам 26,468 млрд рублей, по расходам — 28, 685 млрд рублей. Покрыть дефицит в 2,2 млрд рублей предполагается за счет остатков бюджета на начало года.

На заседании депутаты постановили приватизировать в 2020 году АО «АВА-Казань», четверть акций которого принадлежит муниципалитету (80 млн рублей), а также 21% акций в АО «Тасма» (на 62,7 млн рублей) и около 1 процента акций ООО «Зилант Инфоком» (на 5 тыс. рублей).

На сессии также рассказали о демонтаже незаконно установленных объектов. С начала года убрали 433 нелегальных ларька. 199 переместили на специализированную базу хранения, остальные 234 объекта собственники демонтировали добровольно. Однако большинство павильонов оказались на придомовой территории многоквартирных домов, на что часто жаловались казанцы. Сотрудники исполкома занимаются разбирательством в судах по этим фактам, ведут длительную работу. Чтобы избавить жильцов от нежеланных ларьков во дворах, а честных предпринимателей защитить от недобросовестных конкурентов, депутаты решили наделить исполком Казани полномочиями по демонтажу незаконных объектов и на территориях многоквартирных домов.