В Казани забыли повысить зарплаты школьных поваров — они начали увольняться

Фото: Максим Платонов

Из казанских пищеблоков с ростом нагрузки на школьные столовые уволилось 279 сотрудников

Из казанских пищеблоков с ростом нагрузки на школьные столовые уволилось 279 сотрудников — сейчас укомплектованность пищеблоков казанских школ составляет лишь 85%. Причина — в росте нагрузки на поваров в связи с социальным горячим питанием. Пока большие средства тратили на улучшение качества школьного питания, зарплаты поварам поднять забыли, теперь в АО «Департамент продовольствия и социального питания города Казани» пытаются исправить ошибки, наверстав упущенное. Об этом стало известно сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии Казани, где также обсудили новое меню в школах, изменения в проведении выборов в Госдуму РФ и успехи с ростом числа казанцев, ведущих здоровый образ жизни.



Главной новостью «делового понедельника» в мэрии Казани стало «бегство» поваров, причем отток персонала произошел не только из школьных пищеблоков, но и из самого Департамента продовольствия и социального питания города Казани, который эту ситуацию должен был контролировать. Об этом рассказала мэру столицы РТ сама гендиректор департамента Рима Мухамедшина. Причину она видит в пенсионном возрасте ушедших поваров, но, главное, в росте нагрузки на сотрудников — в частности, из-за введения социального горячего питания в начальных классах. Так, к июлю 2021 года образовалось уже 279 вакансий. Пришлось принимать меры, которыми стали допвыплаты для поваров в размере 2 тысяч рублей на руки и 3 тысяч — заведующим пищеблоками, которые сохранили бы укомплектованность персонала на 100%. Была организована и акция «Приведи друга» — если повар приводит коллегу и заполняет вакансию, то получает на руки еще 10 тысяч рублей. Благодаря рекламе в СМИ и соцсетях к 1 сентября удалось закрыть менее половины вакансий (105), а укомплектованность штата довести лишь до 85%. Причем в основном за счет акции.

Всего, по данным Римы Мухамедшиной, горячее питание с 1 сентября 2021 года будут получать 150 тысяч школьников — но через пять лет потребность возрастет до 190 тысяч. Фото kzn.ru

— Непростая ситуация такая сложилась и на самом нашем комбинате питания. Мы уже пересмотрели уровень зарплаты, вахту запустили и в случае необходимости предоставляем поварам жилье, — рассказала Мухамедшина.

Куда, сколько и для чего потратили средства по улучшению школьного питания в Казани

Впрочем, по ее словам, это, кажется, единственный минус в проведенной масштабной работе за последние годы. Только в этом году и только из республиканского бюджета на капремонт столовых было выделено почти 300 млн рублей, на которые ремонт провели в 43 пищеблоках. В итоге удалось расширить площадь залов на 234 кв. м, а это, по словам Мухамедшиной, дополнительно еще одна столовая. Также получилось увеличить число посадочных мест на 2 018 единиц. Для школ закупили также 604 единицы нового оборудования на 29 млн рублей уже из городского бюджета. Число посадочных мест за три года выросло на 6,5 тысячи за счет капитального ремонта и строительства дополнительных школ.

Сам департамент вложил в модернизацию школьного питания еще 165 млн рублей, 40 млн рублей из которых ушло на «апгрейд» комбината питания. Отдельно 115 млн рублей департамент вложил в покупку холодильников для школьных пищеблоков (47 млн), посудомоечных машин, электроплит и линий раздач. Дополнительно же обновили мебель в столовых 34 школ на 19,7 млн рублей. Всего, по данным Римы Мухамедшиной, горячее питание с 1 сентября 2021 года будут получать 150 тысяч школьников — но через пять лет потребность возрастет до 190 тысяч.

«Поначалу был скепсис — что такие рестораны для какой-то элиты! Но это общий стандарт школьного питания, который мы внедряем», — заверил мэр Казани Ильсур Метшин. Фото kzn.ru

Каким будет меню в казанских школьных пищеблоках

Отдельно рассказали и о меню — оно двухнедельное и обойдется городу в 53,4 млн рублей. В него входят холодная закуска, салаты, овощи, основное блюдо из мяса птицы или рыбы, фрукты и пр. Дополнительно школьник может приобрести суп за 16 рублей, завтраки и полдники за 30 рублей, комплексные обеды за 48 рублей или «меню свободного выбора» — за 73 рубля. 18% старших классов будет предоставляться отдельная льгота за счет бюджета города на двухразовое горячее питание. Всего в меню казанских школьников обещали 245 наименований блюд. Для контроля качества блюд 1 сентября этого года родителям школьников раздали журналы родительского контроля с QR-кодами, и к 11 сентября там было оставлено уже 730 записей, 98% из которых «носят положительный характер». В опросах, которые мэрия проводила в Instagram, 97% родителей одобрили бесплатное меню горячего питания.

— После годовой паузы пандемии продолжили реконструкцию — постарались сделать комфортные места для приема пищи. 115 школьных ресторанов реконструировали. Поначалу был скепсис — что такие рестораны для какой-то элиты! Но это общий стандарт школьного питания, который мы внедряем, — заверил мэр Казани Ильсур Метшин. — Масштаб задач решаем, но это не позволяет получить сиюминутный успех, и сразу предъявить результаты у нас не получается! Но уверяю вас, это наш новый стандарт школьного питания. Мы обязательно доведем высокий уровень качества до каждой школы.

Булат Алеев напомнил, что 17—19 сентября в столице РТ пройдут допвыборы депутата Госсовета РТ по Азинскому одномандатному округу №15 и депутатов Казгордумы по Академическому (№4) и Липатовскому (№20) избирательным округам. Фото kzn.ru

Три новых избирательных участка в двух ЖК, дополнительные маршруты и бесплатные автобусы — как пройдут выборы в Госдуму

Обсуждая предстоящие в этот уик-энд выборы в Госдуму РФ Булат Алеев, руководитель аппарата исполкома Казани, напомнил, что 17—19 сентября в столице РТ одновременно пройдут дополнительные выборы депутата Государственного совета РТ по Азинскому одномандатному избирательному округу №15 и депутатов Казанской городской думы по Академическому (№4) и Липатовскому (№20) избирательным округам. Всего сейчас в Казани зарегистрировано 922 тыс. избирателей, из них 10,8 тысячи человек, которые достигли 18 лет, будут выбирать впервые.

Всего для выборов было образовано 463 избирательных участка, из них три — новых, в ЖК «Салават купере» и «Солнечный город», 32 временных участка — в местах временного пребывания (в основном в больницах). На 19 участках будет вестись автоматический подсчет избирателей. Все участки в целях безопасности оснащены металлодетекторами, средствами индивидуальной защиты, антисептиками, охрану будут осуществлять правоохранительные органы. В отдаленных жилищных комплексах будут курсировать бесплатные автобусы, которые планируют обслужить 143 тыс. живущих там избирателей, — всего 34. В семи ТИК и 399 УИК установят отдельную систему видеонаблюдения (охватит около 68% участков), в остальных фиксация будет вестись на видеорегистратор.

— Как в советском счастливом детстве выборы всегда были праздником — мы постарались большое число праздничных мероприятий, посвященных им, сделать по всему городу. Мы выбираем Госдуму на пять лет, пусть они будут счастливыми для страны. И хотели бы, чтобы как можно больше наших молодых, 18-летних, в них приняли участие. Искренне хотим пригласить вас, чтобы вы отдали свой голос! Выборы с каждым годом проходят все горячее — и это абсолютно нормально, число кандидатов на выборах разных уровней растет. И наша задача — чтобы повышался и градус внимания жителей к ним! — рассказал Метшин.

Получив на выборах браслет «Я проголосовал», казанец будет иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте с 17 по 19 сентября и на бесплатное посещение всех музеев города. Фото realnoevremya.ru

Где и как пройдут «выборные праздники» в Казани

Булат Алеев перечислил те праздничные мероприятия, которые пройдут в эти пятницу, субботу и воскресенье, их цель — привлечь в том числе и молодых избирателей. Получив на выборах браслет «Я проголосовал», казанец будет иметь право на бесплатный проезд в общественном транспорте с 17 по 19 сентября и на бесплатное посещение всех музеев города. 17 сентября у центра семьи «Казан» будут организованы два автокиносеанса. 18—19 сентября пройдет гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» на площади у Дворца земледельцев. На улице Баумана в пятницу-воскресенье — съемки ток-шоу «Вечерний город» и концерт кавер-групп.

Отдельно власти РТ отметили, что ради фестиваля «для креативной молодежи» все три дня будет перекрыт участок улицы Профсоюзной, которая станет временно пешеходной. Помимо этого, районные администрации проведут праздники в 42 дворах. А 19 сентября около стадиона «Ак Барс Арена» состоится главное шоу с входом по браслетам — с участием Гузель Уразовой, Салавата, группы «Ума Турман», рэпера Мота и певца Олега Газманова.

Сергей Афанасьев