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Мэр Казани вошел в состав президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления

16:15, 20.08.2019
Мэр Казани вошел в состав президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления
Фото: realnoevremya.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин вошел в обновленный состав президиума совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в составе президиума появились шесть новых участников. Помимо Метшина, среди них вице-премьер РФ Виталий Мутко, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и глава Гиблицкого сельского поселения Рязанской области Владимир Трубочкин.

Новый состав включает 50 человек против 49 членов в прежнем составе совета, сообщает ТАСС. В обновленном составе совета по-прежнему председательствует президент РФ Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавляет президиум совета.

ОбществоВласть Татарстан
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