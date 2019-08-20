Мэр Казани вошел в состав президиума совета при президенте РФ по развитию местного самоуправления

Мэр Казани Ильсур Метшин вошел в обновленный состав президиума совета при президенте России по развитию местного самоуправления. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Всего в составе президиума появились шесть новых участников. Помимо Метшина, среди них вице-премьер РФ Виталий Мутко, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, глава комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, председатель парламента Чеченской Республики Магомед Даудов и глава Гиблицкого сельского поселения Рязанской области Владимир Трубочкин.

Новый состав включает 50 человек против 49 членов в прежнем составе совета, сообщает ТАСС. В обновленном составе совета по-прежнему председательствует президент РФ Владимир Путин, премьер-министр России Дмитрий Медведев возглавляет президиум совета.