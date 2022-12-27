«Не хватает денег, дотянем до Фучика»: когда Вознесенский тракт станет вылетной трассой

Дотянемся, куда хватит денег



Вознесенский тракт не скоро станет вылетной трассой Казани. Как сообщил сегодня журналистам мэр Ильсур Метшин на традиционной итоговой встрече с прессой в Казанской ратуше, для полной реализации проекта пока не хватает финансирования.

— На следующий год мы пустим движение по Вознесенскому тракту, — заявил градоначальник, отчитываясь о ходе строительства долгожданной вылетной дороги, но тут же оговорился, что неизвестно, когда трасса станет действительно вылетной и разгрузит другие въезды-выезды в город: — Не хватает денег… Пока дотянем только до [улицы] Фучика.

В 2023 году, добавил он, завершатся работы еще на одном стратегически важном для Казани дорожном объекте — мосту через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева. После реконструкции стоимостью 1,1 млрд рублей дорога здесь станет восьмиполосной.

А жители Дербышек в будущем году наконец получат собственную детскую поликлинику: строящееся сейчас пятиэтажное здание рассчитано на 180 посещений в день и 245 сотрудников.

Метро не «закольцуют»



Казанское метро в ближайшие годы постараются дотянуть от проспекта Победы до «Компрессорного», но остановятся перед Казанкой и начнут развивать другую ветку — от Дубравной в направлении М-14.

— По строящейся ветке наше желание — дойти, в зависимости от финансирования, до Агропромышленного парка, в идеале — до «Компрессорного», — сообщил мэр. — Параллельно начинаем проектирование ветки в сторону РКБ и М-14 от «Дубравной». Это важное направление, на котором можем перехватить большой поток людей.

Фото: realnoevremya.ru

Бассейны для пляжей

— Мы можем обустроить пляжи на Казанке, поставить санузлы, но вода там не будет соответствовать требованиям безопасности, купаться нельзя, поэтому нами совместно с Минэкологии и природных ресурсов сейчас разрабатывается другой проект, — рассказал мэр о далеко идущих планах организации комфортного летнего отдыха горожан и гостей столицы республики. — По поручению президента республики сейчас идет разработка плана строительства нескольких больших бассейнов.

Первый такой бассейн планируется построить в районе острова Щурячий, сейчас разрабатывается проект, и его строительство начнется в наступающем 2023-м. С одной оговоркой: «надо, чтобы позволил бюджет».

Лишь бы не было войны

Подводя итоги и рассказывая о планах, градоначальник с особой гордостью отчитался за отправленную в Лисичанск гуманитарную помощь:

— Всего за два месяца мы собрали и отправили 540 тонн гуманитарной помощи, шесть автомобилей, спецоборудование для мобилизованных.

Фото: kzn.ru

А потом признался, что больше всего его поразила и порадовала новость, что в Лисичанск начали возвращаться жители. И добавил, что больше всего хочет, чтобы наступил мир.

Застройщиков не винить!

— За последние годы на окраинах Казани вырос огромный жилой «пояс», который по масштабам и заселенности уже сопоставим с «основной» Казанью, но не обеспечен инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой. Какие, по вашему мнению, должны быть предприняты первоочередные шаги в его развитии и что конкретно хочется и можется сделать в 2023 году? — задало вопрос «Реальное время».

— Я был категорически против хаотичной застройки вокруг Казани и говорил, что это создаст огромные проблемы, но мои слова восемь, десять лет назад не были услышаны, — ответил мэр. — Сейчас у нас создан Институт развития городов Республики Татарстан, президентом поставлена четкая задача рассматривать Казанскую агломерацию только с позиций агломерации, а не отдельно как Пестречинский, Высокогорский, Лаишевский районы — именно так принимаются правильные тактические решения.

Однако Ильсур Метшин категорически против обвинений в отсутствии инфраструктуры в адрес застройщиков казанских «человейников»:

— Вопрос общественного транспорта решится тогда, когда у Министерства транспорта он будет в приоритете… Когда этот вопрос не будет головной болью отдельно для Нижнекамска, для Набережных Челнов и так далее.

Напомнив, что сейчас едва ли не большинство автомобилей везут одного водителя, а за перевозку льготников частично платят другие пассажиры, мэр заявил, что республике нужна комплексная программа развития общественного транспорта.

Он категорически отверг претензии к застройщикам в связи с отсутствием в новых микрорайонах школ и детсадов. Строить их, настаивает Метшин, — обязанность муниципалитета, просто муниципалитет сильно отстает от планов строительства.

А вот о конкретных сроках строительства ничего не сказал.

Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Дайте муниципалитету управлять жилым фондом

— Эксперты в области ЖКХ в последние годы не раз заговаривали о том, что из-за неэффективности работы частных управляющих компаний и откровенного воровства этими компаниями средств, в частности средств населения, собранных на капитальный ремонт жилого фонда, имеет смысл передать право управления МКД муниципальным структурам, — напомнило «Реальное время» еще об одной наболевшей проблеме. — Как вы относитесь к идее монополизации этого рынка государством, возможно ли в этом случае обеспечить сохранность средств капремонта и повысить прозрачность стоимости услуг ЖКХ?

— Еще когда Алексей Валерьевич Песошин руководил исполнительным комитетом Казани, мы готовили законодательные инициативы, направленные на то, чтобы муниципалитетам вернули право управлять жилищным фондом! — живо откликнулся мэр Казани. — Но это не значит, что весь жилой фонд города надо вернуть в управление муниципалитета. Надо дать право тратить городские деньги на те дома, которые находятся в плохом состоянии, а их жильцы не могут собрать суммы, достаточные для содержания, текущего и капитального ремонта. Таких домов — около 20 процентов, это двухэтажки, а живут там люди, которые не имеют возможности в полной мере оплачивать содержание своих домов, — пенсионеры. Что нам федеральный законодатель говорит? «Нет, вы нарушаете принцип частной инициативы», — говорит он. А я прихожу во двор — и что я вижу? Там в основном живут бабушки и дедушки, без детей многие. И они просят в подъезде отремонтировать трубу, а я не могу, потому что федеральный законодатель мне это запрещает. И мы 20 лет уже говорим об этих вещах! А если мы создадим управляющую компанию, мы сможем такие дома отремонтировать. Мы категорически за то, чтобы муниципалитетам вернули право управлять жилищным фондом!

Это, по его словам, не обязало бы муниципалитеты взять под крыло весь жилищный фонд, как в советское время, но помогло бы отремонтировать дома, которые, что называется, находятся на грани, и «позволить людям жить в человеческих условиях».

Инна Серова