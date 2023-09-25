В Казани может появиться команда парковых волонтеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани может появиться команда парковых волонтеров. Поручение обдумать ее создание на «деловом понедельнике» дал мэр города Ильсур Метшин.

— Возможно, пришло время, я обращаюсь к руководству, подумать о создании команды и привлечении к воспитанию парковых волонтеров. Это практика международная. Мы к этой культуре только подходим. Возможно, это будет не сегодня, но завтра такие должны появиться и у нас, — заявил он.

Среди общественных пространств, в которых бы следовало организовать работу парковых волонтеров, мэр города назвал Горкинско-Ометьевский лес, озеро Лебяжье и Голубые озера. По его словам, там они могли бы на регулярной основе помогать Дирекции парков и скверов Казани.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, за летний сезон 2023 года в Казани появилось пять новых общественных пространств. Среди них — велопешеходный маршрут вдоль Кремлевской дамбы, открытый в День республики и города, а также парк в ЖК «Светлая долина», где зимой запустят событийную программу.



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Татьяна Демина