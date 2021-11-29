Главное о коронавирусе на 29 ноября: в Казани сокращают число коек, новое название документа с QR-кодами
71% населения Казани привит хотя бы одним компонентом
- 71% населения Казани привит от коронавируса хотя бы одним компонентом. Медики наблюдают некоторую стабилизацию ситуации. С 29 ноября 190 коек в городских учреждениях снимают с себя гриф инфекционных, сообщил начальник управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.
- Глава Казани Ильсур Метшин призвал казанцев позаботиться о своем здоровье и вовремя ревакцинироваться. Наибольшие опасения системы здравоохранения Казани сейчас вызывают две группы населения — люди старше 60 лет и горожане, сделавшие прививку 6 и более месяцев назад.
- В Татарстане зарегистрировали 10 случаев смерти от COVID-19. От коронавируса умерли: мужчины 1934, 1938, 1953 и 1975 годов рождения и женщины 1945, 1968, 1951, 1932, 1936 и 1954 годов рождения. Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
- Глава горздрава Александр Николаев рассказал о низких темпах вакцинации в городе в выходные. Жители города предпочитают не тратить выходные на прививку.
- Первые выходные после введения QR-кодов на транспорте в Казани прошли спокойно, за два дня в общественном транспорте города контролеры выявили 150 пассажиров без QR-кодов. 27 и 28 ноября проверяющие попросили покинуть салон транспорта 57 нарушителей. Обошлось без конфликтов, полицейских не привлекали. В метро без QR-кодов либо с недействительными сертификатами «поймали» 93 пассажира.
- В Набережных Челнах не приняли решение о проведении массовых новогодних мероприятий, поскольку Роспотребнадзор и власти еще не могут спрогнозировать эпидемиологическую ситуацию на конец года. «Будем действовать по обстановке», — сказал мэр Наиль Магдеев.
- Роспотребнадзор в Набережных Челнах проверяет, как работодатели выполняют требования о вакцинации. В ведомстве заявили, что в целом «выполнение неплохое», однако на три субъекта пришлось наложить меры административного воздействия.
- В Казани требование о наличии сертификата вакцинации от коронавируса содержится лишь в 2,3% размещенных вакансий. В целом по России этот показатель ниже — всего 1,2%. В 1,5% вакансий, имеющихся в столице Татарстана, указывается готовность от кандидата пройти вакцинацию от COVID-19.
В России снижается количество заболевших
- Госдума может не принять законы о QR-кодах в общественных местах и на транспорте в трех чтениях. Первое чтение обоих законопроектов сейчас назначено на 16 декабря, при этом дата последнего заседания Госдумы — 22 декабря. Полностью законы могут быть приняты после Нового года.
- В Совфеде рассказали, что ответственность за невыполнение законов о QR-кодах вводить не будут, необходимые нормы уже есть в действующем законодательстве. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
- По итогам недели в России количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом впервые с мая 2021 года оказалось меньше числа вылечившихся пациентов. Как следует из подсчетов, впервые с сентября текущего года в стране снизилась смертность от коронавируса, которая 9 недель подряд обновляла максимумы. Распространение инфекции замедляется по всей России
- В Совфеде допустили, что новый штамм уже мог быть завезен в Россию туристами, посетившими Египет. В Роспотребнадзоре уверяют, что штамма «омикрон» в России нет.
- Российские туроператоры считают, что гражданам страны пока не стоит волноваться по поводу закрытия Египта из-за нового штамма коронавируса. По состоянию на 28 ноября нет ни одного случая заражения штаммом «омикрон» в стране, в том числе и у вернувшихся из-за рубежа. Регулярное и чартерное авиасообщение с Египтом идет в плановом порядке.
- Вирусолог Петр Чумаков предположил, что новый штамм коронавируса «омикрон», возникший в ЮАР, мог образоваться у ВИЧ-инфицированного человека. Эксперт объяснил, что организм со слабым иммунитетом представляет собой «резервуар», в котором коронавирус мутирует. Затем этот человек заражает других уже видоизмененным вариантом вируса.
- Иммунолог Николай Крючков считает, что омикрон-штамм вызовет в России новую волну заболеваемости и смертности, которая будет больше, чем при дельта-штамме. Эксперт раскритиковал заявления антипрививочников о том, что появление омикрона стало следствием адаптации вируса к вакцинам, подчеркнув, что новый штамм появился в странах, где низкий процент вакцинации населения. Это говорит о том, что омикрон адаптировался к естественному иммунитету, а не к вакцине.
- В Хабаровском крае могут объявить двухнедельный карантин из-за COVID-19 из-за ухудшения эпидситуации и несоблюдении введенных ограничений. Коечный фонд в регионе заполнен на 90%.
- Руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков предположил, что омикрон-штамм коронавируса мог возникнуть из-за массового лечения в ЮАР людей плазмой переболевших COVID-19. Если там не развита вакцинация, то к вливаемым антителам образуется устойчивость от нового варианта вируса. По мнению ученого, ключевыми факторами терапии являются интенсивность и продолжительность лечения: если инфекция выживает, она мутирует.
- Мошенники начали предлагать россиянам «дечипироваться». Некие предприимчивые люди заявили, что разработали «дечипизатор» — одноразовое устройство для избавления от чипов, которые якобы вживляются во время вакцинации. Устройство достаточно приложить к месту введения инъекции.
- В России власти обсуждают название документа, в котором содержится QR-код переболевшего или вакцинированного от коронавируса гражданина. Среди предлагаемых вариантов «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт», «ковипасс» и другие. Власти отмечают, что QR-код — инструмент передачи информации о прохождении вакцинации или перенесенной болезни. Документ, в котором он содержится, должен иметь свое название.
Из-за штамма «омикрон» закрываются границы
В мире коронавирусом нового типа на 10:30 (мск) заразились 261 505 807 человек,5 199 873 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (48 229 210). На второй строчке — Индия (34 580 832), на третьей — Бразилия (22 080 906), на четвертой — Великобритания (10 202 370), на пятой — Россия (9 403 480, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (776 639). За ними следуют Бразилия (614 278), Индия (468 790), Мексика (293 897), Россия (267 527).
- Первые случаи инфицирования штаммом «омикрон» зарегистрированы в Израиле, Германии, в Великобритании и Чехии, Нидерландах, Бельгии, Канаде. Первым закрыл границы для иностранцев Израиль, за ним Марокко и Япония, присвоив новому штамму наивысший уровень опасности. Ужесточила санитарный контроль за прибывающими самолетами из восьми африканских стран Германия.
- Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что заражению новым омикрон-штаммом больше подвержены переболевшие. Таковы предварительные данные исследований. Более подробная информация появится «в ближайшие дни и недели». Данными о том, что омикрон-штамм заразнее других вариантов коронавируса ВОЗ пока не располагает.
- Врач из ЮАР перечислила первые и основные симптомы заболевания новым штаммом коронавируса «омикрон». По ее словам, первые и основные признаки заражения — это сильная усталость и головная боль. Повышение температуры и боль в горле при этом — редкость. Она добавила, что инфицированным вариантом «омикрон» не нужен больничный уход и кислород. Все обратившиеся сами выздоравливали через 2-3 дня, проведя время дома.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали вероятность дальнейшего распространения штамма «омикрон» высокой на глобальном уровне. ПО данным ВОЗ, общие риски, связанные с появлением нового варианта вируса оцениваются как очень высокие. В организации также не исключили, что возникновение крупной вспышки из-за появившегося недавно штамма может повлечь серьезные последствия.
- Врачи назвали два симптома COVID-19, которые не стоит игнорировать тем, кто прошел вакцинацию, сообщает издание Express со ссылкой на данные приложения ZOE COVID, отслеживающего частоту проявления признаков коронавируса. По мнению разработчиков программы, это чихание и кашель. Если человек сделал прививку и начал часто чихать или кашлять без причин, ему следует остаться дома и пройти тест на COVID-19. Эти симптомы, по мнению медиков, чаще всего обеспечивают передачу вируса.
- Власти Филиппин собираются начать вакцинировать детей в возрасте от 5 до 11 лет в январе 2022 года, заявил официальный представитель государственной целевой группы по борьбе с коронавирусом в республике Карлито Гальвес. По его словам, Управление по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин разрешит использовать детские прививки к концу декабря 2021 года.
- Жители Швейцарии на проходившем 28 ноября референдуме одобрили поправки к закону, согласно которому в стране вводятся ковидные сертификаты с QR-кодами. В поддержку этого закона проголосовали 62,01% избирателей.
- Новый очаг коронавируса выявлен в Китае на границе с Россией. В городском округе Хулунбуире северного автономного района КНР зарегистрировано 20 заболевших. Власти ввели жесткие меры: жителям запрещено покидать город, работа общественного транспорта приостановлена, закрыты рынки, общепит, ограничено проведение мероприятий.
- В Великобритании антипрививочник, отказавшийся получать вакцину из-за того, что ее испытывали на животных, перед смертью попросил поставить ему прививку. «Я никогда не чувствовал себя так плохо, я бы хотел, чтобы мне сделали прививку», — это последнее, что он сказал он своей жене в реанимации.
- Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что бустерная доза может защитить от омикрон-штамма. Он рекомендовал американцам не медлить с ревакцинацией.
- Кабмин Израиля одобрил отслеживание геолокации зараженных омикрон-штаммом. Определение местоположения граждан по мобильному телефону позволит выявить заболевших и прервать цепочку заражений. Слежка будет вестись минимум до полуночи 2 декабря.
- Два беженца заразились коронавирусом у границы Белоруссии с Польшей, сообщил губернатор этого белорусского региона Владимир Караник. Один человек получает тационарное лечение, у второго — в бессимптомной форме. В логистическом центре развернут центр вакцинации, однако он оказался не востребован: многие прошли полный курс вакцинации на родине.
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