Мэр Казани пообещал субсидированные кредиты для самозанятых

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что городские власти разрабатывают программу для самозанятых, которая позволит им получать субсидии по кредитам. Таким образом условия для них должны быть приравнены к условиям для малого бизнеса.

«Мы поддержим те отрасли, которые сегодня для нас в приоритете, например сферу туризма. Постараемся к 1 июня сделать так, чтобы вы стали участниками программы», — приводит слова градоначальника «Коммерсант».

Также Ильсур Метшин пообещал включить в программу поддержки самозанятых меру по предоставлению льготной аренды муниципальных площадей. Появится возможность продавать свою продукцию в «парках и скверах». Мэр предложил провести пробную ярмарку в конце мая.

Глава Казани сообщил, что программа поддержки самозанятых будет действовать, «пока не будет федерального закона» и начинающие предприниматели «не окрепнут».

Напомним, что «Реальное время» подвело предварительные итоги запуска проекта с самозанятыми. По результатам первых трех месяцев их в республике зарегистрировано менее 6,5 тысячи.