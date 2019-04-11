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Мэр Казани пообещал субсидированные кредиты для самозанятых

15:40, 11.04.2019
Мэр Казани пообещал субсидированные кредиты для самозанятых
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Мэр Казани Ильсур Метшин рассказал, что городские власти разрабатывают программу для самозанятых, которая позволит им получать субсидии по кредитам. Таким образом условия для них должны быть приравнены к условиям для малого бизнеса.

«Мы поддержим те отрасли, которые сегодня для нас в приоритете, например сферу туризма. Постараемся к 1 июня сделать так, чтобы вы стали участниками программы», — приводит слова градоначальника «Коммерсант».

Также Ильсур Метшин пообещал включить в программу поддержки самозанятых меру по предоставлению льготной аренды муниципальных площадей. Появится возможность продавать свою продукцию в «парках и скверах». Мэр предложил провести пробную ярмарку в конце мая.

Глава Казани сообщил, что программа поддержки самозанятых будет действовать, «пока не будет федерального закона» и начинающие предприниматели «не окрепнут».

Напомним, что «Реальное время» подвело предварительные итоги запуска проекта с самозанятыми. По результатам первых трех месяцев их в республике зарегистрировано менее 6,5 тысячи.

Экономика Татарстан
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