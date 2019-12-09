«В год Универсиады на парки Казани дали 150 миллионов, в этом году — уже 1,5 миллиарда»

За девять лет в столице Татарстана благоустроили 78 общественных пространств за 6 миллиардов рублей

Фото: Максим Платонов

На благоустройство парков в Казани в этом году выделили на четверть миллиарда рублей больше (1,5 млрд), чем в прошлом, отметили сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии. Проекты преобразования общественных пространств столицы республики легли в основу республиканской программы, а затем — нацпроекта по формированию комфортной городской среды. Всего, как выяснило «Реальное время», за последние годы на обустройство городских парков направили более 6 миллиардов рублей.

Благоустройство Казани — в основе нацпроекта

Совещание в мэрии, посвященное городскому благоустройству, мэр Казани Ильсур Метшин начал с призыва следить за чистотой дорог:

— Зима в Казань не торопится. Но был уже первый снегопад и небольшие заносы, переходы температуры через ноль. Прошу комитет внешнего благоустройства, глав районов, все предприятия, собственников жилых помещений и офисных зданий, управляющие компании держать под контролем состояние дорог, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта.

От уборки улиц перешли к теме благоустройства общественных пространств. В Казани 144 парка и сквера общей площадью 412 га. За последние девять лет при поддержке правительства РТ и федерального центра в городе обновили 78 объектов на сумму около 6 млрд руб., из которых 1,6 млрд рублей — помощь спонсоров. Площадь парков увеличилась на 164 га. Начало преображению столицы Татарстана положили «небольшие городские проекты обустройства парков и водных объектов, которые дали толчок республиканской программе развития общественных пространств РТ».

— В 2017 году наша республиканская программа легла в основу федерального проекта по формированию комфортной городской среды, в этом году став частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Успехи Казани стали известны на международной арене, — выступил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

По его словам, в этом году на реализацию приоритетного проекта формирования комфортной городской среды Казани выделили рекордную сумму — около 1,5 млрд рублей (более 1 млрд рублей — из республиканского, 458 млн рублей — из федерального бюджетов), которая на 250 млн рублей превышает прошлогодние дотации.

Урбанистический конгресс в «Цветущей Казани»

Мнение жителей и общественников было одним из главных в этой работе, подчеркнул спикер. Решение обустройства пляжей вокруг озер Лебяжьих и Комосомольского в Дербышках приняли, по словам Куляжева, после большого количества обращений казанцев. С озера Комсомольского, где основная часть работ завершена, вывезли 1000 тонн грязи и мусора, при этом сохранили биоразнообразие водоема. В этих природных зонах оборудовали площадки для детей, для занятий спортом, йогой, проведения пикников, установили туалетные модули и душевое оборудование, кабинки для переодевания, смонтировали освещение и систему видеонаблюдения. Как отметил Игорь Куляжев, озеро Лебяжье стало полноценным и полноводным, оно пользовалось популярностью у рыбаков этим летом. «Уникальнейший проект можно распространить по всей России». Сейчас там планируют удобную парковку и дорожки для пешеходов.

В общей сложности на восьми объектах (в том числе Аллее Славы, бульваре «Белые цветы», входной группе «Дубрава», набережной системы озер Кабан, территории Центра семьи «Казан»), работа на половине которых была начата в прошлые годы, установили детские и спортивные площадки, обустроили пешеходные и велодорожки, системы освещения, видеонаблюдения и беспроводного доступа в интернет, установили санитарные узлы, скамейки, урны, высадили деревья, кустарники и цветы, организовали систему автополива. В 2014 году по инициативе мэра стартовал проект «Цветущая Казань».

— Он очень понравился жителям, вызвал отклик в адрес большого числа участников, чьи работы украшают яркими красками столицу республики, — заметил руководитель комитета.

Конкурс набирает обороты. Общая площадь цветников в этом году составила 59 тыс. кв. метров, количество высаженных цветов превысило 7 млн, развешано 15,5 тыс. цветочных кашпо. Всего 24 объемные композиции украшают город. «В конкурсе на лучшее оформление фасадов участвовали профессиональные флористы и обычные жители. На площади перед театром «Экият» с июля по октябрь проводили цветочный фестиваль. Около полумиллиона человек любовались 32 цветочными композициями на площади 23 тыс. кв. метров».

По словам Игоря Куляжева, комитет сейчас ожидает утверждения финансирования на следующий год. В планах на будущий год — завершить благоустройство территории вокруг Центра семьи «Казан», где проходит много больших мероприятий.

Спикер напомнил о Всемирном конгрессе World Urban Parks, который прошел в октябре. Его участниками стали более 120 спикеров и более 1000 делегатов — архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров, представителей власти из Австралии, Новой Зеландии, США, стран Европы, СНГ. Опыт зарубежных специалистов планируется применить в городских проектах.

— Самая большая и ответственная работа начинается с чего-то малого, первого шага. Мы робко начинали вместе с КГАСУ программы благоустройства. Сегодня мы с вами участники проекта, который президент РТ инициировал в масштабах страны, показав, насколько это важно для жителей и гостей любого города, миллионной Казани или многомиллионной Москвы, — вспомнил Ильсур Метшин.

— Есть сложные инфраструктурные проекты — озера Лебяжьи, Кабан. Не можем их в один год реализовать. Но они нужны. В год Универсиады на парки выделили 150 млн рублей, и тогда мы были счастливы. В этом году уже 1,5 млрд рублей — это огромные средства. Важно, что завершили улицу Абсалямова — разные споры были, насколько это нужно. Увидели сейчас картинку, как это было: сплошные стоянки и груды автотранспорта, вышедшего из строя. Важно, что соединили набережную Казанки с парком Победы, этот променад стал местом притяжения для горожан. Пространства проектируются таким образом, чтобы независимо от погодных условий жителям Казани круглогодично там было уютно, — подчеркнул мэр Казани.

Подарок от Деда Мороза — Рустама Минниханова

Для массового катания в Казани уже доступны крытые ледовые арены, катки с искусственным льдом под открытым небом на стадионах «Ракета» и «Трудовые резервы» и лед стадиона «Мотор». В ближайшее время заработают катки стадиона «Тасма», Центра хоккея на траве, катки на улице Дубравной и в парке «Черное озеро». Каток на базе отдыха «Солнечный» в поселке Залесный откроется в январе 2020 года. Всего этой зимой в Казани будут работать девять крытых и десять открытых катков с пунктами проката более 3 тыс. пар коньков, рассказал о зимнем времяпрепровождении казанцев председатель комитета физкультуры и спорта Альберт Салихов.

Кроме того, покататься на коньках можно будет на Кремлевской набережной, заливку льда здесь завершат с наступлением устойчивых морозов. 21 декабря откроется каток на праздничной площадке «Ханский двор» на территории Казанского ипподрома. Готовят в городе и 78 пластиковых хоккейных коробок. Лед залит уже в 39 из них, на остальных эта работа завершится в течение недели. В этом году в турнире «Золотая шайба примут участие сотни юных казанских хоккеистов из 77 команд.

С наступлением подходящих погодных условий начнут работать лыжные трассы. Для любителей беговых лыж в Казани подготовили восемь освещенных трасс: в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького, в Березовой роще в Дербышках, в парке «Крылья Советов», в поселке Чебакса, на базе стадиона «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесопарке, в парке Победы и на Центральном стадионе. На 12 лыжных базах в разных районах города для проката заготовлено более 1600 пар лыж.

16 декабря на базе Центрального стадиона состоится официальное открытие лыжной трассы протяженностью 400 м с прекрасным видом на Кремль, а с 21 по 22 декабря там пройдут первые любительские соревнования по биатлону «Рождественская гонка — 2019».

Ожидается, что этой зимой в Казани около 30 тыс. человек примут участие в 32 спортивно-массовых мероприятиях по девяти зимним видам спорта: хоккею, лыжному спорту, зимней рыбалке, зимнему триатлону, спортивному ориентированию на лыжах, футболу на снегу, конькобежному спорту, фигурному катанию и ледолазанию. В новогодние каникулы в парках и скверах Казани тренеры и воспитанники спортивных школ города проведут бесплатные мастер-классы по керлингу, фигурному катанию, футболу и хоккею. Актуальное расписание мероприятий будет опубликовано на официальном портале мэрии Казани kzn.ru.

По словам мэра Казани, эта «спортивная инфраструктура работает и на профессиональный спорт, для детских спортивных школ. Площадки по месту жительства во дворах, при школах практически полностью охватили все районы. Там занимается огромное число детей, например, в Юдино, Дербышках».

— В субботу побывали на празднике с президентом республики, который вышел с инициативой поддержать детский футбол. Стартовало строительство двух манежей в парке Победы и на улице Мавлютова — в густонаселенных районах. Только на Мавлютова проживают 45 тыс. детей. К нам подходили родители: нет базы для тренировок у ребят, хотя есть успехи. Более десятка спортшкол и несколько десятков дворовых команд принимают участие в соревнованиях «Кожаный мяч». Это подарок для ребят от нашего Деда Мороза — Рустама Минниханова, который пообещал, что в следующем году оба комплекса сдадим, — подчеркнул Ильсур Метшин.