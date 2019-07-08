Мэр Казани о проведении в городе Суперкубка Европы: «Такая же серьезная заявочная кампания, как на Универсиаду»

Мэр Казани Ильсур Метшин прокомментировал недавнюю заявку Казани на участие в конкурсе на право проведения матча за Суперкубок Европы в 2022—2023.

«Впервые мы замахнулись в масштабах страны. <…> Такая же серьезная заявочная кампания, как на Универсиаду и на чемпионат мира FINA. Достаточно сказать, что на сегодня известно порядка четырех кандидатов, но еще заявочная кампания не завершилась», — приводит его слова корреспондент «Реального времени».

По словам градоначальника, окончательный список кандидатов станет известен на днях. Сейчас есть определенность по заявкам Хельсинки, Минска, Белфаста и Тираны.

Ранее Российский футбольный союз (РФС) поддержал инициативу выдвижения Казани в кандидаты на право проведения матча за Суперкубок УЕФА 2022 и 2023 годов. Бюро исполкома поручило администрации РФС направить в УЕФА документы, необходимые для заявки.