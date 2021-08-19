Назад в будущее: в Казани начали строить дорогу по генплану 1969 года
Мечта сбывается…
Сегодня исполком Казани устроил журналистам пресс-тур на знаменательную дорожную стройку: вывести из центра столицы Татарстана прямую и широкую магистраль задумали еще авторы советского генплана Казани 1969 года.
— Они за полвека с лишним предвидели, что количество автотранспорта в городе перевалит за полмиллиона, — заметил мэр города Ильсур Метшин на «стартовой» точке строительства — на месте будущей развязки у пересечения Гвардейской и Аметьевской магистрали. — Это пятая [в Казани] вылетная магистраль, это наша давнишняя мечта, и на ней нет светофорных объектов. Мы хорошо развернули работы и надеемся на участие федерального бюджета и на участие в федеральных программах, с тем чтобы к 2023 году первый этап с его большим объемом работ был завершен.
Ильсур Метшин обозначил цель строительства новой дороги: он сказал, что магистраль «очень серьезно разгрузит Мамадышский тракт» и обеспечит выезд в сторону трассы М-7 со стороны проспекта Универсиады. Кроме того, дорога должна обеспечить нормальное сообщение с другими районами города жителям новых микрорайонов, которые строятся в рамках реновации промзоны на улице Родины.
Только цифры
Сейчас на пересечении Гвардейской и Аметьевской магистрали ведутся подготовительные работы — отсыпается и готовится для укладки асфальта временная объездная дорога протяженностью 890 метров. Такая же дорога, как уже построена и эксплуатируется на проспекте Победы — у ЖК «Золотая середина».
На стройке задействовано 90 единиц техники: 37 самосвалов, четыре крана, четыре буронабивные установки, 29 экскаваторов, девять бульдозеров, два грейдера, пять погрузчиков.
А еще там трудятся 250 работников разных специальностей и квалификации. Перед визитом Ильсура Раисовича двое из них выполняли суперответственную работу — протирали от пыли плакаты, на которых была представлена информация о стройке. Борьба оказалась неравной: ударно трудившиеся на развязке коллеги поднимали в воздух все новые клубы пыли — и она вновь оказывалась на плакатах.
Сколько будет в километрах
— Протяженность первой очереди Вознесенского тракта — порядка 4 километров (если быть точнее, то 3,8 км, — прим. ред.), — сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. — А внутриквартальные проезды, подъезды, путепроводы и спуски с них — это еще около 6 километров (6,2, — прим. ред.).
Он рассказал, что в рамках строительства будет возведено три подземных перехода и две развязки-путепровода — на Гвардейской и на проспекте Победы. И уточнил, что общая стоимость строительства первой очереди Вознесенского тракта — от Гвардейской до проспекта Победы — составляет 12 млрд рублей. Средства выделены из республиканского бюджета.
На сегодня, по словам Куляжева, начались работы по строительству тоннеля на проспекте Победы, подготовка под дорожное полотно, а после завершения работ по устройству объездной дороги на Гвардейской приступят к строительству и второго путепровода.
Что почем
Основную сложность, по словам Игоря Куляжева, составляет вовсе не строительство путепроводов, в том числе и подземных. А вынос из зоны строительства большого количества коммуникаций, в том числе теплосетей, канализационных коллекторов.
— В стоимости строительства, которая составляет 12 миллиардов, лишь 25—30 процентов составляют сами дороги, остальное — подготовка и коммуникации, — уточнил он. — В 2021 году финансирование строительства Вознесенского тракта предусмотрено из республиканского бюджета. Лимит этой дороги составляет 500 млн рублей.
Дорога пройдет от Аметьевской магистрали через улицу Бухарскую до проспекта Победы, а затем — между Минской и Закиева выйдет на М-7. Протяженность этого второго участка Вознесенского тракта составит 7,9 км и обойдется ориентировочно в 19 млрд рублей.
А вот сколько денег потребуется городу на выкуп земель, по которым пройдет дорога, пока неизвестно: оценщики работу не завершили. Но как сказал Игорь Куляжев, у этого участка новой дороги есть один несомненный плюс — по жилым домам она не пойдет:
— Всего под снос попадают 72 объекта недвижимости, из них 52 гаража, пять участков под садоводческие нужды, а остальные — под коммерческие, такие как автозаправки, строительные базы и торговые объекты.
Велодорожку отрезали от тротуара
Вознесенский тракт рассчитан на движение со скоростью 70 км в час. Эта дорога имеет по три полосы движения в каждом направлении — всего шесть. Оба строящихся сейчас путепровода — это полноценные развязки, которые позволяют уехать в любом из четырех направлений.
Общая длина первого участка Вознесенского тракта, строительство которого ООО «Волга-Автодор» ведет по заказу «Главтатдортранса» на республиканские деньги с марта 2021 года, вместе со вспомогательными дорогами и развязками составит 11,7 км. Она будет оборудована широкими тротуарами и велодорожкой (с одной стороны дороги). Ее запроектировали за счет тротуара: ширина полновесного — 4,5 м, а того, с которым граничит велодорожка, — 2,2 м.
Наконец-то додумались
Не прошло и 10 лет, как казанские чиновники кардинально поменяли взгляд на то, какими должны быть пешеходные переходы на крупных магистралях. Построив к Универсиаде-2013 множество надземных — дешевых, некрасивых, с вечно неработающими лифтами, они сделали выводы, которые озвучил сегодня Игорь Куляжев, отвечая на вопрос «Реального времени»:
— Исходя из опыта эксплуатации переходов в городе Казани, мы понимаем, что подземные переходы дороже при строительстве, но более удобны и надежны, более дешевы в эксплуатации, их проще содержать, проще обеспечить их доступность для маломобильных групп населения.
Замруководителя исполкома по «профильным» вопросам благоустройства сообщил, что подземные переходы под Вознесенским трактом будут построены на пересечении с улицами Аделя Кутуя, Родины и Назиба Жиганова.
комментарии