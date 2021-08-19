Назад в будущее: в Казани начали строить дорогу по генплану 1969 года

Фото: Максим Платонов

Мечта сбывается…



Сегодня исполком Казани устроил журналистам пресс-тур на знаменательную дорожную стройку: вывести из центра столицы Татарстана прямую и широкую магистраль задумали еще авторы советского генплана Казани 1969 года.

— Они за полвека с лишним предвидели, что количество автотранспорта в городе перевалит за полмиллиона, — заметил мэр города Ильсур Метшин на «стартовой» точке строительства — на месте будущей развязки у пересечения Гвардейской и Аметьевской магистрали. — Это пятая [в Казани] вылетная магистраль, это наша давнишняя мечта, и на ней нет светофорных объектов. Мы хорошо развернули работы и надеемся на участие федерального бюджета и на участие в федеральных программах, с тем чтобы к 2023 году первый этап с его большим объемом работ был завершен.

Ильсур Метшин обозначил цель строительства новой дороги: он сказал, что магистраль «очень серьезно разгрузит Мамадышский тракт» и обеспечит выезд в сторону трассы М-7 со стороны проспекта Универсиады. Кроме того, дорога должна обеспечить нормальное сообщение с другими районами города жителям новых микрорайонов, которые строятся в рамках реновации промзоны на улице Родины.

Ильсур Метшин обозначил цель строительства новой дороги: он сказал, что магистраль «очень серьезно разгрузит Мамадышский тракт» и обеспечит выезд в сторону трассы М-7 со стороны проспекта Универсиады

Только цифры

Сейчас на пересечении Гвардейской и Аметьевской магистрали ведутся подготовительные работы — отсыпается и готовится для укладки асфальта временная объездная дорога протяженностью 890 метров. Такая же дорога, как уже построена и эксплуатируется на проспекте Победы — у ЖК «Золотая середина».

На стройке задействовано 90 единиц техники: 37 самосвалов, четыре крана, четыре буронабивные установки, 29 экскаваторов, девять бульдозеров, два грейдера, пять погрузчиков.

А еще там трудятся 250 работников разных специальностей и квалификации. Перед визитом Ильсура Раисовича двое из них выполняли суперответственную работу — протирали от пыли плакаты, на которых была представлена информация о стройке. Борьба оказалась неравной: ударно трудившиеся на развязке коллеги поднимали в воздух все новые клубы пыли — и она вновь оказывалась на плакатах.

На стройке задействовано 90 единиц техники: 37 самосвалов, четыре крана, четыре буронабивные установки, 29 экскаваторов, девять бульдозеров, два грейдера, пять погрузчиков, и 250 работников разных специальностей и квалификации

Сколько будет в километрах

— Протяженность первой очереди Вознесенского тракта — порядка 4 километров (если быть точнее, то 3,8 км, — прим. ред.), — сообщил заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев. — А внутриквартальные проезды, подъезды, путепроводы и спуски с них — это еще около 6 километров (6,2, — прим. ред.).

Он рассказал, что в рамках строительства будет возведено три подземных перехода и две развязки-путепровода — на Гвардейской и на проспекте Победы. И уточнил, что общая стоимость строительства первой очереди Вознесенского тракта — от Гвардейской до проспекта Победы — составляет 12 млрд рублей. Средства выделены из республиканского бюджета.

На сегодня, по словам Куляжева, начались работы по строительству тоннеля на проспекте Победы, подготовка под дорожное полотно, а после завершения работ по устройству объездной дороги на Гвардейской приступят к строительству и второго путепровода.

Игорь Куляжев рассказал, что в рамках строительства будет возведено три подземных перехода и две развязки-путепровода — на Гвардейской и на проспекте Победы

Что почем

Основную сложность, по словам Игоря Куляжева, составляет вовсе не строительство путепроводов, в том числе и подземных. А вынос из зоны строительства большого количества коммуникаций, в том числе теплосетей, канализационных коллекторов.

— В стоимости строительства, которая составляет 12 миллиардов, лишь 25—30 процентов составляют сами дороги, остальное — подготовка и коммуникации, — уточнил он. — В 2021 году финансирование строительства Вознесенского тракта предусмотрено из республиканского бюджета. Лимит этой дороги составляет 500 млн рублей.

Дорога пройдет от Аметьевской магистрали через улицу Бухарскую до проспекта Победы, а затем — между Минской и Закиева выйдет на М-7. Протяженность этого второго участка Вознесенского тракта составит 7,9 км и обойдется ориентировочно в 19 млрд рублей.

А вот сколько денег потребуется городу на выкуп земель, по которым пройдет дорога, пока неизвестно: оценщики работу не завершили. Но как сказал Игорь Куляжев, у этого участка новой дороги есть один несомненный плюс — по жилым домам она не пойдет:

— Всего под снос попадают 72 объекта недвижимости, из них 52 гаража, пять участков под садоводческие нужды, а остальные — под коммерческие, такие как автозаправки, строительные базы и торговые объекты.

Основную сложность, по словам Игоря Куляжева, составляет вынос из зоны строительства большого количества коммуникаций, в том числе — теплосетей, канализационных коллекторов

Велодорожку отрезали от тротуара

Вознесенский тракт рассчитан на движение со скоростью 70 км в час. Эта дорога имеет по три полосы движения в каждом направлении — всего шесть. Оба строящихся сейчас путепровода — это полноценные развязки, которые позволяют уехать в любом из четырех направлений.

Общая длина первого участка Вознесенского тракта, строительство которого ООО «Волга-Автодор» ведет по заказу «Главтатдортранса» на республиканские деньги с марта 2021 года, вместе со вспомогательными дорогами и развязками составит 11,7 км. Она будет оборудована широкими тротуарами и велодорожкой (с одной стороны дороги). Ее запроектировали за счет тротуара: ширина полновесного — 4,5 м, а того, с которым граничит велодорожка, — 2,2 м.

Вознесенский тракт рассчитан на движение со скоростью 70 км в час. Эта дорога имеет по три полосы движения в каждом направлении — всего шесть

Наконец-то додумались

Не прошло и 10 лет, как казанские чиновники кардинально поменяли взгляд на то, какими должны быть пешеходные переходы на крупных магистралях. Построив к Универсиаде-2013 множество надземных — дешевых, некрасивых, с вечно неработающими лифтами, они сделали выводы, которые озвучил сегодня Игорь Куляжев, отвечая на вопрос «Реального времени»:

— Исходя из опыта эксплуатации переходов в городе Казани, мы понимаем, что подземные переходы дороже при строительстве, но более удобны и надежны, более дешевы в эксплуатации, их проще содержать, проще обеспечить их доступность для маломобильных групп населения.

Замруководителя исполкома по «профильным» вопросам благоустройства сообщил, что подземные переходы под Вознесенским трактом будут построены на пересечении с улицами Аделя Кутуя, Родины и Назиба Жиганова.



1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Инна Серова, фото: Максим Платонов