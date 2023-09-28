В Казани предложили создать Ассоциацию городов БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани, которая в 2024 году примет саммит БРИКС, предложили создать Ассоциацию городов объединения и закрепить ее статус. С инициативой выступил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на открытии II Казанского международного юридического форума.

— Сегодня очевидна необходимость создания новой структуры — ассоциации городов БРИКС. У муниципалитетов дружественных стран должен быть свой голос на международной арене. Мы видим, какое беспрецедентное давление оказывают страны Запада на остальной мир, и осознаем, что альтернативой этому давлению могут быть только новые политические площадки. Поэтому на этом представительном форуме я выступаю с инициативой создать Ассоциацию городов БРИКС и юридически закрепить ее статус, — сказал он.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани. Мероприятие планируют организовать в октябре следующего года.



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Максим Кокунин, Татьяна Демина