«За короткое время мы прошли путь, на который в других странах ушли десятилетия»

В столице Татарстана стартовал форум «Добрая Казань»

Фото: Максим Платонов

В Казанской ратуше открылся IV Международный форум «Добрая Казань», посвященный вопросам благотворительности. В этом году лейтмотивом форума стало участие социально-ориентированных некоммерческих организаций в реализации национальных проектов. В Казань съехались руководители НКО, благотворительных фондов и эксперты из 40 городов России, а также представители Франции и Испании. О том, каким образом представители гражданского общества помогают в реализации нацпроектов — в материале «Реального времени».

«У людей с открытым сердцем для добрых дел всегда найдется время»

Основным организатором форума выступила мэрия Казани, поэтому правом первым поприветствовать собравшихся воспользовался городской глава Ильсур Метшин. Он напомнил, что проект «Добрая Казань» появился 3 года назад.

— Изо дня в день он показывает нам, что у людей с открытым сердцем всегда найдется время для добрых дел, потому что главное — желание и душевный порыв. Я глубоко убежден, что нравственное начало добрососедства и великодушие горожан имеют для развития города не меньшее значение, чем экономические факторы. Это важная часть жизни города и огромная движущая сила, — уверен мэр Казани. — Реализуя проект «Добрая Казань», мы руководствуемся принципом «Не вместо, а вместе». И в этом смысле НКО — главные партнеры и неотъемлемый элемент всей проводимой работы в сфере благотворительности. Социальный сектор Казани демонстрирует устойчивый рост, причем не только количественный, но и качественный. И речь не только о деятельности государственных учреждений. Некоммерческие благотворительные организации стали не просто заметным, но и неотъемлемым элементом повседневной жизни города и наших горожан. Сегодня ежедневно больше 70 некоммерческих благотворительных организаций, волонтерских объединений, реализуют свои проекты при поддержке «Доброй Казани». Но мы прекрасно понимаем, что совершенству нет предела, и с большим интересом ждем обмена опытом с представителями разных регионов. В название форума вынесен вопрос, как НКО могут участвовать в реализации национальных проектов. Нацпроекты имеют четкую социальную направленность, и призваны улучшить качество жизни в нашей стране. Уверен, гражданское общество может эффективно участвовать в этой деятельности, а наша задача — им в этом помогать.

А завершая выступление, Ильсур Метшин признался, что мечтает быть мэром самого доброго города.

Андрей Платонов рассказал собравшимся о мерах поддержки региональных НКО, которые те могут получить по линии Росмолодежи

«Республиканские проекты вышли на федеральный уровень»

Участниками форума стали высокопоставленные представители федерального центра. Среди них — замглавы агентства по делам молодежи Андрей Платонов. Он рассказал собравшимся о мерах поддержки региональных НКО, которые те могут получить по линии Росмолодежи. Это, например, конкурс «Регион добрых дел», направленный на поддержку добровольчества и социально-ориентированных некоммерческих организаций.

Представительница Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова отметила, что вопрос участия НКО в реализации нацпроектов — крайне актуален.

— Само название — национальные проекты — предполагает, что участие в достижении заявленных целей должны принимать не только органы власти, но и гражданское общество.

Кроме того, Тополева-Солдунова зачитала с трибуны приветствие, которое участникам форума передал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

«Ключевая задача госуправления — обеспечение устойчивого развития общества. На это нацелены все национальные проекты. На пути к реализации этой цели крайне востребованы инициативы некоммерческих организаций. Одной из задач нацпроекта «Демография» определено почти двукратное увеличение к 2024 году удельного веса негосударственных организаций соцобслуживания в общем числе организаций всех форм собственности. Для этого в регионах реализуются мероприятия по поддержке таких организаций, в том числе через их включение реестры поставщиков, а также предоставление им субсидий», — говорится в послании министра.

Правительство Татарстана на форуме представляла первый вице-премьер Лейла Фазлеева. По ее словам, вопросы благотворительности в Казани находятся под личным патронатом мэра, а на уровне республики — под личным патронатом президента, что говорит о выстроенной системе работы. Указала Фазлеева и на достижения НКО в реализации нацпроектов.

По словам Фазлеевой, вопросы благотворительности в Казани находятся под личным патронатом мэра, а на уровне республики — под личным патронатом президента, что говорит о выстроенной системе работы

— Мы уже год прожили в процессе реализации нацпроектов и нашли точки взаимодействия с НКО. В РТ их около шести тысяч и многие из них могут быть вписаны в реализацию нацпроектов «Образование» и «Здравоохранение» в части профилактической и просветительской работы, причем здесь они не просто помощники, а основная движущая сила, — заявила Фазлеева. — Татарстан гордится результатами, достигнутыми в рамках проектов «Спорт — норма жизни» или «Общественное здоровье», которые вышли на федеральный уровень.

От студенческой акции до нацпроекта

С приветствием к участникам форума обратилась иностранная гостья — начальник службы ассоциаций мэрии Парижа Мари-Лоран Граво.

— Для меня огромное удовольствие присутствовать в Казани и представлять вам основные направления поддержки общественных организаций в Париже, а также посмотреть и узнать о тех инициативах, которые реализуются здесь, — сказала Мари-Лоран Граво. — Париж, как и Казань, поддерживает добровольческие движения, позволяя каждому гражданину участвовать в благотворительной деятельности. Французы привыкли жить в сети общественных организаций.

О примере успешного участия НКО в реализации нацпроекта «Демография» участникам форума рассказала руководитель столичного благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина. Ее проект из скромной студенческой акции, нацеленной на поддержку стариков, дорос до важной части нацпроекта «Демография». В 2017 году он был презентован президенту России и одобрен для реализации в регионах. Сейчас фонд «Старость в радость» сотрудничает с 30 субъектами РФ, помогая пожилым людям по целому ряду направлений: от личного общения и переписки «с внуком» до обследования и лечения в ведущих клиниках страны.

— Еще пару лет назад в нашей стране этого не было, а теперь, благодаря гражданской инициативе, поддержанной властями, это часть нашей реальности, — рассказала Елизавета. — Мы внимательно изучили опыт 150 стран, на его основе разработали собственную систему долговременного ухода, и за короткое время мы прошли путь, на который в других странах ушли десятилетия.

1 / 33 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов