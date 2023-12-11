В Казани появится главный архитектор на общественных началах — им станет Рубен Аракелян
В Казани появится главный архитектор города на общественных началах. Этот пост займет сооснователь и руководитель WALL Рубен Аракелян, сообщил на «деловом понедельнике» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.
Он заявил, что с идеей завести «внешнего куратора» на общественных началах выступила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Ее она озвучила на международном форуме «Казаныш».
По задумке, главный архитектор Казани на общественных началах будет заниматься экспертизой и оценкой принимаемых в городе решений.
Напомним, «Казаныш» в 2023 году прошел в международном формате. Восемь иностранных делегаций, 270 спикеров и более 5 тысяч участников размышляли над ключевым вопросом деловой площадки — как городам с многовековой историей идти в ногу с новейшими технологиями, не теряя своего лица и самоидентичности? Подробнее — в материале «Реального времени».
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