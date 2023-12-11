В Казани появится главный архитектор на общественных началах — им станет Рубен Аракелян

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани появится главный архитектор города на общественных началах. Этот пост займет сооснователь и руководитель WALL Рубен Аракелян, сообщил на «деловом понедельнике» мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Он заявил, что с идеей завести «внешнего куратора» на общественных началах выступила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина. Ее она озвучила на международном форуме «Казаныш».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

По задумке, главный архитектор Казани на общественных началах будет заниматься экспертизой и оценкой принимаемых в городе решений.

Напомним, «Казаныш» в 2023 году прошел в международном формате. Восемь иностранных делегаций, 270 спикеров и более 5 тысяч участников размышляли над ключевым вопросом деловой площадки — как городам с многовековой историей идти в ногу с новейшими технологиями, не теряя своего лица и самоидентичности? Подробнее — в материале «Реального времени».



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Татьяна Демина