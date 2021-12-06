Чиновникам мэрии Казани досталось от начальства за жалобы горожан

В Казани перекрыли улицу Меховщиков, ошибившись в организации схемы движения транспорта

Казанские чиновники устроили транспортный коллапс, изменив схему движения автобусного маршрута №31. Три километра оживленной городской трассы на улице Меховщиков были блокированы. В «зону отчуждения» попали школа №1 и ряд офисных центров. Возмущенные горожане, для которых это стало полным сюрпризом, забросали мэрию жалобами. На «деловом понедельнике» мэр города Ильсур Метшин строго отчитал причастных, которые, как выяснилось, дважды переделывали схему движения, потому что ошиблись в первый раз. Также был рассмотрен вопрос ликвидации аварии на Чистопольской, который, оказалось, без финансовой помощи республики не решить.

Схему движения изменили из-за строительства БКК

Изменение схемы движения автобусного маршрута №31 «Магазин IKEA — ж.м. Старое Победилово» стало предметом большого разбирательства на «деловом понедельнике» в мэрии Казани. Мэр города Ильсур Метшин заявил, что он получил вал обращений недовольных граждан. Временная схема будет действовать почти целый год, а при ее планировании допустили ошибки.

— На прошлой неделе я получил большое количество обращений в связи с тем, что мы планово закрыли улицу Меховщиков и там изменился 31-й маршрут. Почему так вышло и почему для людей это стало полной неожиданностью? — поинтересовался мэр.

Замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев пояснил, что улица Меховщиков — это один из участков, по которому пройдет Большое Казанское кольцо. А провал на улице Чистопольской заставил городские власти тщательнее относиться к вопросам строительства дорог.

Игорь Куляжев пояснил, что улица Меховщиков — это один из участков, по которому пройдет Большое Казанское кольцо

— В настоящий момент выполнена проектно-сметная документация по прокладке (этого участка БКК, — прим. ред.). Но когда делали проект, выяснилось, что под этой улицей лежат инженерные коммуникации 1935 года постройки. В связи с этим было принято решение о полной замене коммуникаций, для того чтобы эта улица служила долго и не было провалов после ее реконструкции. Поэтому мы вынуждены закрыть эту улицу для проведения земляных работ, для безопасности общественного транспорта, а также другого транспорта, который передвигается по ней. Закрытие улицы планируется со 2 декабря до 30 октября 2022 года в связи с тем, что там очень большое количество коммуникаций — канализация большого диаметра, водопровод большого диаметра, также нужна перекладка сетей ливневой канализации, — отчитался Куляжев.

Градоначальник заявил, что «в этой части вопросов нет», вопрос в том, почему об этом не были заранее оповещены горожане?

Замруководителя исполкома, курирующий вопросы транспорта, экономического развития и торговли, Ильдар Шакиров ответил, что изначально была предусмотрена иная схема движения 31-го маршрута автобуса. Но после того как она была запущена, вскрылось: чиновники не предусмотрели, что в трехкилометровую зону перекрытия попала школа №1, к которой теперь невозможно ни пройти, ни проехать, а также парализовано движение на ранее оживленном участке, по которому двигался транспорт, в том числе и общественный.

— Впоследствии с выездом на место с сотрудниками ГИБДД были рассмотрены иные варианты схемы движения транспорта на данном участке в целом. И с момента запуска строительных работ, с 3 декабря, объезд закрытых участков стал возможен по улицам Учительской, Холмовой, Пригородной, Лебедева, Тимер Юл, Кулагина и Каучуковской — для личного транспорта. Кроме соответствующих знаков, для удобства автомобилистов перед участками перекрытия размещены в настоящее время аншлаги с предлагаемыми вариантами объездов. И повторно пересмотрен маршрут движения 31-го автобуса «Магазин IKEA — ж.м. Старое Победилово», — доложил чиновник.

Шакиров рассказал, что из-за того, что по улицам Кулагина, Учительской и Каучуковской невозможно пустить общественный транспорт из-за пересечения с железнодорожной веткой, маршрут был разбит на три части

Из одного маршрута — три

Шакиров рассказал, что из-за того, что по улицам Кулагина, Учительской и Каучуковской невозможно пустить общественный транспорт из-за пересечения с железнодорожной веткой, по которой активно движутся товарные поезда, маршрут был разбит на три части: «Магазин «Икея» — Мехобъединение», «Ж.м. Старое Победилово — ул. Мазита Гафури», «Нефтебаза — Макаронная фабрика». Для пассажиров введена разовая оплата проезда с возможностью пересадки на эти маршруты в течение часа.

Таким образом, теперь автобус №31 движется до Мехобъединения по своей обычной схеме, разворачиваясь на пересечении улиц Кызыл Татарстан и Меховщиков, а далее — идет в обратном направлении. На этом участке задействовано 14 автобусов, интервал движения между ними — восемь минут. Следующие 33,5 км обслуживает новый маршрут — 31а «Ж.м. Старое Победилово — Мехобъединение», который проходит через улицы Магистральную, Тихорецкую, Техническую, площадь Вахитова — с организацией разворота на пересечении улиц Кызыл Татарстан и М. Гафури. Кроме того, на участке «Нефтебаза — Макаронная фабрика» по маршруту 31в курсируют два автобуса с интервалом движения 12 минут.

Однако такие разъяснения не удовлетворили Метшина.

— Вот вы на служебной машине сюда приехали, и все у вас нормально. Что сидеть тут, бубнить целый час, маршруты рассказывать! Я понимаю, когда провал на Чистопольской какой-нибудь... Мы же об этом знали. Куда смотрел Комитет по благоустройству, Комитет по транспорту? Это работа исполкома. Рустем Гильфанович (Гафаров, — прим. ред.), это и вас касается. Вы как человек опытный, главой работали, первым заместителем (руководителя исполкома, — прим. ред.) работали… Вы чего перекладываете рельсы идущему поезду! Спохватились сейчас! На целый год перекрываем движение. Огромное благо, наша мечта была, и эта мечта реализуется. Люди все с понятиями… Сначала сделали, потом выяснили, что сделали не так, что, оказывается, школу там забыли. У вас и время, и возможности были заранее это предусмотреть. А еще лучше — жителям сказать, люди там все закоулки знают, обсудили бы с ними и вместе выработали решение. Вы чего это в декабре проснулись! — возмутился мэр.

Маршрут был разбит на три части: «Магазин «Икея» — Мехобъединение», «Ж.м. Старое Победилово — ул. Мазита Гафури», «Нефтебаза — Макаронная фабрика»

Он напомнил, что это запланированные работы и людям необходимо было заранее объяснить, почему это делается, а не провоцировать шквал возмущенных обращений. В Казани такие вещи недопустимы, «нам по росту такие вопросы решать», отметил градоначальник. Он подчеркнул, что если на маршруте ГИБДД не согласовывает проезд больших автобусов, то временно можно запустить малоразмерные.



— Людям «фиолетово» вообще ваше согласование, им доехать надо, — заключил Метшин.

На Чистопольской работают 40 единиц техники и 80 человек

Заодно был рассмотрен вопрос и с аварией на Чистопольской. Заместитель руководителя исполкома Искандер Гиниятуллин доложил, что делается для ликвидации провала на проезжей части улицы.

— За две недели проведена промывка трубопровода от занесенного грунта: 300 погонных метров промыто, 260 кубов грунта изъято. Всего с начала работ промыто 600 метров, извлечено более 500 кубов. Для пропуска стоков проложено дополнительно 350 метров перекачивающих линий на участке от Четаева до Чистопольской общей протяженностью 2,5 км. Отвод стоков от жилых домов проводится нормативно. Переход временных трубопроводов через проезжую часть выполнен с заглублением труб без ограничения проезда автотранспорта, — отчитался замглавы исполкома.

Он рассказал, что на 7 декабря запланирован вынос 14 электрических кабелей высоковольтной линии в зоне ремонта коллектора у дома № 61д по улице Чистопольской. Для укрепления места разрытия под путепроводом завезено и смонтировано 52 шпунта общим весом более 70 тонн. Ежедневно на месте ЧП работают более 40 единиц техники и 80 человек, 20 из которых — круглосуточно.

Гиниятуллин рассказал, что подготовлено обращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову об оказании финансовой помощи для ликвидации аварии

Для обеспечения безопасности горожан все 11 провалов на коллекторе огорожены, на них установлены сигнальные огни и предупредительные знаки. Дополнительно ведется монтаж сплошного ограждения вдоль проспекта Амирхана — от улицы Четаева до Чистопольской. Для перехода установлены пять временных переходных мостиков, а также предупреждающие дорожные знаки. Пешеходы и автомобилисты должны учитывать, что временно перекрыт съезд с проспекта Амирхана на ул. Чистопольскую в сторону «Ак Барс Арены», а также закрыт надземный пешеходный переход через проспект Амирхана.

На устранение провала нужны средства, которые в городском бюджете не запланированы. Поэтому Гиниятуллин рассказал, что подготовлено обращение к президенту Татарстана Рустаму Минниханову об оказании финансовой помощи для ликвидации аварии.

Ильдар Шакиров отметил, что в связи с ЧП изменилась схема движения трех автобусных маршрутов и одного троллейбусного. Из центра на «квартал» автобусы теперь едут по туннелю, из-за чего «выпадают» две остановки — «Алексея Козина» и «Сибгата Хакима». А троллейбус №1 с 8 декабря начнет движение по прежней схеме.

Мэр считает, что корень проблемы — в нехватке средств у «Водоканала» на проведение капитального ремонта сетей.

— Мы недособрали 12 млрд рублей из-за решения, которое якобы удешевит квадратный метр жилья. Но во вчера не вернешься, нам нужно менять ситуацию сейчас. Те провалы, которые есть, ликвидировать, их график утвержден. И вдолгую — мы обсуждали это с министром, и я докладывал президенту как председателю комиссии Государственного совета РФ по жилищному строительству при президенте страны о том, что нужно возвращать инвестиционные надбавки в тарифы. Это проблема всей страны.

Градоначальник также выразил недовольство качеством строительства. Ново-Савиновский район Казани застраивался сравнительно недавно, и сети там достаточно «молодые». Однако в домах вымерзают стены, а коммуникации «не выдерживают никакой критики: там труха, а сети должны как минимум по 50 лет служить».