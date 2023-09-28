На саммите БРИКС в Казани ожидают глав 26 государств

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани на саммите БРИКС, который запланирован на 2024 год, ожидаются главы 26 государств. Об этом рассказал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин на открытии II Казанского международного юридического форума.



По его словам, участие в саммите БРИКС в Казани примут первые лица России и дружественных стран. Конкретные государства он не перечислил.

На открытии II Казанского международного юридического форума Ильсур Метшин также выступил с инициативой создать Ассоциацию городов БРИКС и закрепить ее статус. По его мнению, у муниципалитетов дружественных стран должен быть свой голос на международной арене.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР выразили готовность оказать поддержку России во время саммита БРИКС в Казани. Мероприятие планируют организовать в октябре следующего года.



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Татьяна Демина, Максим Кокунин