На казанской телебашне включат тематическую подсветку в День Неизвестного Солдата

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На казанской телебашне в честь Дня Неизвестного Солдата, 3 декабря, включат тематическую подсветку. Об этом сообщили в Минцифры Татарстана.

Светодинамическое шоу можно будет увидеть с 15.00 до 23.00. Подсветка будет символизировать Вечный огонь.

Ежегодно День Неизвестного Солдата отмечают 3 декабря в память о погибших в боевых действиях российских и советских воинах, чьи имена остались неизвестными. В этот день в 1966 году, в честь 25-летия разгрома немецких войск под Москвой, в Александровском саду у стены Московского Кремля торжественно перезахоронили прах неизвестного солдата.

В последний раз подсветку на телебашне включили в честь Дня матери, 26 ноября. Жители и гости города могли наблюдать светодинамическое шоу с 16.00 до 23.00.

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Айрат Назипов