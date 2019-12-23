Новые школы, дороги, дома и «глубокая кровоточащая рана» Ильсура Метшина

Сделать Казань безопаснее и комфортнее помогают нацпроекты — в мэрии отчитались об их исполнении

В Казани в этом году удалось реализовать большую часть намеченных мероприятий в рамках нацпроектов. Построили девять детсадов, запустили два многопрофильных лицея почти на 3 тыс. мест, 48 семей переехали из аварийного жилья в новые квартиры, отремонтировали треть городских дорог, а всего на безопасные и качественные магистрали за последние три года по соответствующей программе направили 16,5 млрд рублей. Сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии подвели итоги первого года исполнения нацпроектов. Подробнее о ремонте дорог, переселении из ветхого жилья, повышении производительности труда — в материале «Реального времени».

Добрались до разбитых дорог

Председатель комитета экономического развития Артур Валиахметов рассказал, как нацпроекты помогают реализовывать региональные программы и решать многие городские вопросы. Казань участвовала в восьми из десяти планируемых нацпроектов.

В рамках проекта безопасных и качественных дорог за три года с учетом федерального финансирования на дорожные работы потратили рекордную сумму — 16,5 млрд рублей. На каждый рубль из федерального бюджета республика выделила пять своих рублей. По итогам текущего года отремонтировали треть дорог города площадью 7,3 млн кв. метров. Привели в порядок 72 городские и поселковые улицы и 20 тротуаров на общей площади 610 тыс. кв. метров. В этом году наконец-то уделили внимание разбитым дорогам и тротуарам Сибирского тракта, переулка Старательного, улиц Беломорской, Габишева, Родины, Халитова, Нардуган. Кроме того, начали строительство участка Большого Казанского кольца от улицы Мидхата Булатова до Борисковской. Для этого городским властям пришлось договориться с собственниками 75 домов об их сносе, на будущий год предстоит убрать еще 86 домов. На 800-метровом участке БКК построят путепровод длиной 110 м, надземный пешеходный переход на перекрестке с улицей Борисковской, установят подпорные стены, модернизируют инженерные сети. В этом году на работы потратят 700 млн рублей. Завершат строительство участка в 2020 году. Параллельно идет проектирование второго этапа участка БКК от Борисковской до Технической с выездом на Тихорецкую.

Артур Валиахметов рассказал, как нацпроекты помогают реализовывать региональные программы и решать многие городские вопросы

Школьники смогут учиться в одну смену

В рамках содействия занятости женщин городские власти стремятся снизить нехватку мест в дошкольных учреждениях, особенно для детей от 1,5 до 3 лет. Было запланировано строительство десяти детсадов на 2 тыс. мест. Запустили девять дошкольных учреждений, а в начале следующего года откроют еще один на 220 мест.

В рамках программ «Жилье и городская среда» в жилом комплексе «Весна» по Мамадышскому тракту построили многопрофильный лицей №185 на 1,5 тыс. учеников — самый большой в Татарстане. На реализацию нацпроекта по формированию комфортной городской среды выделили на благоустройство семи набережных, парков и скверов 1,5 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета почти 500 млн рублей. По нацпроекту «Образование» к началу учебного года открыли лицей №186 на 1224 места. Возводят здания трех школ на улицах Бондаренко и Жиганова, что позволит перевести школьников на обучение в одну смену.

«Кровоточащая рана»

В работы очередного этапа расселения из аварийного жилья на 2019—2025 годы включен 51 аварийный дом на 519 квартир, в которых проживают 1446 человек, с общим объемом финансирования 894 млн рублей. На этот год было запланировано переселение казанцев из 16 домов (56 помещений) с наибольшей степенью износа. Люди жили в бараках 1980-х годов постройки без центрального водоснабжения и с печным отоплением. В этом году для них подготовили 55 квартир в «Салават купере» на сумму 129,5 млн рублей. 48 семей уже получили ключи от нового жилья.

— Это была наша глубокая кровоточащая рана. Самарское предприятие «Мостотряда» разорилось, а его сотрудники остались в этом ведомственном жилье. Не сразу смогли найти решение для них, спасибо этому нацпроекту — люди переезжают. Еще часть аварийных домов на территории города остается. Чуть больше 500 квартир четко расписаны на четыре года — ждать людям непросто. Прошу поддерживать в районных администрациях их жизнеобеспечение. Радуемся за новоселов, — отметил Ильсур Метшин.



В работы очередного этапа расселения из аварийного жилья на 2019—2025 годы включен 51 аварийный дом на 519 квартир, в которых проживают 1446 человек

Эффект от нацпроекта: экономия до 93 процентов рабочего времени

В Казани в этом году заявки на участие в проекте «Системные меры по повышению производительности труда» подали 30 предприятий. В результате было подписано 13 соглашений. 21 предприятие приняло участие в нацпроекте по повышению производительности труда.

Некоторые из них уже смогли оценить результат. Экономический эффект в компании «Вакууммаш» составил 16 млн рублей. На 16% снизилось время производственного процесса. На 8,3% увеличилась выработка на одного работника. У ООО «Эйдос-медицина» на 93% сократилось время рабочего процесса, на 67% увеличилась выработка на одного работника. Компания «НПП «Тасма» первая в России получила льготный кредит 80 млн руб. под 1% годовых от Фонда развития промышленности на реализацию проектов по программе «Производительность труда».

Проект «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» направлен на поддержание текущего уровня занятости работников казанских предприятий. В 2019 году на эти цели выделили свыше 20 млн рублей. В результате заключили договоры на обучение 564 работников пяти предприятий города.