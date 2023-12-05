В Казани подпишут соглашение о создании Ассоциации архитекторов стран БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Мэр Казани Ильсур Метшин, открывая пленарное заседание международного архитектурно-строительного форума «Казаныш», анонсировал подписание соглашение о создании Ассоциации архитекторов городов стран БРИКС. По его словам, такая структура «обеспечит доступ к лучшим архитекторам, улучшит обмен знаниями и технологиями, упростит доступ в вузы».

Глобальный лидер в сфере цифровых технологий и умных городов, экс-генеральный директор Smart Dubai Office (ОАЭ) Аиша Бинт Бутти Бин Бишр, комментируя идею создания Ассоциации, обратила внимание и на более глобальные вопросы, которая она может решить.

— Наша эра предоставляет невероятные возможности, чтобы пересмотреть формат градостроительства. Технология сама по себе — не панацея. Ассоциация архитекторов городов стран БРИКС — это не только обмен знаниями. Это создание единого подхода для сохранения идентичности наших городов с их невероятной мозаикой истории перед лицом глобализации, — заявила она.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, форум «Казаныш» впервые проходит в международном формате. В нем принимают участие делегации из восьми стран: Индии, Китая , ОАЭ, Саудовской Аравии, Италии, Великобритании и Ирана. На различных площадках мероприятия выступят 270 спикеров. Среди них мэр Анкары Мансур Еваш, вице-мэр Тегерана по вопросам градостроительства Хамидреза Сареми, директор архитектурного строительно-исследовательского института при Харбинском университете Чэнь Цзэньфей.

По данным организаторов, всего на форум зарегистрировались более 5 тысяч участников. Их поприветствовал вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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Галия Шакирова