Рейтинг районов РТ: в битве за второе место победил Зеленодольск — город Айдара Метшина упал на пятое
Темпы производства в Татарстане продолжают снижаться почти везде, от Челнов до «Алабуги»
В рейтинге районов аналитической службы «Реального времени» лидерство продолжают держать Сабы, которые, нарастив в августе темп, показали лучший результат с начала 2018 года. Главной новостью последнего летнего месяца стал победитель в «борьбе за второе место»: им неожиданно оказался Зеленодольск, где доля прибыльных предприятий впервые превысила среднюю по Татарстану, тогда как Нижнекамский район спикировал на пятое место. Еще одной неожиданностью стало возвращение в топ-5 Альметьевска благодаря строительному буму, как новости и на самом строительном рынке: автоград, наконец, опередил Пестрецы по вводу жилья, сдав рекордные 30 тыс. кв. м. Между тем, темпы производства в Татарстане продолжают снижаться почти везде, от Челнов до «Алабуги», оставаясь отрицательными второй месяц подряд в Лаишево, из-за чего район вылетел, наконец, из топ-5.
Сабы в августе нарастили темп, показав лучший результат с начала года
Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года Сабинский район под руководством Раиса Минниханова окончательно оторвался от ближайших преследователей, застолбив за собой лидерство — оказавшись практически недосягаемым для остальных районов. Так было и по итогам июля: несмотря на то что Сабы впервые с апреля (когда они и вырвались вперед, обогнав Нижнекамский район) не набрали новые, а потеряли старые баллы. В августе Сабы вновь нарастили темп и, отыграв потери, показали самый высокий пока уровень с начала года — 128,07 (то есть плюс четыре пункта). Во-первых, район увеличил объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения до 40,9 млн рублей. Во-вторых, улучшил позиции по самой болезненной своей проблеме, которая дала о себе знать в июле, — безработице, уровень которой упал сразу на 12,7% (до 0,63). В-третьих, выросший в том же июле уровень преступности в августе упал с 329,4 на 100 тыс. населения до 271,8 (сразу плюс пять баллов). Наконец, главной июльской проблемой стала небольшая инфляция, отразившаяся на относительном росте цен на продукты потребительской корзины, — в августе цены упали на 10 рублей до 1 097,5 рубля, корзинка стоит почти на 60 рублей дешевле, чем в целом по Татарстану.
В битве за второе место победил Зеленодольск — город Айдара Метшина спикировал на пятое место
А вот в борьбе за второе место неожиданно одержал победу Зеленодольский район Александра Тыгина, набравший в августе пять баллов, он поднялся сразу с пятого места. В своем прошлом материале мы обращали внимание на то, что в «войну за второе место» включилось сразу несколько игроков: позиция Нижнекамска, который вырвался на вторую строчку в июне, обскакав и Зеленодольск, была неустойчивой. Району Айдара Метшина в спину дышали Азнакаевский район Марселя Шайдуллина (потерявший второе место в мае) и Лаишевский район Михаила Афанасьева. Все три района тогда набрали более 114 баллов и разместились на 2—4 местах лишь из-за различия в десятых долях. Именно Азнакаево и Лаишево были главными претендентами на второе место. Однако в августе, пока Нижнекамск набрал лишь еще один балл, Азнакаево — 2,5 балла, а Лаишевский даже немного потерял, то район Тыгина набрал сразу пять баллов, оставив Азнакаевский район вновь на третьем месте (он продолжает быть «вечно третьим», таким образом, третий месяц подряд).
|Место
|Наименование муниципального района (городского округа)
янв-август 2018 года
|Баллы
|1
|Сабинский
|128,28
|2
|Зеленодольский
|117,68
|3
|Азнакаевский
|117,34
|4
|Альметьевский
|115,79
|5
|Нижнекамский
|115,54
|6
|Лаишевский
|114,03
|7
|Заинский
|112,72
|8
|Елабужский
|110,33
|9
|Лениногорский
|107,13
Доля прибыльных предприятий в районе Александра Тыгина впервые превысила среднюю по Татарстану
Напомним, по итогам июля новостью стало возвращение Зеленодольского района в топ-5: по итогам первого полугодия район, занимавший третье место, с треском вылетел из топ-5, опустившись на седьмую позицию (потеряв почти 5 баллов). В июне причинами вылета из топ-5 стало снижение объема налоговых и неналоговых доходов на душу населения (с 6,5 тыс. рублей до 5,5 тыс. рублей на одного жителя района, т.е. на 15% меньше) и «замороженной цены» на потребительскую корзину, которая на 40% дороже, чем в среднем по Татарстану. В июле Зеленодольск улучшил показатели по доле прибыльных предприятий и индексу промышленного производства — тогда доля прибыльных предприятий района поднялась до 75%, а индекс промпроизводства составил 105,7%.
Главным драйвером зеленодольского рывка в августе стал стремительный рост доли прибыльных предприятий в районе до 83,3%. Притом что с начала года доля прибыльных предприятий в Зеленодольске оставалась в районе 70%, добираясь в феврале и июле до уровня в 75%. Таким образом, августовская цифра — самая высокая в 2018 году. Впервые Зеленодольск по этому показателю оказался выше среднетатарстанского уровня (75% по итогам августа — то есть четверть предприятий РТ по-прежнему показывает убытки). Для сравнения, в районе Айдара Метшина прибыльных предприятий лишь 72,1%, и такая доля сохранялась все лето, а в Азнакаевском районе в августе доля прибыльных предприятий упала до 84,2%, притом что в апреле—июне она достигала отметки в 90%. Во-вторых, цены в августе, наконец, «разморозились» и пошли вниз, хотя корзина подешевела всего на рубль, и стоимость ее составила 1 194,6 рубля — при средней стоимости по РТ в 1 155,35 рубля. Для сравнения, у потерявшего второе место Нижнекамска корзинка стоит 1 199,86 рубля (и стоимость ее в августе выросла). Азнакаевский же район сохранил третье место и пока по-прежнему претендует на второе — во многом благодаря снижению цен на товары, входящие в минимальную потребительскую корзину: в августе ее стоимость упала почти на 5 рублей, составив 1 087,4 рубля. Это одна из самых дешевых корзин по республике (5-е место).
Опасность же для Зеленодольска составляет ситуация с безработицей, которая в августе выросла, составив 0,7%, тогда как у соперника — Азнакаево — ее уровень не превышает 0,51%, а в Нижнекамске хотя уровень безработицы и выше (0,78%), но он довольно сильно снижается последние месяцы: еще в начале апреля он составлял 1%.
Как строители Альметьевска вернули район в топ-5
Второй главной новостью стало возвращение в топ-5 Альметьевского района Айрата Хайруллина, который переместился сразу на три позиции, с 7-го на 4-е место, набрав в августе четыре балла (всего 115,58). В июле, напомним, его с топ-5 выбил догоняющий других Зеленодольск. В августовском марш-броске Альметьевска сыграли роль сразу несколько факторов, главным из которых стала дефляция — стоимость потребительской корзины снизилась более чем на 3 рубля, составив 1 143,3 рубля, что ниже среднетатарстанской стоимости на 12 рублей. Во-вторых, в районе вновь снизилась безработица, с сохранявшегося два месяца показателя в 0,71% до 0,67%. В-третьих, строители увеличили темпы сдачи жилья, в августе было сдано на 21,4% больше квадратных метров — всего пока 73,2 тыс. кв. м, это пятый показатель по Татарстану. Опережают Альметьевск по вводу жилья Лаишево (76 тыс. кв. м), Пестречинский район и, разумеется, в силу в том числе и величины городов, Набережные Челны с Казанью.
|Наименование муниципального района (городского округа)
|Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка), тыс. руб.
|Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям, чел.
|Наличие крупного рогатого скота, голов
|Производство (реализовано)
СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц
|Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц
|Агрызский
|2.116.077
|7.595
|12.009
|20.958
|160.408
|Азнакаевский
|9.290.079
|15.154
|24.517
|20.069
|318.051
|Аксубаевский
|12.168.095
|4.355
|17.007
|14.269
|177.175
|Актанышский
|3.311.145
|5.615
|34.863
|168.177
|396.734
|Алексеевский
|839.364
|5.303
|21.208
|12.027
|218.753
|Алькеевский
|282.523
|3.741
|32.731
|21.859
|388.841
|Альметьевский
|615.148.310
|62.419
|13.376
|14.093
|120.410
|Апастовский
|262.816
|3.751
|18.803
|14.795
|176.508
|Арский
|1.779.700
|6.869
|37.740
|33.209
|404.506
Впервые с начала года Пестрецы уступили автограду по вводу жилья
Интересно, что с января Пестрецы постоянно опережали по вводу жилья автоград, в июле достигнув критического разрыва в 26 тыс. кв. м: Пестрецы тогда сдали 131,9 тыс. кв. м с начала года, Набережные Челны — лишь 105,6 тыс. В августе, однако, строители автограда засучив рукава сдали сразу 30,4 тыс. кв. м, тогда как стройки в Пестречинском районе как будто остановились — за месяц было сдано лишь… 145 кв. м. В Казани показатель в августе вообще не изменился, оставшись на отметке в 438,1 тыс. кв. м, — связано это скорее с «политикой строителей», которые, заморозив на время стройку, к концу года будут сдавать по десятке, а то и сотне тысяч квадратных метров ежемесячно. 30 тыс. сданных квадратных метров в месяц — августовский рекорд Татарстана, челнинским строителям можно только поаплодировать. В итоге Челны переместились на второе место, а Пестрецы опустились на третье. Строительные темпы, впрочем, если чем и помогли автограду, так это не опуститься в рейтинге вниз — автоград под руководством Наиля Магдеева продолжает сохранять за собой лишь 33-е место, в августе набрав лишь 0,4 балла (всего 71,05).
Темы производства в Татарстане продолжают снижаться почти везде, от Челнов до «Алабуги»
Проблема Челнов, например, в постоянно снижающемся индексе промышленного производства: в мае—июне он составлял 114,4—114,5%, в июле опустился до 112,4%, в августе — до 109,7%. В Казани ИПП снизился до отметки в 107,5%. На этом фоне два других промышленно важных района для Татарстана — Нижнекамск и Альметьевск держатся еще неплохо, хотя по величине ИПП и отстают от двух крупных городов РТ. Так, в метшиновской вотчине ИПП в августе не упал, а вырос, хотя всего лишь до отметки в 105,4%. А Альметьевск стабилизировал ИПП на отметке в 103,3%, лучше показатели были только весной (104,3%). Вероятнее всего, здесь сказывается ситуация с «Татнефтью», которая, как и ряд других российских нефтяных компаний, после заключения РФ соглашения со странами ОПЕК вынуждена сдерживать свои аппетиты по нефтедобыче. Во всех пяти промышленно развитых районах все-таки темпы ИПП выше среднетатарстанских (101,3%), в том числе в Зеленодольске, где, несмотря на относительное снижение, он составил 105,2%. Лучше всего обстоят дела в Елабужском районе, где благодаря компаниям, расположенным в ОЭЗ «Алабуга», темп производства составил 113,6% — но и тут он в течение года продолжает падать, причем гораздо внушительнее, чем в других индустриальных районах РТ: еще в начале 2018 года он составлял 123,5%, то есть за восемь месяцев ИПП потерял уже 10 пунктов. 19 районов РТ продолжают оставаться в красной зоне, показывая отрицательные темпы производства, в том числе второй месяц подряд и Лаишево (97,4%), в результате чего, в первую очередь, район Михаила Афанасьева и опустился с 4-го на 6-е место. Все это рисует республиканскую экономику, конечно, в не лучшем свете.
Но если автоград всего лишь не потерял завоеванных в начале лета позиций, то Казань под руководством Ильсура Метшина в рейтинге приблизилась к топ-10, заняв по итогам августа 11-е место, поднявшись на две строчки. Правда, произошло это во многом благодаря одному фактору — потребительской корзине, стоимость которой в августе снизилась почти на 30 рублей, составив 1 147,5 рубля, — впервые в Казани продукты первой необходимости оказались дешевле, чем в среднем по Татарстану. Уровень дефляции в столице РТ оказался вторым по величине, еще сильнее цены упали в Рыбно-Слободском районе, сразу на 60 рублей до 1 080,13 рубля.
|МЕСТО
|Район
|Баллы по отгруженным товарам собственного производства
|Баллы по численности работников
|Баллы по количеству крупного рогатого скота
|Баллы по реализации скота и птицы
|28
|Агрызский
|16
|28
|15
|30
|3
|Азнакаевский
|31
|38
|38
|27
|44
|Аксубаевский
|32
|16
|30
|21
|11
|Актанышский
|24
|21
|43
|42
|18
|Алексеевский
|9
|20
|35
|19
|16
|Алькеевский
|6
|12
|41
|31
|4
|Альметьевский
|45
|43
|20
|20
|38
|Апастовский
|4
|13
|32
|22
|37
|Арский
|14
|25
|44
|35
комментарии