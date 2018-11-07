Рейтинг районов РТ: в битве за второе место победил Зеленодольск — город Айдара Метшина упал на пятое

Темпы производства в Татарстане продолжают снижаться почти везде, от Челнов до «Алабуги»

В рейтинге районов аналитической службы «Реального времени» лидерство продолжают держать Сабы, которые, нарастив в августе темп, показали лучший результат с начала 2018 года. Главной новостью последнего летнего месяца стал победитель в «борьбе за второе место»: им неожиданно оказался Зеленодольск, где доля прибыльных предприятий впервые превысила среднюю по Татарстану, тогда как Нижнекамский район спикировал на пятое место. Еще одной неожиданностью стало возвращение в топ-5 Альметьевска благодаря строительному буму, как новости и на самом строительном рынке: автоград, наконец, опередил Пестрецы по вводу жилья, сдав рекордные 30 тыс. кв. м. Между тем, темпы производства в Татарстане продолжают снижаться почти везде, от Челнов до «Алабуги», оставаясь отрицательными второй месяц подряд в Лаишево, из-за чего район вылетел, наконец, из топ-5.

Сабы в августе нарастили темп, показав лучший результат с начала года

Напомним, по итогам первого полугодия 2018 года Сабинский район под руководством Раиса Минниханова окончательно оторвался от ближайших преследователей, застолбив за собой лидерство — оказавшись практически недосягаемым для остальных районов. Так было и по итогам июля: несмотря на то что Сабы впервые с апреля (когда они и вырвались вперед, обогнав Нижнекамский район) не набрали новые, а потеряли старые баллы. В августе Сабы вновь нарастили темп и, отыграв потери, показали самый высокий пока уровень с начала года — 128,07 (то есть плюс четыре пункта). Во-первых, район увеличил объем отгруженных товаров собственного производства на душу населения до 40,9 млн рублей. Во-вторых, улучшил позиции по самой болезненной своей проблеме, которая дала о себе знать в июле, — безработице, уровень которой упал сразу на 12,7% (до 0,63). В-третьих, выросший в том же июле уровень преступности в августе упал с 329,4 на 100 тыс. населения до 271,8 (сразу плюс пять баллов). Наконец, главной июльской проблемой стала небольшая инфляция, отразившаяся на относительном росте цен на продукты потребительской корзины, — в августе цены упали на 10 рублей до 1 097,5 рубля, корзинка стоит почти на 60 рублей дешевле, чем в целом по Татарстану.

В битве за второе место победил Зеленодольск — город Айдара Метшина спикировал на пятое место

А вот в борьбе за второе место неожиданно одержал победу Зеленодольский район Александра Тыгина, набравший в августе пять баллов, он поднялся сразу с пятого места. В своем прошлом материале мы обращали внимание на то, что в «войну за второе место» включилось сразу несколько игроков: позиция Нижнекамска, который вырвался на вторую строчку в июне, обскакав и Зеленодольск, была неустойчивой. Району Айдара Метшина в спину дышали Азнакаевский район Марселя Шайдуллина (потерявший второе место в мае) и Лаишевский район Михаила Афанасьева. Все три района тогда набрали более 114 баллов и разместились на 2—4 местах лишь из-за различия в десятых долях. Именно Азнакаево и Лаишево были главными претендентами на второе место. Однако в августе, пока Нижнекамск набрал лишь еще один балл, Азнакаево — 2,5 балла, а Лаишевский даже немного потерял, то район Тыгина набрал сразу пять баллов, оставив Азнакаевский район вновь на третьем месте (он продолжает быть «вечно третьим», таким образом, третий месяц подряд).

Рейтинг районов РТ, август 2018, итоговый

Место Наименование муниципального района (городского округа)

янв-август 2018 года Баллы 1 Сабинский 128,28 2 Зеленодольский 117,68 3 Азнакаевский 117,34 4 Альметьевский 115,79 5 Нижнекамский 115,54 6 Лаишевский 114,03 7 Заинский 112,72 8 Елабужский 110,33 9 Лениногорский 107,13

Доля прибыльных предприятий в районе Александра Тыгина впервые превысила среднюю по Татарстану

Напомним, по итогам июля новостью стало возвращение Зеленодольского района в топ-5: по итогам первого полугодия район, занимавший третье место, с треском вылетел из топ-5, опустившись на седьмую позицию (потеряв почти 5 баллов). В июне причинами вылета из топ-5 стало снижение объема налоговых и неналоговых доходов на душу населения (с 6,5 тыс. рублей до 5,5 тыс. рублей на одного жителя района, т.е. на 15% меньше) и «замороженной цены» на потребительскую корзину, которая на 40% дороже, чем в среднем по Татарстану. В июле Зеленодольск улучшил показатели по доле прибыльных предприятий и индексу промышленного производства — тогда доля прибыльных предприятий района поднялась до 75%, а индекс промпроизводства составил 105,7%.

Главным драйвером зеленодольского рывка в августе стал стремительный рост доли прибыльных предприятий в районе до 83,3%. Притом что с начала года доля прибыльных предприятий в Зеленодольске оставалась в районе 70%, добираясь в феврале и июле до уровня в 75%. Таким образом, августовская цифра — самая высокая в 2018 году. Впервые Зеленодольск по этому показателю оказался выше среднетатарстанского уровня (75% по итогам августа — то есть четверть предприятий РТ по-прежнему показывает убытки). Для сравнения, в районе Айдара Метшина прибыльных предприятий лишь 72,1%, и такая доля сохранялась все лето, а в Азнакаевском районе в августе доля прибыльных предприятий упала до 84,2%, притом что в апреле—июне она достигала отметки в 90%. Во-вторых, цены в августе, наконец, «разморозились» и пошли вниз, хотя корзина подешевела всего на рубль, и стоимость ее составила 1 194,6 рубля — при средней стоимости по РТ в 1 155,35 рубля. Для сравнения, у потерявшего второе место Нижнекамска корзинка стоит 1 199,86 рубля (и стоимость ее в августе выросла). Азнакаевский же район сохранил третье место и пока по-прежнему претендует на второе — во многом благодаря снижению цен на товары, входящие в минимальную потребительскую корзину: в августе ее стоимость упала почти на 5 рублей, составив 1 087,4 рубля. Это одна из самых дешевых корзин по республике (5-е место).

Опасность же для Зеленодольска составляет ситуация с безработицей, которая в августе выросла, составив 0,7%, тогда как у соперника — Азнакаево — ее уровень не превышает 0,51%, а в Нижнекамске хотя уровень безработицы и выше (0,78%), но он довольно сильно снижается последние месяцы: еще в начале апреля он составлял 1%.

Как строители Альметьевска вернули район в топ-5

Второй главной новостью стало возвращение в топ-5 Альметьевского района Айрата Хайруллина, который переместился сразу на три позиции, с 7-го на 4-е место, набрав в августе четыре балла (всего 115,58). В июле, напомним, его с топ-5 выбил догоняющий других Зеленодольск. В августовском марш-броске Альметьевска сыграли роль сразу несколько факторов, главным из которых стала дефляция — стоимость потребительской корзины снизилась более чем на 3 рубля, составив 1 143,3 рубля, что ниже среднетатарстанской стоимости на 12 рублей. Во-вторых, в районе вновь снизилась безработица, с сохранявшегося два месяца показателя в 0,71% до 0,67%. В-третьих, строители увеличили темпы сдачи жилья, в августе было сдано на 21,4% больше квадратных метров — всего пока 73,2 тыс. кв. м, это пятый показатель по Татарстану. Опережают Альметьевск по вводу жилья Лаишево (76 тыс. кв. м), Пестречинский район и, разумеется, в силу в том числе и величины городов, Набережные Челны с Казанью.

Рейтинг районов РТ, август 2018, показатели

Наименование муниципального района (городского округа) Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций (оценка), тыс. руб. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей и работников несписочного состава) по крупным и средним предприятиям, чел. Наличие крупного рогатого скота, голов Производство (реализовано)

СКОТА И ПТИЦЫ В ЖИВОМ ВЕСЕ в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц Производство (реализовано) МОЛОКА в сельхозорганизациях, крупных и средних фермерских хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, ц Агрызский 2.116.077 7.595 12.009 20.958 160.408 Азнакаевский 9.290.079 15.154 24.517 20.069 318.051 Аксубаевский 12.168.095 4.355 17.007 14.269 177.175 Актанышский 3.311.145 5.615 34.863 168.177 396.734 Алексеевский 839.364 5.303 21.208 12.027 218.753 Алькеевский 282.523 3.741 32.731 21.859 388.841 Альметьевский 615.148.310 62.419 13.376 14.093 120.410 Апастовский 262.816 3.751 18.803 14.795 176.508 Арский 1.779.700 6.869 37.740 33.209 404.506

Впервые с начала года Пестрецы уступили автограду по вводу жилья

Интересно, что с января Пестрецы постоянно опережали по вводу жилья автоград, в июле достигнув критического разрыва в 26 тыс. кв. м: Пестрецы тогда сдали 131,9 тыс. кв. м с начала года, Набережные Челны — лишь 105,6 тыс. В августе, однако, строители автограда засучив рукава сдали сразу 30,4 тыс. кв. м, тогда как стройки в Пестречинском районе как будто остановились — за месяц было сдано лишь… 145 кв. м. В Казани показатель в августе вообще не изменился, оставшись на отметке в 438,1 тыс. кв. м, — связано это скорее с «политикой строителей», которые, заморозив на время стройку, к концу года будут сдавать по десятке, а то и сотне тысяч квадратных метров ежемесячно. 30 тыс. сданных квадратных метров в месяц — августовский рекорд Татарстана, челнинским строителям можно только поаплодировать. В итоге Челны переместились на второе место, а Пестрецы опустились на третье. Строительные темпы, впрочем, если чем и помогли автограду, так это не опуститься в рейтинге вниз — автоград под руководством Наиля Магдеева продолжает сохранять за собой лишь 33-е место, в августе набрав лишь 0,4 балла (всего 71,05).

Темы производства в Татарстане продолжают снижаться почти везде, от Челнов до «Алабуги»

Проблема Челнов, например, в постоянно снижающемся индексе промышленного производства: в мае—июне он составлял 114,4—114,5%, в июле опустился до 112,4%, в августе — до 109,7%. В Казани ИПП снизился до отметки в 107,5%. На этом фоне два других промышленно важных района для Татарстана — Нижнекамск и Альметьевск держатся еще неплохо, хотя по величине ИПП и отстают от двух крупных городов РТ. Так, в метшиновской вотчине ИПП в августе не упал, а вырос, хотя всего лишь до отметки в 105,4%. А Альметьевск стабилизировал ИПП на отметке в 103,3%, лучше показатели были только весной (104,3%). Вероятнее всего, здесь сказывается ситуация с «Татнефтью», которая, как и ряд других российских нефтяных компаний, после заключения РФ соглашения со странами ОПЕК вынуждена сдерживать свои аппетиты по нефтедобыче. Во всех пяти промышленно развитых районах все-таки темпы ИПП выше среднетатарстанских (101,3%), в том числе в Зеленодольске, где, несмотря на относительное снижение, он составил 105,2%. Лучше всего обстоят дела в Елабужском районе, где благодаря компаниям, расположенным в ОЭЗ «Алабуга», темп производства составил 113,6% — но и тут он в течение года продолжает падать, причем гораздо внушительнее, чем в других индустриальных районах РТ: еще в начале 2018 года он составлял 123,5%, то есть за восемь месяцев ИПП потерял уже 10 пунктов. 19 районов РТ продолжают оставаться в красной зоне, показывая отрицательные темпы производства, в том числе второй месяц подряд и Лаишево (97,4%), в результате чего, в первую очередь, район Михаила Афанасьева и опустился с 4-го на 6-е место. Все это рисует республиканскую экономику, конечно, в не лучшем свете.

Но если автоград всего лишь не потерял завоеванных в начале лета позиций, то Казань под руководством Ильсура Метшина в рейтинге приблизилась к топ-10, заняв по итогам августа 11-е место, поднявшись на две строчки. Правда, произошло это во многом благодаря одному фактору — потребительской корзине, стоимость которой в августе снизилась почти на 30 рублей, составив 1 147,5 рубля, — впервые в Казани продукты первой необходимости оказались дешевле, чем в среднем по Татарстану. Уровень дефляции в столице РТ оказался вторым по величине, еще сильнее цены упали в Рыбно-Слободском районе, сразу на 60 рублей до 1 080,13 рубля.

Рейтинг районов РТ, август 2018, баллы

МЕСТО Район Баллы по отгруженным товарам собственного производства Баллы по численности работников Баллы по количеству крупного рогатого скота Баллы по реализации скота и птицы 28 Агрызский 16 28 15 30 3 Азнакаевский 31 38 38 27 44 Аксубаевский 32 16 30 21 11 Актанышский 24 21 43 42 18 Алексеевский 9 20 35 19 16 Алькеевский 6 12 41 31 4 Альметьевский 45 43 20 20 38 Апастовский 4 13 32 22 37 Арский 14 25 44 35