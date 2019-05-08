«Золотой миллиард» убывает: за год депутаты Казгордумы потеряли почти пятую часть доходов

«Обеднение» вызвал уход некоторых коллег, но народные избранники все равно остаются в 3,5 раза богаче, чем двумя годами ранее

Фото: Максим Платонов

Сегодня депутаты Казгордумы обнародовали данные о доходах. В прошлую декларационную кампанию народные избранники неожиданно разбогатели более чем в четыре раза — с 380 млн до 1,6 млрд рублей. В этот раз совокупный доход парламентариев из-за ухода некоторых депутатов вышел на 19% меньше — 1,34 млрд. При этом львиную долю этой суммы (64%) составляют заработки двух семей: Ураева, женатого на дочери самого богатого депутата прошлого года — Колесова, и застройщика Вольфсона с женой. Подробнее — в материале «Реального времени».



Отряд заметил потерю Колесова-младшего



Казанские парламентарии заработали почти на 300 млн рублей меньше — 1,34 млрд против 1,6 млрд рублей годом ранее. «Обеднели» народные избранники после ухода 14 коллег из гордумы. Оно и понятно, среди ушедших был самый богатый депутат, заработавший в прошлом отчетном году 703 млн рублей, — Александр Колесов, экс-президент «КАН АВТО», глава ОАО «Элекон» и сын Николая Колесова, гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, ежегодной оборот — $1 млрд).

В этот раз рейтинг по совокупному доходу возглавил зять главы КРЭТ Николай Ураев благодаря своей супруге Анастасии Колесовой, заработавшей 422 млн рублей. Сам Ураев, впавший в опалу у своего тестя и уступивший после 18 лет правления кресло директора завода «Элекон» своему шурину — Колесову-младшему, по сравнению с прошлым отчетным периодом обеднел в три раза, заработав 171 млн против 519 млн в предыдущем году. Тем не менее занял вторую строчку топа по личным доходам депутатов. Напомним, что с прошлого года Ураев преподает право в Российском экономическом университете им. Плеханова и, по его словам, не хочет возвращаться в промышленность. По декларации, его имущества прибавилось. Теперь он владеет не тремя, а четырьмя квартирами, купил третий дом и прибавил еще два участка к двум другим. За ним остаются 19 нежилых помещений. Прибавление и в гараже: кроме двух мотоциклов Harley-Davidson и BMW появились автомобили Maserati, УАЗ и ЗИЛ, грузовик ГАЗ 66. На Колесовой записаны три квартиры, два участка, 25 гаражей и восемь нежилых помещений.

«Обеднели» народные избранники после ухода 14 коллег из гордумы. Оно и понятно, среди ушедших был самый богатый депутат, заработавший в прошлом отчетном году 703 млн рублей, — Александр Колесов. Фото Максима Платонова

Богатство девелоперов и семьи мэра

Самым богатым казанским депутатом стал известный застройщик, владелец девелоперской группы «Сити-Строй» и глава компании «СМУ-88» Илья Вольфсон. Бизнесмен-парламентарий резко разбогател, в десять раз увеличив свое состояние: на его счету 264 млн рублей против 25,6 млн в предыдущем году. Напомним, что и в 2017 году он заработал в 6,5 раза больше прежнего заработка 3,4 млн. Своей приличной прибылью застройщик обязан доходам от продажи жилых помещений. А вот доход супруги девелопера в декларации обозначен весьма скромно — 6,57 руб., что бы это ни значило. Тем не менее это не помешало чете занять вторую строчку рейтинга по семейному доходу депутатов.

Изменилось за год и имущество застройщика, из 20 квартир осталось только пять. Зато в десятки раз прибавилось жилых домов — 51, и участков — 63. Ездит депутат по-прежнему на своем Mersedes-Benz GLA 35. Между тем в октябре «Трансперенси Интернешнл» нашла у 25 депутатов Госсовета РТ и Казгордумы, среди которых был упомянут и Вольфсон, признаки конфликта интересов. Депутаты сочетали свой бизнес с работой в комиссиях, от чьих решений он может зависеть. Общественники тогда называли фамилии топ-менеджеров «Татнефти» и еще многих девелоперов республики, тем не менее прокуратура не нашла личной заинтересованности ни в одном случае.

Замыкает тройку лидеров из числа самых богатых народных избранников Казани Булат Фахрутдинов, исполнительный директор завода «ЖБИ Кулонстрой», сын главы компании ЗАО «Кулон» и строительного холдинга «Кулонстрой» Альберта Фахрутдинова, богатейшего депутата Госсовета РТ прошлых лет.

Фахрутдинов-младший увеличил свой личный доход за год в 1,5 раза — с 35,7 млн до 55 млн рублей. Фахрутдинов по-прежнему владеет участком на 7,8 тыс. кв. м, общежитием на 3,3 тыс. кв. м, домом площадью 405 кв. м, баней на 118,4 кв. м, хозяйственной постройкой на 188,5 кв. м. Зато сменил автомобиль и теперь ездит на Infiniti QX80. У супруги в гараже остаются Мercedes-Benz GL 400 4 Matic, ее заработок за год составил всего 25 тыс. рублей.

Самым богатым казанским депутатом стал известный застройщик, владелец девелоперской группы «Сити-Строй» и глава компании «СМУ-88» Илья Вольфсон. Фото Максима Платонова

Мэр Казани Ильсур Метшин занял лишь 18-е место по личным доходам народных избранников. Зато благодаря супруге поднялся до третьего места в топе совокупного дохода — Гульнара Метшина, совладелица ООО «Бахетле и К», заработала 59 млн рублей. Впрочем, это почти на треть меньше, чем годом ранее, когда ее годовой доход составил 90 млн рублей. Судя по декларации, градоначальник купил дом на 171 кв. м, земельный участок 16 тыс. кв. м и гараж на 18 кв. м. Кроме того, в его собственности остаются доля в участке на 23,5 тыс. кв. м и квартира на 272,7 кв. м. В гараже стоят легковые авто М 21, ГАЗ 24, ГАЗ 69, а автомобиль Volkswagen теперь записан на жену. Она владеет одной третью участка на 1,5 тыс. кв. м и третью дома площадью 558 кв. м.

Бедность не порок

Самым скромным на фоне этих доходов смотрится заработок депутата Марата Кагарманова, экс-директора филиала УК «Просто молоко» — «Казанский молочный комбинат» и члена комиссии Госсовета РТ по контролю за реализацией нацпроекта «Образование». За год он заработал всего 24 тыс. рублей. Жена парламентария оказалась немного успешнее, получив доход в 120 тыс. рублей. Судя по декларации, нет у супругов и собственности — лишь квартира в 46 «квадратов» в пользовании.

Вторая с конца по личным доходам и депутат гордумы, секретарь-референт Альбина Киямова, заработавшая 304 тыс. рублей. У нее лишь доля в квартире на 74 кв. м.

Замыкает тройку самых «бедных» депутатов Тимур Беляков, член адвокатской конторы «Харина и партнеры» и сын главврача 16-й горбольницы Владимира Белякова, с доходом 343 тыс. рублей. У него в общей собственности квартира на 74 кв. м и автомобиль Ауди Q5.

Доходы депутатов Казгордумы за 2018 год

№ по совместному доходу № по личному доходу ФИО ДОЛЖНОСТЬ ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2018 ГОДУ, РУБ, ДОХОД СУПРУГА/ГИ В 2018 ГОДУ, РУБ, ЛИЧНЫЙ ДОХОД В 2017 ГОДУ, РУБ, ДОХОД СУПРГУГА/ГИ В 2017 ГОДУ, РУБ, СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2018 ГОД СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ЗА 2017 ГОД 2 1 Вольфсон Илья Светославович Депутат Казанской городской Думы (Директор ООО «Сити-Строй») 263.873.019,92 6,57 25.606.638,22 223.169,64 263.873.026,49 25.829.807,86 1 2 Ураев Николай Николаевич Депутат Казанской городской Думы (Генеральный директор АО «Завод Элекон») 171.313.815,00 422.345.033,37 519.411.678,11 94.862.811,70 593.658.848,37 614.274.489,81 4 3 Фахрутдинов Булат Альбертович Депутат Казанской городской Думы (Исполнительный директор ЗАО «Кулонстрой») 55.242.735,46 24.562,90 35.706.215,97 457.878,53 55.267.298,36 36.164.094,50 5 4 Хуснутдинов Эмиль Наилевич Депутат Казанской городской Думы (Генеральный директор ООО «ГК ЖИК г.Казани») 42.157.886,56 50.048,89 23.471.493,50 8.620.000,00 42.207.935,45 32.091.493,50 31 5 Михеев Альмир Александрович Депутат Казанской городской Думы (директор ООО «ИВЦ «Анатомика») 41.308.565,11 70.603.402,02 5.831.313,47 41.308.565,11 6 6 Сиразетдинов Делюс Наилевич Депутат Казанской городской Думы Генеральный директор ООО «КамаСройИнвест» 28.813.316,89 7.672.896,99 2.944.674,43 4.901.668,40 36.486.213,88 7.846.342,83 7 7 Бикмуллин Марат Габдулгазизович Депутат Казанской городской Думы (ИП Бикмуллин М.Г.) 24.972.358,51 5.467.531,61 21.452.769,90 10.447.216,92 30.439.890,12 31.899.986,82 11 8 Солуянов Дмитрий Юрьевич Депутат Казанской городской Думы (Заместитель генерального директора АО «Татэлектромонтаж") 12.342.120,13 7.151.590,06 12.342.120,13 7.151.590,06 8 9 Кутдусов Булат Фатихович Депутат Казанской городской Думы (ОАО «Булочно-крндитерский комбинат» Генеральный директор) 12.056.505,02 15.876.725,56 31.851.138,36 11.050.850,00 27.933.230,58 42.901.988,36 12 10 Шалымов Григорий Евгеньевич Депутат Казанской городской Думы (Заместитель директора ООО «Светлый дом-СТ») 11.791.955,06 26.624.774,34 11.791.955,06 26.624.774,34 13 11 Шакиров Марат Мансурович Депутат Казанской городской Думы (Директор филиала ПАО «МобильныеТелеСистемы» в РТ) 11.304.458,26 119.006,57 19.571.532,96 120.016,30 11.423.464,83 19.691.549,26 14 12 Шацких Павел Александрович Депутат Казанской городской Думы (Ген.Директор ОАО Казанский завод «Электроприбор») 10.050.509,92 8.810.839,44 10.050.509,92 8.810.839,44 10 13 Кантюков Рафаэль Рафкатович Депутат Казанской городской Думы (Зам. главного инженера ООО «Газпром трансгаз Казань») 8.768.730,39 11.200.961,02 14.479.583,14 1.075.964,21 19.969.691,41 15.555.547,35 32 14 Бакулина Лилия Талгатовна Депутат Казанской городской Думы (Декан юридического факультета КФУ) 5.633.292,45 1.746.182,33 5.633.292,45 1.746.182,33 33 15 Никишов Владимир Николаевич Депутат Казанской городской Думы (ООО «ГрэйтСтрой» Генеральный директор) 5.594.782,19 120.600,00 489.570,36 169.408,53 5.715.382,19 658.978,89 15 16 Сафин Фадбир Магусович Депутат Казанской городской Думы (ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры» зав.кафедрой туризма) 5.410.016,85 1.218.643,48 4.819.402,27 894.155,66 6.628.660,33 5.713.557,93 17 17 Низамов Рашит Курбангалиевич Депутат Казанской городской Думы (ФГБОУ ВО «КазГАСУ» ректор) 5.364.882,13 3.928.674,91 48.985,64 5.364.882,13 3.977.660,55 3 18 Метшин Ильсур Раисович Мэр г.Казани 5.342.664,12 59.076.350,83 4.353.353,18 90.002.268,50 64.419.014,95 94.355.621,68 22 19 Гафиятуллин Нияз Мансурович Депутат Казанской городской Думы (Директор АНОО «Международная школа Казани») 3.544.418,71 635,67 4.123.099,84 234,48 3.545.054,38 4.123.334,32 19 20 Кондратьев Сергей Витальевич Депутат Казанской городской Думы (Конкурсный управляющий ОАО «Вамин») 3.369.017,94 1.000.006,55 4.983.176,69 3.716,79 4.369.024,49 4.986.893,48 34 21 Лодвигова Евгения Анатольевна Первый зЗаместитель Главы муниципального образования г.Казани 3.352.217,56 543.292,45 2.218.828,12 542.161,27 3.895.510,01 2.760.989,39 23 22 Андреева Людмила Николаевна Заместитель Главы муниципального образования г.Казани 3.062.055,02 311.348,71 4.382.181,64 530.794,24 3.373.403,73 4.912.975,88 35 23 Черепанов Сергей Николаевич Депутат Казанской городской Думы (Директор ООО «Автохимсервис») 2.744.688,00 742.905,67 264.000,00 541.900,45 3.487.593,67 805.900,45 36 24 Беляков Владимир Геннадьевич Депутат Казанской городской Думы (Городская клиническая больница №16, главный врач) 2.711.992,73 3.637.254,93 2.711.992,73 3.637.254,93 16 25 Нуриев Марат Абдулхаевич Депутат Казанской городской Думы (Генеральный директор ОАО «Жилсервис») 2.293.377,53 3.287.105,38 2.611.314,77 713.521,73 5.580.482,91 3.324.836,50 37 26 Бильгильдеева Рушания Габдулахатовна Депутат Казанской городской Думы (ТРОО по защите прав потребителей «За справедливость в ЖКХ» председатель правления) 2.256.228,12 596.186,98 444.029,64 407.433,47 2.852.415,10 851.463,11 18 27 Ахметзянов Ильгиз Ильдарович Депутат Казанской городской Думы, Главный врач ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер Министерства здравоохранения РТ» 1.904.053 2.676.044 4.580.097,01 26 28 Поливин Александр Васильевич Депутат Казанской городской Думы (ООО «УК «Райжилуправление Советского района», директор) 1.619.076,89 185.524,89 3.756.378,54 415.302,55 1.804.601,78 4.171.681,09 25 29 Гиниятов Нияз Вазихович Депутат Казанской городской Думы (Генеральный директор ООО УК «ЖКХ Дербышки») 1.559.372,99 836.190,48 1.032.431,35 5.890.128,90 2.395.563,47 6.922.560,25 20 30 Рамазанов Рустам Габтилфаритович Депутат Казанской городской Думы (Генеральный директор ООО «ДорстройКомплектация») 1.460.125,61 2.790.715,18 1.129.213,49 4.551.040,00 4.250.840,79 5.680.253,49 38 31 Бакиров Растям Сайфуллович Депутат Казанской городской Думы (Заместитель главного врача по общим вопросам ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18») 1.389.171,49 181.046,24 1.168.284,48 185.269,79 1.570.217,73 1.353.554,27 39 32 Шавалиев Рафаэль Фирнаялович Депутат Казанской городской Думы (Главный врач ГАУЗ «ДРКБ МЗ РТ») 1.357.730,00 108.148,84 1.953.518,97 1.976.971,33 1.465.878,84 3.930.490,30 40 33 Чернова Таиса Мирзахановна Депутат Казанской городской Думы (Главный врач ГАУЗ «ГДП №7») 1.341.002,41 406.525,26 1.292.628,96 220.257,12 1.747.527,67 1.512.886,08 41 34 Гарифуллина Ляйля Ильдаровна Депутат Казанской городской Думы (Директор Центра современной музыки Софии Губайдулиной) 1.282.399,93 12.847.000,00 6.380.460,09 10.081.280,00 14.129.399,93 16.461.740,09 28 35 Мороз Татьяна Борисовна Депутат Казанской городской Думы, заведующая детским стационаром ГАУЗ ЦГКБ №18 1.244.665 1.244.665,16 42 36 Хамидуллина Камария Зиннуровна Депутат Казанской городской Думы (Директор МБОУ «Татарская гимназия №2 им.Ш.Марджани при КФУ») 1.217.049,19 1.098.410,27 1.217.049,19 1.098.410,27 21 37 Нурмухаметов Фанис Вагизович Депутат Казанской городской Думы (МБУК «Казанский зооботсад» директор) 1.083.746,93 2.788.242,54 1.045.802,91 3.820.168,67 3.871.989,47 4.865.971,58 24 38 Галеев Эдуард Шагитович Депутат Казанской городской Думы (ИП Галеев Э.Ш.) 1.070.051,83 2.068.800,00 23.755.772,00 1.181.700,00 3.138.851,83 24.937.472,00 27 39 Калимов Олег Викторович Депутат Казанской городской Думы, Директор ООО «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства Московского района» 942.123 317.961 1.260.083,73 43 40 Серов Алексей Александрович Депутат Казанской городской Думы (ТРО ПП КПРФ) 924.361,25 641.247,43 924.361,25 641.247,43 9 41 Чекашов Евгений Андреевич Депутат Казанской городской Думы, заместитель исполнительного директора Некоммерческого партнерства «Региональный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан». 838.923 20.837.172 21.676.094,49 44 42 Минабутдинов Руслан Габдуллович Депутат Казанской городской Думы (Директор МАУ «Спортвно-оздоровительный комплекс Трудовые резервы») 724.509,00 450.820,39 724.509,00 450.820,39 29 43 Ислаев Азат Файзулхакович Депутат Казанской городской Думы (Финансовый директор ООО «Служба земельных отводов») 564.000,00 53.231,16 564.000,00 166.300,00 617.231,16 730.300,00 45 44 Камалеев Аскар Альбертович Депутат Казанской городской Думы (ООО «АртТехСтрой» финансовый директор) 374.000,00 1.254.000,00 374.000,00 1.254.000,00 46 45 Беляков Тимур Владимирович Депутат Казанской городской Думы( Адвокат адвокатской конторы «Харина и партнеры» Коллегии адвокатов РТ) 342.000,00 336.501,00 812.268,10 342.000,00 1.148.769,10 47 46 Киямова Альбина Анасовна Депутат Казанской городской Думы (специалист по работе с молодежью МБУ «КМЦ им.А.Гайдара») 304.279,87 257.993,44 304.279,87 257.993,44 30 47 Кагарманов Марат Шаатович Депутат Казанской городской Думы (Директор филиала ООО УК «Просто молоко» «Казанский молочный комбинат» 24.000,00 120.000,00 3.442.176,00 200.000,00 144.000,00 3.642.176,00 1.342.112.701,15 1.079.758.479,35