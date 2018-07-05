Мэр Казани пообещал Неймару квартиру в Казани

Власти Казани готовы передать звездному бразильскому нападающему Неймару земельный участок в проектируемом экорайоне в случае, если тот отличится хет-триком в матче со сборной Бельгии. Об этом сегодня журналистам сообщил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Надо что-нибудь придумать такое, забьет три гола — найдем спонсора, Неймару подарим первый земельный участок. Представляете, какой магнит будет — жить по соседству с Неймаром, на одной территории экорайона. В Бразилии же жарко, первую квартиру Неймару, если забьет гол и так далее, про спонсоров потом скажем», — цитирует мэра города ТАСС.

Напомним, матч между сборными Бразилии и Бельгии состоится завтра, 6 июля, на «Казань Арене». Команды поборются за выход в полуфинал турнира.